Что случилось с музыкой

15главных релизов июня

Вспоминаем ключевые музыкальные новинки месяца — не только рэп и поп, но и эстетику советских баллад, а также главный хардкор-альбом года.
Сова, Элли на Маковом Поле «Сирень»

Милая баллада с советским вайбом от двух важных для современной инди-сцены проектов.

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сингл
AJ Tracey «Don’t Die Before You’re Dead»

Британский артист вернулся с альбомом, где сохранил бойкий флоу и диапазон жанров, от рэпа до гэриджа.

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альбом
A$thma Boys «День/ночь»

Артисты Carnival Records — с песней, хорошо описывающей их планы на лето.

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сингл
Бустер «Backham»

Стример прыгает на рэпера Obladaet и утверждает, что он грустный [дурак], пока сам Бустер — «русский Кай Сенат».

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сингл
Clipse «So Be It»

В июле дуэт братьев Pusha T и No Malice вернется с альбомом «Let God Sort Em Out», а пока — сингл с диссом на Трэвиса Скотта.

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сингл
Fortuna 812 «Basedgod»

За саундклауд-рэп мы уже подшарили, время разбираться, как звучит один из его главных героев.

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альбом
Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax «Victory Lap»

Кажется, это песня, которая будет уничтожать все летние вечеринки по всему миру.

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сингл
Kizaru «Simba»

«Альбом для улиц, прямо для души», — говорит сам Kizaru. А лев, как известно, всегда прав.

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альбом
Little Sims «Lotus»

Лучшая рэп-артистка мира, по мнению нашей музыкальной редакции, — с новым альбомом: хип-хоп, джаз, фанк, афробит и не только.

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альбом
Loyle Carner «Hopefully!»

Самый чилловый парень британской сцены уходит от рэпа в сторону экспериментов с инди. Ему идет.

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альбом
Sabrina Carpenter «Manchild»

В июне интернет больше обсуждал обложку будущего альбома Сабрины, а не отличный сингл с него. Зря!

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сингл
Noa «Предветрие»

Экс-участник Dead Dynasty продолжает изучать границы поп-музыки.

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альбом
Sensee «Hyperpunk»

Еще один релиз Carnival Records — на этот раз от Sensee, где есть место тегам и «гипер», и «панк».

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альбом
Turnstile «Never Enough»

Ключевой и самый доступный для масс хардкор-альбом года.

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альбом
Slava Marlow «Эльф-1»

Слава запускает новую творческую эру с альбом-экспериментом о том, как должны звучать сегодняшние рейвы (видимо, как в нулевых).

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альбом
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