В пользу семьи погибшего в ДТП с Ефремовым предложили открыть сбор пожертвований

Писатель и телеведущий Виктор Шендерович и журналист Максим Кононенко предложили открыть сбор денег в пользу семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом они написали на своих страницах в фейсбуке и твиттере соответственно.

В своем посте Шендерович попросил помощи в поисках счета членов семьи Захарова, на который можно было бы перевести деньги.

«От того, что вы будете топтать Михаила Ефремова, погибший водитель не воскреснет. Да и родным его вряд ли станет легче. Лучше давайте найдем реквизиты семьи погибшего и обратим бессмысленный гнев во благо помощи семье», — написал Кононенко.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере заявила, что номер карты сына Сергея Захарова уже удалось найти. Сейчас журналисты издания ждут разрешения от его матери, чтобы опубликовать счет.

Сбор средств в поддержку родственников Захарова объявит и интернет-магазин «Деликатеска», курьером в котором работал погибший.