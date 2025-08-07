Каналы Амстердама оборудуют небольшими лестницами, чтобы кошки могли выбраться
Джордж Клуни похвалил Адама Сэндлера за работу в фильме «Джей Келли»
Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
Чаппелл Роан предполагает, что работа над вторым альбомом займет как минимум пять лет
Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом «Город дорог» Гуфа
Достоевский, Набоков и Ремарк — названы самые читаемые классики первой половины 2025 года
Верховный суд признал отсутствие общения с отцом поводом к отказу в наследстве
С ютуба исчез клип Сергея Жукова «Он тебя целует»
Оkko назвал дату премьеры документального сериала про «Черкизон»
В Великобритании первое издание «Хоббита» Толкина продали за 43 тыс. фунтов стерлингов
Фрэнсис Форд Коппола сообщил, что чувствует себя хорошо после госпитализации в Риме
Российские мужчины доверяют ИИ больше, чем женщины
Данила Козловский снимется в «Шуме времени» — фильме Алексея Учителя о Дмитрии Шостаковиче
Роуз Берн теряет самообладание в трейлере «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула»
Бизнесмен не смог выкупить альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его
В России стартует ежегодная перепись воробьев
«Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном выйдет в России 27 ноября
Тим Бертон снимет клип к песне Леди Гаги из «Уэнсдэй»
Вышел тизер третьего сезона драмы «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне
Роспотребнадзор предупредил о «рисках завоза» в страну лихорадки чикунгунья
Почти 20% россиян испытывает стресс от неожиданных звонков
Футболист забил необычный пенальти на матче Кубка России
Трудовая инспекция в Нижнем Новгороде защитила права работниц стрип-клуба
В Китае девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о поступлении в колледж
В Таиланде у кошки-преступницы появились котята
OG Buda, Дора и Feduk выступят на «Пари Фест» в Нижнем Новгороде
В Минпросвещения показали образцы школьной формы по ГОСТу
Пляжи по всему миру могут исчезнуть

Испанский священник благословил Лабубу

Фото: Pop Mart

Католический священник благословил игрушку Лабубу. Видео с церемонией опубликовал в социальных сетях аккаунт Hold by hand.

На записи испанский священнослужитель произносит: «Благословляю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» — и омывает игрушку святой водой. После мужчина добавляет: «Теперь ее можно носить». В подписи к видео пользовательница написала: «Лабубу вступил в свою святую эру» («Labubu has entered his holy era»).

Видео: Hold by hand

Героиня Лабубу появилась в 2015 году как часть рассказов гонконгского художника Касина Люна «Монстры». На серию текстов его вдохновила скандинавская мифология: Лабубу — озорная эльфийка. Пушистая и зубастая игрушка стала популярна в 2019 году после сотрудничества с Pop Mart и продажи в формате blind box — «слепых коробок». В апреле 2024 года с брелоком была замечена Лиса из женской кей-поп-группы Blackpink.

В 2025 году объем продаж игрушек Labubu на маркетплейсе Wildberries составил почти 1,6 млрд рублей. В июне популярность кукол от Pop Mart установила новый рекорд: оборот увеличился на 1190% и почти достиг 1 млрд рублей. «В среднем Лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин», ― отметили в компании.

Расскажите друзьям