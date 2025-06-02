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Илон Маск сообщил о запуске мессенджера XChat

Сегодня в 07:24
Фото: TED

Илон Маск сообщил о запуске нового мессенджера под названием XChat.

«Мы запускаем совершенно новый XChat с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Есть также аудио/видео звонки. Он построен на [языке программирования] Rust с шифрованием в стиле Bitcoin, это совершенно новая архитектура», — написал миллиардер в соцсети Х.

Сервис встроен в соцсеть X и пока доступен в тестовом режиме некоторым пользователям с платной подпиской на X.

Ранее Павел Дуров рассказал о планах внедрения в Telegram чат-бота Grok, который разработан компанией Илона Маска xAi. После этого владелец Х сообщил, что никакой сделки между компаниями не было заключено. На этот комментарий Дуров ответил: «Правда. Принципиальное соглашение достигнуто, но формальности еще не улажены».

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