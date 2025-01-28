Плейлисты в Spotify изменили подход музыкантов к творчеству — но не в лучшую сторону

Одной из главных фишек Spotify в свое время стали плейлисты. Сначала их собирали сами слушатели, а по мере того как популярных подборок со своими подписчиками становилось все больше, стриминг задумался о внедрении своей рекомендательной системы. Добавив на платформу сначала редакторские, а затем и алгоритмические плейлисты, Spotify начал активно продвигать идею музыки как утилиты, сместив фокус с художественного замысла песен на их настроение и вайб . Рекомендации стали адаптироваться под эмоциональное состояние пользователя. По сути, стриминг воспроизводил в реальном мире мем про «энергию главного героя», дав слушателю возможность как в кино подобрать фоновый саундтрек для каждой ситуации из своей жизни. А еще невольно создал целый новый жанр.

В 2017 году артисты начали адаптировать свои треки под особенности стриминга — такая музыка быстро получила название «спотифайкор». Чтобы песни подходили для разных тематических плейлистов, их специально делали приглушенными, среднетемповыми и слегка меланхоличными. Как в то время писали медиа, иконой новоиспеченного жанра стала Билли Айлиш, чья оптимизированная для платформы поп-музыка как хамелеон подстраивалась под любой популярный плейлист . Ее популярность породила тенденцию среди сонграйтеров: все больше авторов пытались повторить стратегию Айлиш, чтобы написать и продать коммерчески привлекательный трек, не выбивающийся из звукового полотна плейлиста для чилла.

Один лейбл-менеджер сказал авторке книги: «Я ни разу не слышал, чтобы артист говорил: „Да, я слушаю плейлист ‚Hanging Out and Relaxing‘“. Но все музыканты смотрят на цифры в Spotify for Artists и думают: „Вау, вот эта песня попала в плейлист, вот эта песня показала неплохие результаты, может, мне стоит и дальше делать что‑то в этом духе“. Это приводит меня в ужас. Я очень боюсь, что в какой‑то момент вся музыка станет одинаковой».

Популярность инструментальных жанров позволила Spotify спекулировать на выплатах роялти

В конце 2010-х в топ по популярности вышли плейлисты, помогавшие слушателю расслабиться и заснуть, и на первом плане оказалась музыка без слов: эмбиент, джаз, неоклассика и лоуфай. Скачок интереса не столько сыграл на руку реальным артистам, сколько стал для Spotify возможностью заработать.

Осознав, что слушателю все равно, откуда взялась музыка для его медитации — из альбома нишевого музыканта, из библиотеки звуков или вовсе нейросети, — Spotify начал заполнять плейлисты однородными стоковыми треками, лицензированными по выгодным для стриминга условиям.

Стоковые треки, выпускавшиеся на дружественных Spotify лейблах, как правило, писали гострайтеры, но в интерфейсе стриминга для каждого была создана своя фейковая страница с выдуманной легендой.

Одним из таких фейковых артистов стал Ekfat — «исландский битмейкер, окончивший консерваторию в Рейкьявике и до 2019 года выпускавший музыку только на кассетах». Его треки не раз появлялись в редакционных плейлистах Lofi House и Chill Instrumental Beats, а у одной из композиций уже больше 4 млн прослушиваний в Spotify. Шведские журналисты выяснили, что на самом деле никакого Ekfat не существует, а за псевдонимом и красивой легендой скрывается несколько нанятых битмейкеров, пишущих музыку на заказ. Усилиями стриминга внимание слушателей сместилось на искусственно созданные аватары, что в конечном счете повлияло на число прослушиваний у реальных музыкантов и сократило размер выплачиваемых им роялти.

Spotify вообще не любит платить артистам — особенно непопулярным

Обвинения в несправедливости выплат много лет преследуют Spotify. По большому счету, артист не знает, какую прибыль он на самом деле приносит платформе: конечные выплаты зависят от многих факторов, включая тип подписки у слушателя, условия контракта артиста с лейблом и условия контракта этого лейбла со Spotify. В какой‑то момент за средний показатель в индустрии взяли ставку в $0,0035 (34 копейки) за стрим, но и эту сумму нельзя назвать точной. Роялти — это тайна за семью печатями на договорах о неразглашении информации между артистами, правообладателями, лейблами и дистрибьюторами и самим стримингом.

