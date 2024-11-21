Выход из творческого застоя: большое интервью с Глюкозой о новой музыке и любви к себе

Как не терять интерес к новой музыке, почему Глюкоза на самом деле любит и объединение Viperr, и музыку Софи, как они с дочерью не лезут в карьеры друг друга и при чем тут змеи, почему певица уже знает, каково это — отпугивать свою аудиторию, и как за новый вектор ее карьеры стоит благодарить Slava Marlow.

Глюкоза — певица, которая во многом определяла звучание поп-музыки середины нулевых, а позже осела в роли участницы российской телеэстрады десятых. Сейчас она перепридумывает себя почти с нуля: продакшен ей делает новое поколение продюсеров, вышедшее из рейвовой электроники и работавшее с Saluki и Anikv, а сама Глюкоза называет новые песни «выходом из творческого застоя».

Глюкоза росла на «Секторе газа», но ее детям нельзя слушать «Вайперов»

— Разговоры с тобой обычно начинаются с реплик о том, что люди росли на твоей музыке. А на каких песнях росла ты?



— Если говорить о музыке во дворе, то это The Prodigy и The Offspring. Были и бардовские песни, время такое, постоянно что‑то играли на гитарах. Папа слушал Высоцкого, поэтому его слушала и я. Еще нравились саундтреки фильмов Тарантино, думаю, это и на моей музыке отразилось. Я много времени проводила у бабушки в деревне, там часто звучали «Руки вверх!». Но я не могу сказать, что в детстве слушала много поп-музыки. Потому что я росла с мальчишками во дворе, им такие песни слушать было немножко западло. Поэтому мне ближе был русский рок и альтернатива — «Мумий Тролль», Земфира*, «Агата Кристи» и так далее.

— Интересно, что многие поп-артисты формировались совсем на другой музыке. Рок-корни влияли на первые песни?



— Именно музыка — вряд ли, не задумывалась на этот счет. Но внутреннее хулиганство точно перешло в сценический образ. Я влияла на песни характером и миром, из которого пришла. Если говорить про раннее творчество, я скорее вдохновляла его как персонаж.

— А что ты слушаешь сейчас?



— Хочется поговорить о девочках. Меня вдохновила история Кати Кищук, все-таки мы из одного продюсерского центра. У нее пока буквально один трек после возвращения — и я понимаю, насколько человек раскрылся и показал себя с новой стороны. Думаю, в прошлом проекте не было реализовано то, как она сама себя видит. Жду ее следующий релиз. Муся Тотибадзе — моя любовь. Очень красивая вокалистка, невероятно самобытно использует свой голос, такая новая Алла Пугачева. Еще меня удивили «Вайперы». И звучанием, и тем, что отметили меня в треке «2017». Они круто дополняют друг друга.

— Где ты сейчас берешь новую музыку?



— По-разному. Мне интересно узнавать новое, следить за трендами. Это и плейлисты в стримингах, и советы друзей и моих детей. Им уже 17 и 13 лет, они такие продвинутые. При этом я не всю музыку разрешаю им слушать, особенно 13-летней дочери.

— От какой музыки оградила ее в последний раз?



— Как раз от «Вайперов». Просто в какой‑то музыке достаточно много мата, а я сама стараюсь не использовать его перед детьми. Перед старшей, конечно, могу и сама ругнуться, и она может сказать какое‑то словцо. Но для младшей чуть притормаживаю. Я не такая прямо правильная мама и детям ничего нельзя. Это как воздушный шарик, воздух из которого надо выпускать постепенно. Дети знают про мое отношение к этому вопросу, мне нравится, что они стесняются при мне слушать такую музыку. Я сама в детстве слушала «Сектор Газа», так что я совершенно не показатель для своих детей. Но мы всегда хотим, чтобы наши дети были лучше.

Съемка прошла в магазине Dr.Head на Новом Арбате © Предоставлено пресс-службой

Террариумы дома и информационная война с телеграмом

— Твоя дочь тоже занимается музыкой, при этом она нигде не продвигает себя как «дочь Глюкозы»…



— Она ненавидит этот тег. У нее на сердце большой шрам из‑за известных родителей. Сейчас она уже спокойнее к этому относится, взрослеет, в следующем году исполнится 18 лет. Я в шоке: где эти годы, у меня дочке 18! Она настоящий музыкант, сама пишет песни, играет на нескольких инструментах, ищет себя в творчестве. Молодец, хорошо двигается.

— Она влияет на твою музыку?



— Мы два разных мира в этом плане, почти не говорим о творчестве. Больше разговариваем о змеях, дома полно террариумов, которые она завела. Я говорю: «Только под замок, пожалуйста».

— При этом твоя последняя песня называется «Snake».



— Видимо, навеяло. Но там заложен другой смысл: больше про меня и события последнего времени, когда люди хотели залезть мне под кожу и содрать ее. У меня скорее такой ассоциативный ряд. А Лидусик — просто моя дочь. Встретились сегодня на завтраке, приехали ее бабушка с дедушкой. Она рассказывала, куда поедет, где будет делать прическу. Обычная семья, обсуждающая свои душевные моменты и переживания. Про музыку она скорее с папой говорит.

— Если говорить о событиях последних недель. Это больше воспринимается как часть артистической рутины и игры или скорее раздражает?



— Это часть моей работы, которой приходится заниматься, чтобы себя защитить. Я не разделяю себя как артиста и человека, это и в музыке отражается. Не могу отделить одно от другого, оставить Глюкозу на сцене и стать дома Наташей. Я с теми же переживаниями прихожу домой. Для меня важно, чтобы моя аудитория знала правду и что я чувствую. В телеграме люди могут выдавать любую информацию за чистую монету. Важно держать связь с общественностью, чтобы не складывалось неправильное восприятие тебя. Приходится участвовать в этой информационной войне. Мне не нравится давать много интервью и жаловаться там на что‑то. Я люблю создавать — кайф в этом.

