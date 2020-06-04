Рэпер Teejayx6 выпустил протестную песню «Black Lives Matter»

«Я не могу даже выходить на улицу больше/Меня застрелили, хотя я был не виновен/Моих людей убивают без причины/Так что теперь мы собираемся разграбить ваш белый бизнес», — поется в треке.

Песня посвящена памяти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб из‑за действий полицейского. Во время задержания офицер повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. Смерь Флойда послужила причиной массовых демонстраций в США, которые идут уже больше недели.

Ранее протестный трек выпустил коллега Teejayx6 — рэпер YG из Комптона. Песня получила название «FTP», что расшифровывается как «Fuck the Police».