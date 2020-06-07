В России за сутки выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области и Петербурге. За ними идут Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Иркутская, Ивановская, Воронежская области и Красноярский край.

В России за сутки выявили 8984 случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

За сутки, по официальным данным, умерли 134 пациента с COVID-19 (за все время — 5859), выздоровели 5343 человека (за все время — более 226 тыс.). Всего в стране зарегистрировано 467673 случая коронавируса.

В ВОЗ считают, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом организация предупредила, что снижение заболеваемости происходит не по естественным причинам, а из‑за карантинных мер. Если их ослабить или отменить, может произойти новый пик.

За актуальной информацией о COVID-19 можно следить на сайте «Стопкоронавирус.рф», в нашем телеграм-канале и онлайн-трансляции.