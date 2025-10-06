Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s

Мэттью МакКонахи прокомментировал новую идею о «Настоящем детективе» с Вуди Харрельсоном
Российский бренд Garageest.2016 открыл флагманский магазин в Майами
Музыкант сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах
Спустя 14,5 года стример дошел до края карты в Minecraft
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сводят друг друга с ума в новом трейлере «Умри, моя любовь»
15 октября пройдет премьера экспериментального спектакля «НЕвербатиМЫ» от команды «Кстати театр»
Вокалистки Huntr/x из «Кей-поп-охотниц на демонов» выступили вживую в скетче «Saturday Night Live»
Завершились съемки сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
Дуэйн Джонсон признался, что снялся в «Крушащей машине» благодаря Эмили Блант
Юрий Колокольников и Федор Федотов в трейлере «Левши» — фильма по повести Николая Лескова
«Афиша» дарит до 25% кешбэка за покупку билетов на концерт или стендап по подписке «СберПрайм»
«Достаем двойные листочки» и «Лес рук»: названы самые распространенные крылатые фразы у педагогов
Collider выбрал топ-25 злодеев из мультфильмов DreamWorks
Мэттью МакКонахи и Америка Феррера спасают детей из огня в отрывке «Школьного автобуса»
Ученые: сплетни укрепляют романтические отношения
«Долгая прогулка» по Стивену Кингу выйдет в «цифре» 21 октября
Синоптик: в Москве на этой неделе ожидается пасмурная погода и до 14 градусов тепла
Фильм — продолжение «Острых козырьков» выйдет в 2026 году
Ридли Скотт объявил современное кино дерьмом и решил пересматривать свои фильмы
Актер Глен Пауэлл перечислил четыре любимых фильма
Закрытый год назад сериал «Halo» стал хитом на Netflix
Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита «Messy» из‑за спора об авторстве песен
Аналог «Википедии» от Илона Маска выйдет через две недели
В России вырос спрос на лекарства от деменции
Киллиан Мерфи назвал свою стрижку в «Острых козырьках» отвратительной
В Люксембурге открылась выставка, посвященная Майе Плисецкой
Звезда «Разделения» Зак Черри сыграет в новом фильме по Resident Evil
Интерес к Лабубу стремительно угасает: за месяц продажи игрушки на маркетплейсах упали почти на 40%

Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s

Фото: Aurelien Meunier /Getty Images

Рисунки художника Дэвида Хокни из серии «Приход весны в Уолдгейт», созданной на iPad, выставят на продажу на аукционе Sotheby’s. Он состоится 17 октября, написал The Guardian.

На торгах представят крупнейшую коллекцию диджитал-работ Хокни. Всего с молотка уйдут 17 изображений с пейзажами Йоркширских холмов. Впервые публика увидела эти работы в 2012 году на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне.

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Руководитель отдела печати Sotheby’s Йессика Маркс отметила, что продажа рисунков с iPad — относительно редкое явление и наличие такого количества работ на одном аукционе поразительно.

«Для контекста: почти за десятилетие работы Sotheby’s по всему миру мы продали всего 24 рисунка Хокни на iPad, и только половина из них относится к этой серии. Поэтому увидеть 17 работ на одном аукционе — это беспрецедентно», — пояснила она.

По словам Маркс, печатные версии рисунков яркие, насыщенные и полные жизни. Они редко появляются в продаже, поскольку «люди просто не хотят с ними расставаться»,  добавила специалистка.

Маркс отметила давнее увлечение Хокни технологиями. «С 1980-х годов он экспериментировал с инструментами, которые чаще можно было найти в офисе, чем в студии художника: он использовал копировальный аппарат, факс, Photoshop», — сказала она. Хокни также одним из первых увидел потенциал iPad для художников.

Расскажите друзьям