Выполненные на iPad рисунки Дэвида Хокни продадут на аукционе Sotheby’s

Рисунки художника Дэвида Хокни из серии «Приход весны в Уолдгейт», созданной на iPad, выставят на продажу на аукционе Sotheby’s. Он состоится 17 октября, написал The Guardian.
На торгах представят крупнейшую коллекцию диджитал-работ Хокни. Всего с молотка уйдут 17 изображений с пейзажами Йоркширских холмов. Впервые публика увидела эти работы в 2012 году на выставке в Королевской академии художеств в Лондоне.
Руководитель отдела печати Sotheby’s Йессика Маркс отметила, что продажа рисунков с iPad — относительно редкое явление и наличие такого количества работ на одном аукционе поразительно.
«Для контекста: почти за десятилетие работы Sotheby’s по всему миру мы продали всего 24 рисунка Хокни на iPad, и только половина из них относится к этой серии. Поэтому увидеть 17 работ на одном аукционе — это беспрецедентно», — пояснила она.
По словам Маркс, печатные версии рисунков яркие, насыщенные и полные жизни. Они редко появляются в продаже, поскольку «люди просто не хотят с ними расставаться», добавила специалистка.
Маркс отметила давнее увлечение Хокни технологиями. «С 1980-х годов он экспериментировал с инструментами, которые чаще можно было найти в офисе, чем в студии художника: он использовал копировальный аппарат, факс, Photoshop», — сказала она. Хокни также одним из первых увидел потенциал iPad для художников.