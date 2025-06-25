Милая баллада с советским вайбом от двух важных для современной инди-сцены проектов.
Британский артист вернулся с альбомом, где сохранил бойкий флоу и диапазон жанров, от рэпа до гэриджа.
Артисты Carnival Records — с песней, хорошо описывающей их планы на лето.
Стример прыгает на рэпера Obladaet и утверждает, что он грустный [дурак], пока сам Бустер — «русский Кай Сенат».
В июле дуэт братьев Pusha T и No Malice вернется с альбомом «Let God Sort Em Out», а пока — сингл с диссом на Трэвиса Скотта.
За саундклауд-рэп мы уже подшарили, время разбираться, как звучит один из его главных героев.
Кажется, это песня, которая будет уничтожать все летние вечеринки по всему миру.
«Альбом для улиц, прямо для души», — говорит сам Kizaru. А лев, как известно, всегда прав.
Лучшая рэп-артистка мира, по мнению нашей музыкальной редакции, — с новым альбомом: хип-хоп, джаз, фанк, афробит и не только.
Самый чилловый парень британской сцены уходит от рэпа в сторону экспериментов с инди. Ему идет.
В июне интернет больше обсуждал обложку будущего альбома Сабрины, а не отличный сингл с него. Зря!
Экс-участник Dead Dynasty продолжает изучать границы поп-музыки.
Еще один релиз Carnival Records — на этот раз от Sensee, где есть место тегам и «гипер», и «панк».
Ключевой и самый доступный для масс хардкор-альбом года.
Слава запускает новую творческую эру с альбом-экспериментом о том, как должны звучать сегодняшние рейвы (видимо, как в нулевых).