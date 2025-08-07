Испанский священник благословил Лабубу

Героиня Лабубу появилась в 2015 году как часть рассказов гонконгского художника Касина Люна «Монстры». На серию текстов его вдохновила скандинавская мифология: Лабубу — озорная эльфийка. Пушистая и зубастая игрушка стала популярна в 2019 году после сотрудничества с Pop Mart и продажи в формате blind box — «слепых коробок». В апреле 2024 года с брелоком была замечена Лиса из женской кей-поп-группы Blackpink.