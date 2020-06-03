Константин Богомолов: «Печально, когда интернет становится вынужденной формой существования»

Когда интернет становится для театра вынужденной формой существования, это печально, и от этого стоит избавляться. Такое мнение высказал худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов во время круглого стола, организованного «Афишей Daily» и «Okko Театром».

По словам Богомолова, невозможность театров встать на паузу в разгар сезона говорит скорее о неуверенности индустрии, а в вынужденном перерыве есть и положительный момент. «Умение встать на паузу — это умение продемонстрировать свою силу и спокойствие», — сказал он. Режиссер считает, что люди театра не могут уйти на перерыв, поскольку боятся, что их забудут и потеряют.

Говоря об онлайн-проектах, предложенных театрами, Богомолов отмечает, что многие из них созданы вынужденно из‑за бытовых обстоятельств — коронавируса и карантина. «Мы сейчас находимся в ситуации, когда нас скорее обстоятельства вынуждают к каким‑то действиям, а мы им придаем какую‑то художественность и какие‑то высокие смыслы, философию», — заявил он.

Театр на Малой Бронной тоже реализует онлайн-проекты — к примеру, лекции и беседы с театроведами и историками театра. Однако Богомолов считает, что подобная образовательная деятельность «весьма ущербная», поскольку сделана «достаточно суетливо». По словам худрука, активность эта скорее социальная, чтобы «обозначить себя» и «присоединиться к неким общественным трендам».

К онлайн-трансляциям спектаклей также критически относится художественный руководитель БДТ Андрей Могучий. «Художник создает спектакль совершенно для иного пространства, для иной формы восприятия и иного способа подачи. И как только эта история попадает куда‑то не туда, куда она была предназначена, это травма», — считает он.

Однако некоторые формы театрального искусства, по словам худрука БДТ, все же могут существовать в записи. В пример он приводит театрального режиссера Анатолия Васильева, который с середины 1970-х снимал спектакли на камеру. «Художник сам берет камеру в руки и начинает делать аналог произведения. То есть перевод его с языка театрального на язык иного формата», — поясняет Могучий. В попытках найти для театрального искусства новые способы выражения он советует обратить внимание на молодежь, которая мыслит уже другими категориями.

В круглом столе, проведенном «Афишей Daily» и «Okko Театром», приняли участие генеральные директора и художественные руководители Большого театра, Театра наций, БДТ, Театра на Малой Бронной и других. Они обсудили с главным редактором «Афиши Daily» Трифоном Бебутовым странное настоящее индустрии и ее неопределенное будущее. Прочитать их основные тезисы можно здесь.