Busta Rhymes выступит в России

31 августа американский рэпер Busta Rhymes выступит на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» в Троицке.
На мероприятии также выступят «Три дня дождя», шведско-конголезский R’n’B-поп-певец Mohombi, Suave и группа Tritia. Событие пройдет 30 и 31 августа.
Busta Rhymes — американский рэпер, продюсер и актер. В этом году Busta музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он двухкратный обладатель премии BET Hip-Hop Awards, премии MTV Europe Music Awards, Source Awards, Soul Train Music Awards, BET Lifetime Achievement Awards, Myx Music Awards и других.
Скоро в России выступит также другой известный музыкант. Алекс Гаудино станет одним из 110 диджеев, которые примут участие в фестивале электронной музыки «Портал 2030–2050». Фестиваль пройдет с 29 августа по 14 сентября на территории кинозавода «Москино».