Выпуск новой версии Android и презентацию PlayStation 5 отложили из‑за протестов в США

Компания Google отложила выпуск одиннадцатой версии мобильной операционной системы Android из‑за протестов в США. Как пишет Би-би-си, выход Android 11 был намечен на 3 июня.
Запуск нового Android для тестировщиков также перенесли на неопределенный срок. «Сейчас не время праздновать. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — говорится на сайте Android Developer.
Кроме того, из‑за протестов компания Sony отменила презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была пройти 4 июня. Новую дату мероприятия компания не уточнила.
«Хоть мы и осознаем, что игроки по всему миру желают увидеть игры на PS5, мы не считаем, что сейчас правильное время для празднования, и в данный момент мы хотим отойти на задний план, чтобы более важные голоса могли быть услышаны», — заявила Sony.
Протесты охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при аресте. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Правоохранителей, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Из‑за протестов в 40 городах США ввели комендантский час. Сообщалось о четырех погибших и 13 полицейских, получивших ранения в ходе акций. 19-летний юноша в Детройте погиб, после того как открыл огонь из окна своей машины. Полицейский в Джексонвилле, штат Флорида, получил ранение в шею ножом. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, и президента США Дональда Трампа пришлось укрыть в специальном подземном бункере.