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Мадс Миккельсен и много алкоголя в трейлере фильма «Еще по одной»

Федор Кузьмин
Вчера в 19:10

Вышел трейлер нового фильма датского кинорежиссера и соавтора манифеста «Догма 95» Томаса Винтерберга — «Еще по одной». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Сюжет фильма рассказывает о четырех друзьях, которые работают учителями старших классов. Они проверяют теорию о том, что человек с рождения страдает от нехватки алкоголя в крови, а их жизнь и работа станут лучше, если они будут постоянно поддерживать один и тот же уровень алкоголя — 0,5 промилле. Поначалу их эксперимент кажется удачным, но затем выходит из‑под контроля.

Премьера картины в России запланирована на осень. «Еще по одной» планируют выпустить в прокат 12 ноября 2020 года.

Фильм вошел в число картин, которые должны были показать на 73-м Каннском фестивале (должен был пройти с 12 по 23 мая), отмененном из‑за пандемии коронавируса. Среди отобранных фильмов также фигурировали «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Топорик» Стива МакКуина, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Настоящие матери» Наоми Кавасэ, «Поезд в Пусан-2: Полуостров» режиссера Ена Сана Хо, «Падение» Вигго Мортенсена, «Аммонит» Фрэнсиса Ли, анимационный фильм «Душа» Пита Доктера и другие.

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