Мадс Миккельсен и много алкоголя в трейлере фильма «Еще по одной»

Вышел трейлер нового фильма датского кинорежиссера и соавтора манифеста «Догма 95» Томаса Винтерберга — «Еще по одной». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Сюжет фильма рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.