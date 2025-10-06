Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s

Рисунки художника Дэвида Хокни из серии «Приход весны в Уолдгейт», созданной на iPad, выставят на продажу на аукционе Sotheby’s. Он состоится 17 октября, написал The Guardian.



На торгах представят крупнейшую коллекцию диджитал-работ Хокни. Всего с молотка уйдут 17 изображений с пейзажами Йоркширских холмов. Впервые публика увидела эти работы в 2012 году на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне.