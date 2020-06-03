Рэпер YG записал протестный трек «FTP»

В треке YG называет полицейских ку-клукс-клановцами и заявляет, что люди устраивают беспорядки на улицах американских городов, поскольку хотят обратить внимание на систематическую несправедливость и получить ответы.

Американский рэпер из Комптона YG записал новый трек «FTP», что расшифровывается как «Fuck the Police». Песня выпущена на фоне массовых протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда из‑за действий полиции.

Рэпер отметил, что сотрудничает с движением Black Lives Matter и что выложил песню на ютьюб без участия своего лейбла.

Ранее YG уже выражал свое отношение к политической повестке при помощи рэпа. В 2016 году он опубликовал трек «FDT» (Fuck Donald Trump), в котором призвал бойкотировать Трампа, баллотировавшегося на тот момент в президенты.