Но и этой небольшой суммы, по мнению команды Spotify, заслуживают не все. В конце 2023-го шведский стриминг объявил об изменениях в системе выплат роялти. Иронично, но они коснулись в первую очередь авторов немузыкальных треков — тех самых функциональных композиций, столь популярных в тематических плейлистах. По новым правилам, роялти за стрим шумового трека стали засчитываться только со второй минуты прослушивания (а не с 30 секунд как раньше). Кроме того, стриминг принял решение не выплачивать роялти за треки, набравшие за последние 12 месяцев менее 1000 прослушиваний. С одной стороны, так стриминг решил бороться со скамом от мошенников, заливающих треки с шумом или тишиной для монетизации. С другой — обесценил всех, кто делает неформатную музыку или еще не стал популярным хотя бы в узких кругах.

Такая музыка составляет примерно 86% треков на платформе. Spotify как бы говорит артистам: «Мы действительно считаем, что ваша музыка ничего не стоит».

Как выяснилось, новая схема роялти была частью кампании, проводимой Universal Music Group для изменения финансовой политики стримингов в свою пользу. Начиная с 2022 года рост доходов крупных лейблов замедлился, а доля их доходов в стримингах, по слухам, сократилась. Если раньше доходы мейджоров показывали рост в 20–40% за год, то в 2022 году эта сумма увеличилась всего на 5% — до 13,2 млрд долларов, а доля в стримингах снизилась с 85 до 75%. Владеющая 40% рынка звукозаписи UMG очевидно не хотела проигрывать. Обращаясь к сотрудникам в январе 2023-го, генеральный директор UMG Лусиан Грейнж заявил, что компания хочет лишить «производителей белого шума» доходов и направить их на профессиональных музыкантов.

Первым стримингом, принявшим правила UMG, стал Deezer. В 2023 году французская платформа запустила новую модель выплат, назвав ее артистоцентричной. Но такое определение во многом вводило в заблуждение, ведь компания не давала четкого определения непрофессиональным музыкантам, сливая воедино и мошенников, и просто непопулярных DIY-артистов. Тогда компания JP Morgan спрогнозировала, что в результате доходы UMG от стриминга вырастут на 9%. По данным Financial Times, в 2023 году, когда UMG и Spotify перезаключили соглашение, UMG поставила введение артистоцентричной модели выплат в качестве одного из обязательных условий для сотрудничества .

…но иногда и сами артисты должны платить

Spotify нехотя дает артистам деньги, но охотно забирает в обмен на свои услуги. В ноябре 2020 года Spotify запустил инструмент для промо Discovery Mode. С его помощью артисты получили шанс попасть в рекомендации и персональные подборки в обмен на комиссию в 30% от роялти, полученных с продвигаемых треков. С самого начала Spotify напирал на то, что не берет с артистов никаких предоплат и по сути не продает платных размещений, чтобы избежать обвинений в введении серых рекламных инструментов. Но усилия не увенчались успехом: многие участники музыкальной индустрии расценили появление Discovery Mode как введение пэйолы. Термин «пэйола» появился в американской музыкальной индустрии в эпоху расцвета радио — так называли включение треков в эфир за деньги без указания спонсорства. Эта практика была и остается незаконной, но с появлением цифровых платформ отличить официальное промо от негласно проплаченных рекомендаций стало практически невозможно.

На самом деле это не единственный способ купить рекламу в Spotify. С 2019 года с помощью инструмента Marquee артисты за фиксированную стоимость могут настроить всплывающую баннерную рекламу на главной странице. В 2023-м появился еще один похожий формат Showcase — проплаченная рекомендация на главной странице приложения, нативно встроенная в ленту пользователя. Приучив артистов опираться в своей работе в первую очередь на цифры и делать музыку привлекательной для плейлистов, Spotify сделал следующий шаг и ввел инструменты платного промо.

«Это была не просто попытка заставить артистов покупать рекламу в Marquee и Showcase или отдавать часть роялти за рекомендации — Spotify нужно было убедить музыкантов в том, что все эти инструменты лучше всего работают в совокупности. Последним элементом в комбонаборе стал инструмент питчинга в Spotify for Artists, с помощью которого артисты и лейблы подают заявки на добавление трека в плейлисты. Компания заявила: «Недостаточно просто покупать рекламу, платить нам за серое продвижение и молиться на алтарь плейлистов. На самом деле, нужно делать все и сразу».

