Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Фильм «Depeche Mode: M» выйдет в кинопрокат в октябре
Джонни Депп может вновь стать капитаном Джеком Воробьем в «Пиратах Карибского моря»
Басист Дженнифер Лопес зашел на чаепитие к казахстанской семье. Его угостили бешбармаком
В «Читай-городе» из продажи изымают новеллу «Благословение небожителей»
В Антарктиде нашли тело ученого, погибшего в 1959 году. Его останки хранились во льдах 66 лет
Алана Тьюдика вырезали из промо фильма «Я, робот» — он понравился зрителям больше Уилла Смита
В США появилось «мужское» приложение Tea с анонимными постами о женщинах. Оно уже обогнало оригинал
Калифорнийские свиньи синеют изнутри из‑за крысиного яда
Uniqlo и Pop Mart выпустили совместную коллекцию
Владельцы iPhone смогут установить на звонки 6 ремиксов стандартного рингтона
«Афиша» и «Сила ветра» устроят дневную вечеринку в Сочи ― с пинг-понгом, регатой и диджей-сетом
Памела Андерсон выпустила серию острых маринованных огурцов
Астрономы обнаружили древнюю галактику, напоминающую гроздь винограда
В Москве прошла светская премьера сериала «Дыши»
Сицилию с материком соединит самый длинный подвесной мост в мире
В Турции хотят отказаться от шведского стола в отелях
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» возглавил чарт Billboard Hot 100
«Геракла и Омфалу» Джентилески отреставрировали и выставили в Лос-Анджелесе
«Золотое яблоко» регистрирует кислотно-зеленый цвет в качестве товарного знака
Хаос семейного бизнеса в трейлере «Отеля с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
9% самых быстрорастущих ютуб-каналов показывают абсурдный ИИ-контент
Китайская пара при разводе не поделила 29 кур. Судья предложила им вместе съесть лишнюю птицу
Тейлор Свифт анонсировала альбом под названием «The Life of a Showgirl»
Уильям Х.Мейси из «Фарго» и «Бесстыжих» снимется в новом сериале Дэна Фогельмана
Макс Мингелла намерен сыграть в хорроре DC «Глиноликий»
Меган Маркл и принц Гарри подпишут новый контракт с Netflix
В приквеле «Рэмбо» персонажа Сильвестра Сталлоне воплотит Ноа Сентинео

Диджей Алекс Гаудино выступит в Москве на фестивале «Портал 2030-2050»

Фото: @alexgaudino

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино станет одним из 110 диджеев, которые примут участие в фестивале электронной музыки «Портал 2030-2050». Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль пройдет с 29 августа по 14 сентября на территории кинозавода «Москино». На нем выступят также Burak Yeter и Yves Larock и еще два секретных хедлайнера.

В будние дни для гостей будет доступна развлекательная программа с танцами и музыкой, а также мастер-классы по паркуру, а в выходные на сцене будут выступать известные диджеи. Фестиваль откроет программа корейской музыки. С 29 по 31 августа выступят южнокорейский артист Wonsub, казахская K-POP группа Nomads и российский симфонический оркестр Cagmo — он исполнит популярные южнокорейские песни.

Алекс Гаудино начал музыкальную карьеру в 1993 году, сотрудничая с разными звукозаписывающими компаниями. В 1998-м Alex открыл собственный лейбл под названием «Rise Records». Выпустив треки«The Tamperer» и «Black Legend», он приобрел популярность у любителей танцевальной музыки.

Расскажите друзьям