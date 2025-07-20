Россияне накупили Лабубу на Wilberries на 1,5 млрд рублей

Объем продаж игрушек Labubu на Wildberries в 2025 году составил 1,582 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Wildberries&Russ.
Зубастые монстрики появились на маркетплейсе еще июле 2024 года, но бурный рост их продаж начался лишь в мае 2025-го. В этот месяц продажи по сравнению с апрелем выросли на 4700% и составили десятки миллионов рублей.
В июне популярность Labubu продолжила расти, установив новый рекорд: оборот увеличился на 1190% и почти достиг 1 млрд рублей.
«В среднем Лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин», ― отметили в компании.
Лабубу ― магическое существо, которое придумал гонконгский художник Касин Люн. Он представил Лабубу как часть своей серии сказок «The Monsters» в 2015 году, а первые фигурки создавались арт‑брендом How2Work. В 2019 году Pop Mart заключила с Люном эксклюзивный лицензионный договор. Популярность игрушек возросла, когда их начали продавать в формате blind box — «слепых коробок».
Недавно основатель Pop Mart Ван Нин вошел в десятку самых богатых людей в Китае из‑за популярности Labubu.