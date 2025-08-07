Испанский священник благословил Лабубу

Католический священник благословил игрушку Лабубу. Видео с церемонией опубликовал в социальных сетях аккаунт Hold by hand.
На записи испанский священнослужитель произносит: «Благословляю тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» — и омывает игрушку святой водой. После мужчина добавляет: «Теперь ее можно носить». В подписи к видео пользовательница написала: «Лабубу вступил в свою святую эру» («Labubu has entered his holy era»).
Героиня Лабубу появилась в 2015 году как часть рассказов гонконгского художника Касина Люна «Монстры». На серию текстов его вдохновила скандинавская мифология: Лабубу — озорная эльфийка. Пушистая и зубастая игрушка стала популярна в 2019 году после сотрудничества с Pop Mart и продажи в формате blind box — «слепых коробок». В апреле 2024 года с брелоком была замечена Лиса из женской кей-поп-группы Blackpink.
В 2025 году объем продаж игрушек Labubu на маркетплейсе Wildberries составил почти 1,6 млрд рублей. В июне популярность кукол от Pop Mart установила новый рекорд: оборот увеличился на 1190% и почти достиг 1 млрд рублей. «В среднем Лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин», ― отметили в компании.