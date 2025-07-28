«Шрек» получит спин-офф про Осла

Актерский состав, озвучивающий «Шрека-5», в сентябре приступит к работе над спин-оффом про Осла. Об этом рассказал Эдди Мерфи, пишет Screen Rant.
«Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.
В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 485,2 млн долларов, что более чем в пять раз превысило его бюджет.
В начале года вышел первый тизер «Шрека-5». Дочь Шрека и Фионы озвучила Зендая. Премьера состоится в декабре 2026-го.