И что теперь, не пользоваться Spotify?

Конечно, не стоит вешать всех собак на один Spotify, ведь фундамент для многих проблем в музыкальной индустрии был заложен задолго до его появления — от несправедливых контрактов артистов с мейджор-лейблами до пресловутой пэйолы. Стриминг появился в эпоху MP3 и пиратства, и его миссия сделать доступ к музыке простым и легальным, выплачивая при этом артистам вознаграждение за онлайн-прослушивания, действительно звучала благородно. Но, чтобы выйти на рынок и получить права на трансляцию треков, шведский стартап был вынужден играть по правилам старых игроков — мейджоров, владеющих внушительными каталогами музыки. В результате, якобы спасая доходы артистов, Spotify в первую очередь помог поправить финансовое положение традиционным бенефициарам индустрии — корпорациям. Но могло ли быть иначе?

И все же команду Spotify не назвать святой. Spotify — это в первую очередь не музыкальная, а бизнес-технология. А это значит, что показатели прибыльности самой площадки и ее ключевых партнеров всегда будут стоять выше интересов остальных участников индустрии. Эта мысль легко экстраполируется на всю индустрию стриминга, ведь все эти годы Spotify остается законодателем моды для ключевых ее игроков. Развивая свои продукты, конкуренты со всего мира так или иначе ориентируются на опыт платформы № 1, перенимая и адаптируя эффективные инструменты.

У всех популярных площадок — от Apple Music и Pandora до «Яндекс Музыки» и «Звука» — в свое время появились собственные аналоги сервиса статистики Spotify for Artists. Призванные сделать стриминг прозрачным для артиста, такие приложения неминуемо приучают его к идее, что именно на цифры нужно ориентироваться, сочиняя новый трек. Ключевой показатель успеха — это число стримов, не так ли? Для стримингов точно: чем больше прослушиваний и активных пользователей на платформе, тем выше ее позиции в сравнении с конкурентами.

С подачи Spotify музыканты начали молиться на рекомендации, ведь по сути они стали основным двигателем популярности. Стриминги продают идею, что попасть в тематический плейлист или залететь в поток онлайн-радио — заветная мечта, для достижения которой хороши все средства, включая платные.

Spotify вводит нативную рекламу на главной странице и не гнушается пэйолы. «VK Музыка» предлагает платное продвижение в ленте, аффилированной со стримингом соцсети VK. «Яндекс Музыка» анонсирует запуск платного инструмента «Импульс» для продвижения релизов на главной и в других популярных разделах стриминга, оставляя открытым вопрос о все той же пэйоле.

В такой ситуации первыми под удар попадают инди-артисты и музыканты нишевых жанров, чьи треки просто не заточены под так называемую эффективность. Они не завирусятся в тиктоке, не попадут в популярные плейлисты и вряд ли привлекут большую аудиторию даже после запуска рекламной кампании (на которую еще нужно найти бюджет). Но значит ли это, что их непопулярная в широком смысле музыка плохая? Поп всегда будет обходить андер, прилипчивые мелодии всегда будут популярнее обскурного звука, и это нормально. Что ненормально, так это пытаться убедить всех без исключения артистов подстраивать свое творчество под тренды и метрики популярности, будто музыка — это просто контент и ничего больше.

Но есть и хорошие новости: при всех своих минусах Spotify все еще остается удобным способом связать артиста со слушателями. За небольшую плату мы получаем доступ к миллионам треков — старых и новых, популярных и малоизвестных, со словами и без — и их авторам со всего света. Любой стриминг в первую очередь служит пользователю, но все-таки надо признать, что и артисты получают одну ценную возможность — шанс быть услышанными в любом уголке планеты. Но чтобы эта магия случилась, нам как аудитории тоже нужно приложить усилия: самостоятельно искать новых интересных артистов, расширять свой жанровый кругозор, больше читать и узнавать о локальных и глобальных сценах или для начала хотя бы попробовать вырваться из ловушки персонализированной главной страницы стриминга и посмотреть, что прячется за кулисами.

