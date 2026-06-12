Умер художник Дэвид Хокни

В возрасте 88 лет умер британский художник Дэвид Хокни — один из основателей британского поп-арта 1960-х годов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его представителя.
«Знаменитый британский художник Дэвид Хокни, одна из важнейших фигур современного искусства XX и XXI веков, мирно скончался дома 11 июня 2026 года, за месяц до своего 89-летия», — говорится в заявлении.
Хокни родился в Брэдфорде, а в 1963-м переехал из Великобритании в США. Он работал с живописью, фотографией, графикой, литографией, витражами, сценографией и цифровыми рисунками.
Мировую известность Хокни принесли работы, посвященные Калифорнии, прежде всего знаменитые картины с бассейнами, среди которых «Большой всплеск» 1967 года. Художник также прославился масштабными пейзажами родного Йоркшира, экспериментами с фотографией и смелым использованием новых технологий.
После выхода iPad в 2010 году Хокни одним из первых среди признанных мастеров начал использовать планшет как полноценный инструмент для создания искусства. Он рисовал на iPad пейзажи, натюрморты и портреты, а затем выставлял цифровые работы в крупнейших музеях мира наравне с традиционной живописью.
В 2018 году его картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали на аукционе за рекордные 90,3 млн долларов. Благодаря этому Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих.
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