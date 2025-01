Плейлисты в Spotify изменили подход музыкантов к творчеству — но не в лучшую сторону

Один лейбл-менеджер сказал авторке книги: «Я ни разу не слышал, чтобы артист говорил: „Да, я слушаю плейлист ‚Hanging Out and Relaxing‘“. Но все музыканты смотрят на цифры в Spotify for Artists и думают: „Вау, вот эта песня попала в плейлист, вот эта песня показала неплохие результаты, может, мне стоит и дальше делать что‑то в этом духе“. Это приводит меня в ужас. Я очень боюсь, что в какой‑то момент вся музыка станет одинаковой».