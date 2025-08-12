Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»

В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи. Фестиваль откроет программа корейской музыки. С 29 по 31 августа выступят южнокорейский артист Wonsub, казахская K-POP группа Nomads и российский симфонический оркестр Cagmo — он исполнит популярные южнокорейские песни.