Вышел первый тизер «Шрека-5». Дочь огра играет Зендая

«Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» — спрашивает Осел в ролике. И ответ, видимо, — Шрек, так как в ответ зеркало показывает мемы с изображением огра. Среди получившихся результатов на экране появляется очень мускулистый Шрек, и в этот момент заходит его дочь и смеется над ним.