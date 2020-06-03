«Катастрофическая история»: гендиректор Большого театра рассказал о текущей ситуации в отрасли

В текущих эпидемиологических условия все, что остается работникам театра — это следить за ситуацией с пандемией и тем, что происходит у коллег по цеху. В лучшем случае в театры начнут пускать в сентябре или октябре, не раньше, считает генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Своим мнением о происходящем в театральной сфере сегодня он поделился на круглом столе, который «Афиша Daily» собрала вместе с «Okko Театром».

Урин отметил, что театр планирует на три года вперед все спектакли — например, можно с уверенностью сказать, какая премьера будет летом 2022 года. Поэтому то, что сегодня происходит с музыкальным театром, в частности, с оперным — это «катастрофическая история», считает он. «Пауза практически сломала всю эту систему», — заявил гендиректор Большого театра.

Другая серьезная проблема — невозможность репетиций в домашних условиях, сказал он. По его словам, для того, чтобы привести труппу в нормальное состояние, потребуется много времени. «Если певец может сесть за рояль дома, держать себя в форме, то артист балетный практически находится вне формы. Поскольку он не может и не имеет возможности каждый день стоять у станка», — подчеркнул Урин.

Генеральный директор Большого заметил, что онлайн-спектакли набирают большое число зрителей — даже те, которые не отвечают критериям массовости. Он привел в пример небольшой концерт в Бетховенском зале на 300 мест, который посмотрели 62 тыс. человек, а также постановки «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», которые увидели онлайн несколько миллионов. При этом Урин отметил, что происходящее сегодня с театрами — это «другая реальность», а процесс возвращения будет «очень-очень непростым». Это связано с профессиональными трудностями и тем, что зритель не сразу пойдет в театр, считает глава Большого театра.

Несмотря на очевидные плюсы, у онлайн-трансляций есть и минусы, заявил Урин: они меняют отношения со зрителем, из‑за них заполняемость мест в театре может снизиться. Он привел в пример опыт тетрального менеджера Питера Гелпа, который вел трансляции спектаклей театра «Метрополитен опера» в кинотеатрах. «У него заполняемость зрительного зала — а зал громадный, свыше 3000 мест — была 90%. На сегодняшний день прошло достаточно большое количество лет — у него средняя заполняемость зрительного зала 60%. Я почти стопроцентно уверен, что не только фактор показа в кинотеатрах каждой премьеры здесь влиял. Но я думаю, что это очень серьезный фактор наших взаимоотношений со зрителем», — рассказал Урин.

Гендиректор Большого уточнил, что при трансляции спектаклей сохраняются некоторые проблемы восприятия. Это относится, прежде всего, к представлениям, переведенным в теле-формат не режиссером, который ставил их изначально, а другими специалистами. Очень важно, чтобы постановщик внес свои коррективы при переходе спектакля на телеэкран.

«Когда артист работает на зрительный зал, его энергетика во всех его проявлениях актерских рассчитана, чтобы там, на галерке, на третьем ярусе то, что он делает, дошло. И камера, фиксируя это, фиксирует неестественность артиста», — объяснил Урин.

В круглом столе, проведенном главным редактором «Афиши Daily» Трифоном Бебутовым, наряду с Уриным приняли участие режиссер и драматург Иван Вырыпаев, директор по контенту Okko Макар Кожухов, худрук БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, генеральный директор национальной театральной премии фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина, режиссер и худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов, а также основатель независимой театральной продюсерской компании «Импрессарио» Федор Елютин.