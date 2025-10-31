Netflix может купить Warner Bros. Discovery

Сервис нанял инвестиционный банк Moelis & Company для оценки такой сделки. Если она состоится, Netflix получит контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов». При этом Netflix не заинтересован в приобретении кабельных телевизионных сетей, которыми владеет Warner Bros. Discovery. В их числе CNN, HBO, Food Network и Animal Planet.