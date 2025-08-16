Busta Rhymes выступит в России

Busta Rhymes — американский рэпер, продюсер и актер. В этом году Busta музыкант получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Он двухкратный обладатель премии BET Hip-Hop Awards, премии MTV Europe Music Awards, Source Awards, Soul Train Music Awards, BET Lifetime Achievement Awards, Myx Music Awards и других.