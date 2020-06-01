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Владимир Мединский сравнил протесты в США со сценой из «Джокера»

Семён Гудошников
Вчера в 21:59

Бывший министр культуры России, а ныне помощник президента Владимир Мединский опубликовал видео, в котором финальная сцена из «Джокера» сравнивается с протестами в США.

Экран в ролике разделен на две части: в верхней кадры, на которых протестующие залезают на полицейскую машину и разбивают лобовое стекло, в нижней — сцена, в которой Артур Флек стоит на фоне бушующей толпы.

«А помнится, кое‑кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — прокомментировал видео чиновник.

В прошлом октябре Мединский, в то время еще занимавший пост главы Минкульта, сказал, что в России «Джокер» господдержки бы не получил. «Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства, вроде как это неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне», — заявил он.

Затем Мединский припомнил картину Тодда Филлипса после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцентом Олегом Соколовым. «Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — задавался вопросом бывший министр.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Из‑за протестов, вызванных смертью Флойда, в 40 городах США ввели комендантский час. Сообщалось о четырех погибших и 13 полицейских, получивших ранения в ходе акций. 19-летний юноша в Детройте погиб, после того как открыл огонь из окна своей машины. Полицейский в Джексонвилле, штат Флорида, получил ранение в шею ножом. В пятницу протестующие подошли к Белому дому, а президента США Дональда Трампа укрыли в специальном подземном бункере.

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