Что о развитии рынка думают в российских стримингах

На фоне выхода книги о влиянии Spotify на мировой рынок «Афиша Daily» обратилась за комментариями к представителям ключевых российских стриминговых сервисов: «Звуку», «Яндекс Музыке», «VK Музыке» и «МТС Музыке», — чтобы больше узнать о работе с молодыми артистами, роли плейлистов и платного продвижения, а также как распределяются деньги в музыкальной индустрии.

Как сервисы взаимодействуют с молодыми артистами и чем помогают им?

Сергей Мудрик Главный редактор «VK Музыки»

«Сервис активно поддерживает молодых артистов: на витрине есть раздел и плейлист „Новые имена“, для артистов с чуть большей аудиторией — плейлист „Набирающие популярность“, если трек хорош, то даже артисты с небольшой аудиторией могут получить поддержку в жанровых плейлистах и плейлисте „Сегодня в плеере“. Только что VK Музыка совместно с музыкальными лидерами мнений, в том числе с „Афишей Daily“, сделала большой и очень полезный проект — „Кто заберет 2025-й“. Редакция VK Музыки и ведущие музыкальные медиа составили список из 99 артистов — молодых лиц русскоязычной музыки».

Яна Скотникова Руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке»

«Мы постоянно развиваем алгоритмы нашей системы рекомендаций. В прошлом году мы обучили „Мою волну“ различать и рекомендовать сотни нишевых музыкальных жанров, а также обновили ранжирующий алгоритм для настройки „Незнакомое“.

Для того чтобы начинающие артисты также могли попадать в наши рекомендации, мы запустили технологию „Нитро“. С ее помощью молодые исполнители с аудиторией до 5000 слушателей в месяц преодолевают проблему „холодного старта“, находят своих первых слушателей, а также могут попасть в „Мою волну“. Всего за полгода „Нитро“ помогла более 10 000 артистам обрести свою первую аудиторию, а 300 из них — стремительно вырасти. Из последних ярких взлетов в „Нитро“ — Slava Skripka, покоривший не только чарт „Нитро“, но и чарт „Яндекс Музыки“ с треком „Бобр“.

Для артистов, стремительно набирающих популярность у слушателей „Моей волны“, есть проект „Искра“, который открыл уже более 180 имен. Его герои получают дополнительное редакционное промо от „Яндекс Музыки“, их фотографии появляются на наших билбордах, а сами артисты выступают на концертах, мероприятиях „Плюс Дачи“ и фестивалях. Например, в прошлом году молодые артисты из „Искры“ выступили на крупном опен-эйр-фестивале Summer Sound в рамках концерта „Альтернативное лето с ‚Яндекс Музыкой‘“.

Наши слушатели также могут напрямую поддерживать любимых артистов: для этого в „Яндекс Музыке“ есть инструмент „Донаты от фанатов“, который особенно актуален для независимых исполнителей. Уже более 15 000 локальных артистов получили поддержку от своих фанатов. В прошлом году мы удваивали их донаты, потратив более 130 млн рублей, а в этом запустим новые инициативы по поддержке инструмента. Также мы активно развиваем направление концертов: наши пользователи могут покупать билеты и получать персональные рекомендации выступлений своих любимых артистов, что помогает музыкантам привлекать больше слушателей».

Анна Попова Директор по маркетингу «МТС Музыки»

«Недавно мы запустили проект „Нэйм“, который стал ключевым элементом программы поддержки начинающих музыкантов. Ежемесячно на платформе будут представлены плейлисты с треками молодых исполнителей в жанрах поп, инди, рэп и электронной музыки. Каждый месяц плейлисты будут пополняться 30–50 треками от новых артистов, объединяя начинающих исполнителей с пользователями, стремящимися открыть для себя свежие музыкальные таланты. Процесс попадания в плейлисты достаточно простой: артистам нужно всего лишь заполнить заявку в специальной питч-форме.

Кроме этого, „МТС Музыка“ активно поддерживает молодых исполнителей через социальные сети, делясь контентом о самых перспективных фрешменах, включая интервью и специальные проекты. Начинающие музыканты также часто попадают в редакционные плейлисты и представлены в разделе „Редакция рекомендует“, где наши эксперты отбирают самые яркие треки и артисты получают возможность продемонстрировать свой талант широкой аудитории».

