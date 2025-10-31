Netflix может купить Warner Bros. Discovery

Стриминговый сервис Netflix может приобрести компанию Warner Bros. Discovery, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Сервис нанял инвестиционный банк Moelis & Company для оценки такой сделки. Если она состоится, Netflix получит контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов». При этом Netflix не заинтересован в приобретении кабельных телевизионных сетей, которыми владеет Warner Bros. Discovery. В их числе CNN, HBO, Food Network и Animal Planet.
Недавно студию Electronic Arts купили за 55 млрд долларов. В число покупателей разработчика игр вошли Государственный фонд Саудовской Аравии, частная инвестиционная компания Silver Lake Partners и компания Affinity Partners, которой управляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.