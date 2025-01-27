99 новых музыкантов 2025 года. Выбор «Афиши Daily», «VK Музыки», Николая Редькина и других

«Афиша Daily» совместно с «VK Музыкой» и другими музыкальными медиа и авторами выбирает почти сотню людей, в музыке которых мы видим потенциал сформировать лицо русскоязычной музыки в ближайшие 12 месяцев и не только.

Вливаемся в новый музыкальный год и советуем 99 его молодых героев. Девять фаворитов нашего музыкального редактора Леши Горбаша — ниже. Полный список — в плейлисте «VK Музыки» и в материале наших коллег из The Flow. Кроме нас в проекте приняли участие Николай Редькин («Сломанные пляски» и «Брокен дэнс»), Forbes Young, «Для нас», «Родной звук» и не только.

Валюта Скуратов

Большой рэп-интриган — никогда не угадаешь, что в его музыке заиграет в следующий раз. То под боссанову зачитает, то в танцевалку ударится, то освоит классический бумбэп. Но все это он делает ярко, качественно и с обязательной иронией.

Rozalia

Вроде и странно называть «перспективной» артистку, у которой большой хит («Собака писала») случился еще в 2020 году, но в последние годы Rozalia стала куда глубже и интереснее. «День за днем» — один из главных фаворитов 2024 года.

Egorthebrave

Человек изящно миксует русский с английским, дополняет это ловким флоу — на выходе получается новый яркий рэп-игрок.

Соня Шац

© sonyashats

Лучшая музыка для тех, кто ценит приятный вокал и вдумчивый поп, но чуть раздражается от того, что пока звучит в топ-чартах.

A$thma Boys

© A$thma Boys

Тандем протеже Saluki: сперва они уверенно дебютировали на его «Больших куртках», а потом сразу выпустили первый альбом «I Love A$thma Boys». Рэп, где стиль — это главное.

Acid Racer

Человек-оркестр и артист-харизма, чей дебютный альбом «Диплом» сочетал в себе все и сразу: поп и рок, рэп и фанк, электронику и психоделику.

Merit

© merit.wav

Певица из Минска с пока что аж одной песней в дискографии. Но «Вечер воскресенья» — это настолько уверенный R’n'B-соул на русском, что хочется поскорее дождаться второй.

Кухня

Артист из Казахстана в своей музыке делает очень простую вещь — любит рэп и кайфует от каждого трека. Никакого второго дна и подвоха, это просто отличный рэп для тех, кто любит хип-хоп.

Yerkatt