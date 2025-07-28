«Шрек» получит спин-офф про Осла

Москвичам пообещали жару до плюс 31
По «Пятнице, 13-е» выйдут новые видеоигра и фильм
Число прослушиваний Coldplay выросло на 25% после скандала с изменой на концерте в Бостоне
Клоун Пеннивайз вернулся в новом тизере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Рост интереса к подержанной брендовой одежде в России начал снижаться
Тим Бертон работает вместе с Леди Гагой еще над одним проектом
В Telegram может появиться официальный бот для проверки возраста
Размер пенсий женщин в России впервые за 10 лет стал больше, чем у мужчин
Школьные чаты нескольких регионов переведут в мессенджер Max
Зумеры поступают в космическую академию в тизере нового «Звездного пути»
В США назвали ребенка в честь пары Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
У фильма «Играй как Бэкхем» появится сиквел
В Индии переиздадут фильм с альтернативной концовкой, сгенерированной ИИ
В «Союзмультфильме» отметили, что ниша подросткового кино в России пустует
Венецианскую работу Бэнкси «Ребенок-мигрант» сняли со стены для реставрации
Рекордные волны жары затронули 96% Мирового океана
Esquire назвал 25 лучших фильмов о супергероях всех времен
Джон Сина сражается с альтернативной версией себя в трейлере второго сезона «Миротворца»
Актеры «Теда Лассо» исполнили песню из сериала вместе с группой Mumford & Sons
Бен Стиллер снял документалку о своих покойных родителях — известных комиках
Джек Олкотт из «Декстера» рассказал, что вместе с Майклом С.Холлом отжимался перед съемками
Романтическая комедия «Амели» с Одри Тоту вернется в повторный российский прокат 31 июля
Кот из Ленобласти случайно уплыл в Балтийск — питомец провел неделю без воды и еды и выжил
В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ прошла премьера драмеди «Циники»
Гвинет Пэлтроу стала временным представителем Astronomer после скандала с изменой главы компании
Вышел новый трейлер «Долгой прогулки» — экранизации антиутопии Стивена Кинга о бегунах
Продолжение «Финеса и Ферба» выйдет в 2026 году
Бэм Марджера не собирается возвращаться во франшизу «Чудаков» после суда с Paramount

«Шрек» получит спин-офф про Осла

Фото: DreamWorks

Актерский состав, озвучивающий «Шрека-5», в сентябре приступит к работе над спин-оффом про Осла. Об этом рассказал Эдди Мерфи, пишет Screen Rant.

«Это будет, как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.

В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 485,2 млн долларов, что более чем в пять раз превысило его бюджет.

В начале года вышел первый тизер «Шрека-5». Дочь Шрека и Фионы озвучила Зендая. Премьера состоится в декабре 2026-го.

Расскажите друзьям