Катя Комиссарова Директор по развитию приложения «Звук Студио»

«В приложении „Звук Студио“ артист может управлять своей страницей в „Звуке“, презентовать новые релизы в плейлистах и отслеживать статистику по трекам и аудитории. Кроме того, в приложении есть инструменты на основе искусственного интеллекта. Например, нейросеть Kandinsky помогает генерировать идеи для обложек треков, картинки для сниппетов, мудбордов и соцсетей. А SMM-ассистент на базе GigaChat пишет посты в социальные сети в стилистике артистов.

Музыканты также могут питчить свои треки в редакционные плейлисты „Громче“ –– в мультижанровый плейлист „Главное“ и жанровые подборки в нескольких музыкальных направлениях: хип-хопе, роке, попе, электронике, инди и фолке. В прошлом году появился плейлист „Громче Фокус“. Его цель — поддержка альтернативных жанров музыки. В „Фокусе“ уже были метал, пост-рок, фонк и неоклассика. Попавшие туда музыканты и их команды становятся частью закрытого сообщества, где могут обмениваться опытом, делиться обратной связью и находить возможности для будущих коллабораций.

Для артистов, которые регулярно выпускают качественный материал и показывают рост, „Звук Студио“ предлагает разные возможности для продвижения: участие в больших музыкальных мероприятиях, ротацию на радиостанциях или съемку первого клипа бесплатно».

По какому механизму выплачиваются роялти и какой процент от суммы, по вашим оценкам, доходит до артистов?

Яна Скотникова Руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке»

«„Яндекс Музыка“, как и большинство игроков на рынке, использует классическую модель отчислений pro rata. Она предполагает, что доля доходов стриминга распределяется между правообладателями пропорционально доле прослушиваний их каталогов. Важно понимать, что распределение вознаграждения между конкретными артистами и сами выплаты артистам при любой модели происходят не напрямую от стриминга, а через правообладателей, таких как лейблы или дистрибьюторы, с которыми у артистов заключены договоры.

Эта модель была разработана еще в 2010-х годах и остается актуальной для индустрии, но мы видим ее ограничения, особенно в условиях растущей сложности контента и разнообразия аудиторий. Вдобавок pro rata недооценивает начинающих артистов — это свойство модели, которое невозможно изменить.

Как и зарубежные коллеги, мы изучаем возможность внедрения гибридных моделей, которые сохранят баланс между поддержкой начинающих артистов и вознаграждением признанных исполнителей. Команда „Яндекс Музыки“ с интересом следит за экспериментами на международном рынке, например, за артистоцентричной моделью распределения, запущенной в Deezer при поддержке Universal и Warner.

Мы верим, что справедливое распределение роялти должно стимулировать создание качественного контента и появление новых имен. Уже сейчас видно, что индустрия движется в сторону большей гибкости, и для нас важно, чтобы эти изменения принесли пользу как слушателям, так и создателям музыки».

Анна Попова Директор по маркетингу «МТС Музыки»

«Сумма роялти распределяется между правообладателем и стримингом по своим договоренностям и не разглашается. Фиксированная ставка за одно прослушивание — это миф. Размер выплат может зависеть от количества прослушиваний за отчетный период, аудитории на стриминге, вида подписки, которой они пользуются (так как у стримингов, как правило, имеется несколько видов), условий вашего договора и не только.

Музыканты традиционно взаимодействуют с лейблами или дистрибьюторами, которые помогают им продвигать и распространять их произведения. Эти партнеры берут на себя ключевые задачи, такие как поддержка записи и производства, маркетинг, продвижение и юридические аспекты. Такое сотрудничество позволяет артистам сосредоточиться на своем творчестве, оптимально используя свои таланты.

Стриминговые платформы в свою очередь работают напрямую с дистрибьюторами. Такое взаимодействие позволяет стримингам сосредоточиться на совершенствовании пользовательского опыта и развитии технологий, оптимизировав операционную деятельность и финансовую нагрузку.

Таким образом сложившиеся схемы взаимодействия позволяют всем участникам музыкального рынка эффективно выполнять свои функции, создавая устойчивую экосистему, в которой выигрывают все: и артист, и слушатель, и индустрия в целом».

Существует ли возможность платного промо внутри ваших платформ?

