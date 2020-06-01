Выпуск новой версии Android и презентацию PlayStation 5 отложили из‑за протестов в США

Компания Google отложила выпуск одиннадцатой версии мобильной операционной системы Android из‑за протестов в США. Как пишет Би-би-си, выход Android 11 был намечен на 3 июня.

Запуск нового Android для тестировщиков также перенесли на неопределенный срок. «Сейчас не время праздновать. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — говорится на сайте Android Developer.

Кроме того, из‑за протестов компания Sony отменила презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была пройти 4 июня. Новую дату мероприятия компания не уточнила.

«Хоть мы и осознаем, что игроки по всему миру желают увидеть игры на PS5, мы не считаем, что сейчас правильное время для празднования, и в данный момент мы хотим отойти на задний план, чтобы более важные голоса могли быть услышаны», — заявила Sony.