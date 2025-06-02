Илон Маск сообщил о запуске мессенджера XChat

«Мы запускаем совершенно новый XChat с шифрованием, исчезающими сообщениями и возможностью отправлять любые файлы. Есть также аудио/видео звонки. Он построен на [языке программирования] Rust с шифрованием в стиле Bitcoin, это совершенно новая архитектура», — написал миллиардер в соцсети Х.