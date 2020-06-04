Дэвид Линч присоединился к протесту против расизма

Режиссер Дэвид Линч присоединился к протестной акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), набирающей обороты в США на фоне протестов против расизма и жестокости полицейских.
В выпуске своей короткометражной программы «Сообщение о погоде» от 2 июня Дэвид Линч вообще не появился в кадре — целую минуту камера снимала пустой стул. В этот же день по всей стране проходила акция Blackout Tuesday, национальная забастовка деятелей культуры и спорта.
Уже 3 июня Дэвид Линч обратился к своим зрителям с традиционным сообщением о погоде и пожеланием хорошего дня, вот только на этот раз на фоне за его спиной стояла доска с лозунгами «Black Lives Matter. Peace. Justice. No Fear» («Жизни чернокожих имеют значение. Мир. Правосудие. Бесстрашие»).
Протесты и беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.