Каннский кинофестиваль объявил программу

Каннский кинофестиваль назвал фильмы, которые должны были показать на 73-м смотре, отмененном из‑за пандемии коронавируса. Эти картины будут продемонстрированы на осенних фестивалях под брендом Канн-2020.

Среди отобранных фильмов «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Топорик» Стива МакКуина, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Настоящие матери» Наоми Кавасэ, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» режиссера Ена Сана Хо, «Падение» Вигго Мортенсена, «Аммонит» Фрэнсиса Ли, анимационный фильм «Душа» Пита Доктера и другие. Полный список из 56 картин можно посмотреть здесь.

Руководство фестиваля представило и официальную статистику: в этом году на участие в смотре претендовало рекордное количество проектов — 2067. Почти треть отобранных картин — 16 — сняли женщины. В прошлом году в лайнапе было 14 фильмов режиссерок, а в позапрошлом — 11.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. В начале мая его отменили. Выбранные фильмы покажут в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.