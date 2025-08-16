Busta Rhymes выступит в России

Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева»
Школа вождения на электросамокатах для пенсионеров прошла в Красногорске
Юлия Высоцкая впервые прокомментировала растекшиеся сырники и горелые помидоры из своего шоу
Леди Гаге заспамили соцсети из‑за российского футболиста
Квентин Тарантино объяснил, почему не захотел снимать фильм «Кинокритик»
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными
Спектакли Юхананова, Бутусова и Уилсона покажут в кино
Судьбу дома-книжки на Новом Арбате определят голосованием
В Южной Корее протестировали голографического полицейского
Лили Коллинз снимется в новой комедии от Amazon MGM
Театр «У Никитских ворот» представит первое в России шоу про Стива Джобса
Британец в шутку предложил Nike стать их CEO. В компании пригласили его на стажировку
Попугай Сяогуй попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря умению различать цвета
Рэпера Шона Кингстона приговорили к 3 годам тюрьмы за мошенничество
THR: Дэдпул появится в фильме «Мстители. Судный день»
Спайк Ли признался, что хочет снять фильм с Тимоте Шаламе через пять лет
Маргарет Куолли заявила, что хочет свести свою маму Энди МакДауэлл с актером Биллом Мюрреем
Умер актер Дэн Зиски из «Карточного домика»
Основатель Nike Фил Найт пожертвовал 2 миллиарда долларов на борьбу с раком
LEGO представила новый набор по «Гарри Поттеру». Он посвящен деревне Хогсмид
Марк Эйдельштейн сыграет главную роль в фильме «Щелкунчик»
Джессика Альба снимется в комедии о корпоративной культуре. Ее выпустит Netflix
Реджина Холл и Анна Фэрис вновь сыграют в «Очень страшном кино»
«Меня не пригласили на вечеринку»: режиссер «Чумовой пятницы» посетовал, что не участвовал в сиквеле
Лиз Кингсман снимется в новой экранизации «Гордости и предубеждения»
Ярмарка Cosmoscow открыла продажу билетов и объявила список участников
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется с Тиффани Хэддиш в триллере «Девушка в реке»
Фанат Oasis развеял прах близкого человека на концерте группы

Busta Rhymes выступит в России

Фото: @bustarhymes

31 августа американский рэпер Busta Rhymes выступит на фестивале «Проекция» в кинопарке «Москино» в Троицке.

На мероприятии также выступят «Три дня дождя», шведско-конголезский R’n’B-поп-певец Mohombi, Suave и группа Tritia. Событие пройдет 30 и 31 августа.

Busta Rhymes — американский рэпер, продюсер и актер. В этом году Busta музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он двухкратный обладатель премии BET Hip-Hop Awards, премии MTV Europe Music Awards, Source Awards, Soul Train Music Awards, BET Lifetime Achievement Awards, Myx Music Awards и других.

Скоро в России выступит также другой известный музыкант. Алекс Гаудино станет одним из 110 диджеев, которые примут участие в фестивале электронной музыки «Портал 2030–2050». Фестиваль пройдет с 29 августа по 14 сентября на территории кинозавода «Москино».

Расскажите друзьям