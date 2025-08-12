Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино станет одним из 110 диджеев, которые примут участие в фестивале электронной музыки «Портал 2030-2050». Об этом пишет ТАСС.
Фестиваль пройдет с 29 августа по 14 сентября на территории кинозавода «Москино». На нем выступят также Burak Yeter и Yves Larock и еще два секретных хедлайнера.
В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи. Фестиваль откроет программа корейской музыки. С 29 по 31 августа выступят южнокорейский артист Wonsub, казахская K-POP группа Nomads и российский симфонический оркестр Cagmo — он исполнит популярные южнокорейские песни.
Алекс Гаудино начал музыкальную карьеру в 1993 году, сотрудничая с разными звукозаписывающими компаниями. В 1998-м Alex открыл собственный лейбл под названием «Rise Records». Выпустив треки«The Tamperer» и «Black Legend», он приобрел популярность у любителей танцевальной музыки.