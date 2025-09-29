Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии

Все ее акции будут выкуплены и больше не будут доступны на фондовой бирже. По условиям сделки акционеры EA получат 210 долларов (около 17 тыс. рублей) за акцию. Это крупнейший выкуп торгующейся на бирже компании в истории. Предыдущий рекорд был в 2007 году, когда техасская организация TXU Energy была приобретена за 45 млрд долларов частной инвестиционной компанией KKR & Co.