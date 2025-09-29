Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии

Одна из крупнейших игровых компаний в мире Electronic Arts заключила сделку о своей продаже за 55 млрд долларов, сообщает Reuters.
Все ее акции будут выкуплены и больше не будут доступны на фондовой бирже. По условиям сделки акционеры EA получат 210 долларов (около 17 тыс. рублей) за акцию. Это крупнейший выкуп торгующейся на бирже компании в истории. Предыдущий рекорд был в 2007 году, когда техасская организация TXU Energy была приобретена за 45 млрд долларов частной инвестиционной компанией KKR & Co.
В число покупателей EA вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии, частная инвестиционная компания Silver Lake Partners и компания Affinity Partners, которой управляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. EA останется в Калифорнии, а генеральный директор Эндрю Уилсон продолжит ей управлять.
Electronic Arts разработала игровые серии FIFA, Battlefield, The Sims, Dragon Age, Need for Speed и многие другие. Студия основана в 1982 году.