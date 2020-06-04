Дэвид Линч присоединился к протесту против расизма

Режиссер Дэвид Линч присоединился к протестной акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), набирающей обороты в США на фоне протестов против расизма и жестокости полицейских.

В выпуске своей короткометражной программы «Сообщение о погоде» от 2 июня Дэвид Линч вообще не появился в кадре — целую минуту камера снимала пустой стул. В этот же день по всей стране проходила акция Blackout Tuesday, национальная забастовка деятелей культуры и спорта.

Уже 3 июня Дэвид Линч обратился к своим зрителям с традиционным сообщением о погоде и пожеланием хорошего дня, вот только на этот раз на фоне за его спиной стояла доска с лозунгами «Black Lives Matter. Peace. Justice. No Fear» («Жизни чернокожих имеют значение. Мир. Правосудие. Бесстрашие»).