Катя Комиссарова Директор по развитию приложения «Звук Студио»

«В „Звуке“ и „Звуке Студио“ нет опций для платного промо музыкального контента. Мы считаем, что инструменты поддержки творчества должны быть одинаково доступны для всех артистов вне зависимости от точки, в которой они сейчас находятся, — в начале пути или на пике карьеры. Чтобы доставить музыку максимально широкой аудитории, на нашей площадке есть рекомендательные алгоритмы, плейлисты, сторис и другие инструменты для поддержки творчества. Самое главное для авторов — регулярно создавать и выкладывать на площадку качественный контент, который будет интересен слушателям».

Сергей Мудрик Главный редактор «VK Музыки»

«Платное промо существует только в виде таргетированных постов в соцсети. Внутри витрины сервиса в данный момент рекламных/финансовых инструментов нет».

Анна Попова Директор по маркетингу «МТС Музыки»

«На данный момент в „МТС Музыке“ продвижение контента на витрине осуществляется нашей музыкальной редакцией. Редакторы тщательно отслушивают треки и размещают их на витрине, чтобы представить пользователям качественную и актуальную музыку.

Тем не менее мы внимательно следим за развитием индустрии и понимаем, что платное промо — это направление с большим потенциалом. Современные технологии рекомендаций открывают новые возможности для продвижения треков внутри стриминговой платформы не только чтобы пользователи могли находить новую для себя музыку, но и музыканты расширять свою аудиторию. Это может помочь артистам эффективно растить охват своего творчества и позиционировать свою музыку в зависимости от предпочтений пользователей».

Яна Скотникова Руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке»

«В конце 2024 года наша линия продуктов для артистов дополнилась инструментом платного продвижения „Импульс“Сервис „Яндекс Музыки“, позволяющий артистам покупать платные размещения внутри приложений компании и в их рекламной сети.. Он находится в закрытом бета-тестировании. Его уникальность в том, что артистам не нужно подбирать сегмент аудитории вручную — это делают алгоритмы индивидуально для каждого исполнителя. В этот сегмент попадают текущие слушатели артиста, а также только та новая аудитория, которой потенциально может понравиться его музыка. Кроме того, впервые артисты смогут использовать подготовленный для них сегмент аудитории и за пределами „Яндекс Музыки“, а именно в рекламной сети „Яндекса“ — на сайтах и в приложениях партнеров. Рекламная кампания там также будет таргетироваться именно на эту аудиторию».

Какие плейлисты в плане жанров лидируют по прослушкам? Есть ли тут какие‑то неожиданные направления в топах?

Сергей Мудрик Главный редактор «VK Музыки»

«Очень много людей, как ни странно, просто слушает чарт, то есть топ-100 самых популярных треков. Весьма востребован плейлист „Новинки“, где сконцентрированы имена с аудиторией, плейлист трендовых треков „Где‑то слышал“ и плейлист кавер-версий „Русские каверы“».

Яна Скотникова Руководитель продукта для артистов в «Яндекс Музыке»

«Если говорить про редакционные жанровые плейлисты, то среди самых популярных крупножанровые, например „Лучшие песни русского рока“. Стоит добавить: „Моя волна“ умеет распознавать и рекомендовать уже несколько сотен узких музыкальных направлений. Самыми популярными настройками по жанрам у наших подписчиков стали „киберметал“, „инди-поп“, „дип-хаус“ и „мумбатон“ ».

Анна Попова Директор по маркетингу «МТС Музыки»

«Лидерами по прослушиваниям жанров являются рэп, поп и танцевальная электроника. Среди менее очевидных, но популярных направлений — новый русский фолк и неошансон . Также можно отметить, что пользователи предпочитают слушать хиты, включая треки из чартов и социальных сетей и хиты всех времен».

Катя Комиссарова Директор по развитию приложения «Звук Студио»

«Поп, хип-хоп и рок остаются самыми популярными жанрами в „Звуке“. Но мы видим, что слушатели все чаще выбирают плейлисты с каверами и музыкой 1990-х и 1980-х, а также детские плейлисты („Колыбельные для малышей“, „Новое для детей“). Среди молодых артистов в лидерах также поп и хип-хоп, но еще с прошлого года мы заметили рост популярности электронных жанров и фолка. Иногда эти два жанра успешно миксуются ».

