Вышел первый тизер «Шрека-5». Дочь огра играет Зендая

DreamWorks опубликовал первый тизер «Шрека-5». Премьера мультфильма состоится 23 декабря 2026 года.
«Эй, волшебное зеркало! Кто здесь всех прекраснее?» — спрашивает Осел в ролике. И ответ, видимо, — Шрек, так как в ответ зеркало показывает мемы с изображением огра. Среди получившихся результатов на экране появляется очень мускулистый Шрек, и в этот момент заходит его дочь и смеется над ним.
Таким образом студия анонсировала присоединение Зендаи к Майку Майерсу (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (принцесса Фиона). Поклонники также уже обратили внимание на новую рисовку персонажей и стиль анимации.
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