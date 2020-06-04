Любовь и море в трейлере фильма Франсуа Озона «Лето 85-го»

В сети появился трейлер нового фильма Франсуа Озона «Лето 85-го», который вошел в основную программу отмененного в этом году Каннского кинофестиваля.
Картина основана на романе Эйдана Чамберса «Станцуй на моей могиле». Сюжет рассказывает о 16-летнем Алексисе, который отправляется летом отдохнуть на море и влюбляется в 18-летнего Дэвида.
Над сценарием работал сам Франсуа Озон, роли в фильме исполнили Валерия Бруни-Тедески, Мельвиль Пупо и Изабель Нанти.
В прошлом году фильм Озона «По воле божьей» взял второй по значимости приз Берлинале — Гран-при жюри фестиваля. Подробности о фильме можно узнать здесь.