«Музыкальный бизнес — это не место для комфорта»

Глеб Липатов CEO лейбла Rite, музыкальный продюсер

«Развивать музыкальные проекты никогда не было и не будет комфортно, потому что музыкальный бизнес — это поле боя. Если артист и его команда ставят цели зарабатывать деньги, добиваться высоких результатов и удерживать их несколько лет, это не место для комфорта. Механизмы стримингов во многом бестолковые, не работают должным образом и опошляют продукт, заставляя артиста создавать море контента в погоне за поддержкой площадок из‑за потенциального трафика. Как VK: хотите галочку, выкладывайте 35 постов в месяц. Все это ради плейлистов и баннеров, которые в итоге у успешного кейса дадут 7% от общего трафика. А после — выгорание артиста и аудитория, которая уже перенасыщена продуктом. Результата нет.

Фокус сместился не в ту сторону. Какие вопросы нас волнуют: как найти классного рекламщика, почему платят мало денег, алгоритмы не работают, концерты мало собирают. При этом люди не задают главный вопрос: „Почему моя музыка должна выходить?“ Кроме желания стать популярным и залететь в чарты, у человека должна быть осознанная цель. Я не хочу слушать недовольство людей, которые этого не понимают.

Прежде чем выражать недовольство, стоит оглянуться назад и спросить себя: „А заплатил ли я за вчерашний фильм?“ 90% людей ответит „нет“. Так к чему недовольство, если взять конкретно наш регион, где все хотят и любят потреблять бесплатно чужой контент? 52% людей не готовы платить за музыку или кино. Но когда мы встаем в роль создателей какого‑либо творчества, нас начинает волновать несправедливость финансового вопроса.

Если говорить о несправедливости, я бы обратил внимание не на стриминговые сервисы, а мейджор-лейблы и дистрибьюторские компании, без которых существование создающих авторский контент локальных организаций просто невозможно. Мы как лейбл находим артиста, создаем вокруг него работу и выводим человека в топ. И нам интересно, почему мы получаем так мало денег. Тут „на помощь“ приходят те же мейджор-компании, которые только что дрочили нас на процент, и предлагают артисту работать с ними напрямую, как только его имя уже сделано. Права на музыку и так у них, сильное плечо диктует правило игры.

Наш лейбл в год зарабатывает десятки миллионов рублей, но, по нашей оценке, должен сильно больше».

«Но моя позиция такая: не можешь изменить что‑то глобально — меняй вокруг на своем уровне. Нет хорошего творчества — создай. Мало платят — найди новые пути заработка».

«Нас отменили зарубежные стриминги, отняв возможность питчинга и попадания в плейлисты, мы проделали работу другим путем, теперь 70% аудитории нашего каталога — это зарубежный слушатель. Возможно вообще все, а проблемы как были, так и остаются».

Музыкальная индустрия в руках больших корпораций. Это не хорошо и не плохо, а просто данность

«И содержание книги о Spotify, и развернутые комментарии локальных стримингов выше напоминают мне в первую очередь о том, что музыкальная индустрия — так или иначе мир, правила которого диктуют большие компании/лидеры рынка. Мне не кажется, что здесь стоит искать злодеев: все просто хотят работать лучше и зарабатывать больше — и стриминги с корпорациями, и артисты. Просто мы живем в действительности, где правила рынка диктуют те, кто собирает деньги за ваши прослушивания, то есть как раз стриминги и владеющие ими корпорации. А артисты подстраиваются под правила игры.

Ни один руководитель большого стриминга никогда не скажет: „Мы вводим эти нововведения, чтобы больше зарабатывать“, просто потому что такая фраза не имеет права на существование в эпоху корпоративного пиара. Но она красной нитью проходит через запуск любого нового функционала, в том числе в репликах выше. И это абсолютно нормально.

Музыканты всегда были недовольны музыкальной индустрией. Легко найти реплики артистов из 1990-х, которые жаловались на канал MTV, душивший „настоящее“ искусство. В 2000-х все были недовольны онлайн-пиратством. В 2010-х, когда пиратство уже победили, возмущение стали вызывать стриминговые сервисы. Сейчас люди жалуются не только на них, но уже и на плейлисты, „убивающие“ альбомы. Следующий на очередь, судя по всему, искусственный интеллект.