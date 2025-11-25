О Диего Марадоне снимут мультсериал

American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром

О Диего Марадоне снимут мультсериал

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Об аргентинском футболисте Диего Марадоне снимут мультсериал. Права на него получила индийская компания Reliance Animation, пишет Variety.

Подразделение Reliance Entertainment создаст сериал, в котором расскажут о пути Марадоны от его ранних лет к международной славе. В картине будут показаны ключевые моменты карьеры Марадоны, его личная борьба и его культурное влияние как на поле, так и за его пределами. В настоящее время проект находится в разработке.

«Мы очень рады донести необычную историю Диего Марадоны до нового поколения с помощью анимации. Его жизнестойкость, страсть и достижения выходят за рамки спорта, и мы верим, что это вдохновит зрителей по всему миру», — сказал Шибасиш Саркар, генеральный директор Reliance Entertainment.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. 20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением спортсмена.

Расскажите друзьям