«Период просадки нужно прожить каждому артисту»

— Когда ты поняла, что музыка — это тот самый кайф?



— Я не думала, что буду заниматься музыкой. Хотя моя бабушка всегда этого хотела: отдала меня в музыкальную школу, но меня оттуда выгнали за хулиганский характер.

Написала на бабушкином пианино слово из трех букв, оно все еще стоит у нее в комнате.

Но бабушка всегда пыталась подсадить меня на музыку. Она, конечно, играла классические вещи, рассказывала про Плисецкую, включала музыкальные фильмы. Мы всегда смотрели с ней «Серебряный шар». Это, конечно, во мне откладывалось.

Потом я попала в «Ералаш». И вот там поняла, что это мое, органично себя чувствую от задачи быть артистом, получаю прилив адреналина. Когда появился первый магнитофон, я постоянно записывала свой голос и переслушивала его. Удивляло, что на записи я слышу его иначе. Была интересность в том, что со стороны он звучит по-другому.

Съемка прошла в магазине Dr.Head на Новом Арбате © Предоставлено пресс-службой

До сих пор считаю себя непрофессиональным музыкантом и стесняюсь. Стараюсь выскребать из себя эти зажимы, занимаюсь вокалом, хочу открыть новые возможности своего голоса и работать в разных регистрах. Сейчас эпоха очень креативных артистов, которые не всегда имеют профессиональное образование. Недавно смотрела интервью Рика Рубина, который часто говорит о том, что он непрофессиональным музыкант и это ему очень помогает создавать что‑то новое и необычное, без каких‑либо рамок. Стало интересно, как он работает. У нас в культуре же принято: если ты музыкант, должен играть хотя бы на одном инструменте, должен то, должен се. Есть помпезность. А музыка и творчество в любом его проявлении — это свобода мысли. Ты не боишься ошибаться или сделать что‑то, что на первый взгляд покажется белибердой, а потом раз — и это самое правильное решение.

— Это мэтчится с уходом в сторону электронной музыки?



— Электронная музыка была всегда, просто сейчас она стала супертрендом. Как сеты, где диджей — полноценный артист. Раньше я не так сильно в это погружалась, а после своего сета поняла, что это та же работа артиста, просто ты несколько иначе выражаешь эмоции. Как и весь мир, все вокруг приходит к цифровому виду. Надеюсь, до сердечных чувств это не дойдет, там останется живое.

— Кажется, что новая музыка — это выход из периода выгорания. Справедливая мысль?



— Я бы так не сказала, у меня никогда не было выгорания. Музыка превратилась в потребность — как в еде или кислороде. Вроде все уже пройдено, а я просто хочу творить. Думаю, уместнее сказать, что у меня был творческий застой.

Если меня посадить в самый шикарный дом у моря со всеми деньгами мира, я просто сойду с ума. Уже проходила через это с декретами.

Это спады в карьере: все наслушались Глюкозу, появились новые имена, а то, что ты делаешь сама, уже не так актуально и интересно. Это нормально, я понимаю, что жизнь — это волна. Ты не можешь постоянно находиться на ее гребне. И круто, когда ты учишься жить на спаде. Круто жить, когда у тебя эйфория — ты летишь. А период просадки нужно прожить каждому артисту, желательно как можно раньше. Тогда в дальнейшем будешь спокойнее относиться к переменам в творчестве и непониманию аудитории, которое может возникнуть на фоне экспериментов.

— Если говорить про аудиторию. Есть артистка Глюкоза, легенда нулевых, которая провела десятые в статусе эстрадной певицы. Это одна аудитория. А сейчас выходит песня «Snake», которая вообще про другого слушателя. Тут нет страха отпугнуть первых и не завлечь вторых из‑за стыка разных запросов?



— Нет. Я уже проходила через это. После пика первых двух альбомов мы записали фит с Веркой Сердючкой — и столкнулись с хейтом. Соцсетей еще не было, но настроение аудитории до нас долетело. Тогда это был продюсерский ход: у нас было много кассовых концертов, но мало «заказников». И хотелось подтянуть аудиторию заказных мероприятий, чуть более народную. Дальше мы с Максом стали искать новое направление, более эстрадное, потому что контекст Глюкозы перестал заходить. Сейчас сложилось новое поколение, которое ностальгирует по той эпохе. А тогда музыка стала меняться — и мы стали пробовать другие вещи, «Бабочек», «Деньги», чего только не делали. Тогда уже сложилась ситуация, когда помимо моей музыки аудитория стала следить за мной как за персоной, которая рассказывает о своей жизни и лайфстайле. Сейчас написала книгу как раз об этой части своей жизни.

— Фит с Сердючкой делался из мотивации увеличить количество заказных концертов. Какая мотивация у тебя сейчас?



— Поехать в тур, сделать большое шоу и показать музыку, которая зацепит большое количество людей. Когда смотрю в чарты, понимаю, что так делать я точно не буду. Если песни окажутся в чартах — круто, конечно, это всегда приятно. Но не могу сказать, что мне нравится все, что попадает на первые строчки. Кто‑то любит кальянный рэп — и там есть песни, которые могут во мне откликнуться, но это не мой жанр.

Съемка прошла в магазине Dr.Head на Новом Арбате © Предоставлено пресс-службой

За перезапуск Глюкозы нужно благодарить Slava Marlow

— 2024 год выглядит как большой перезапуск проекта «Глюкоза». Чем это мотивировано?



— У меня есть потенциал двинуться дальше, узнавать о себе новое и рассказывать об этом публике, такой внутренний запрос. Отправной точкой стало участие в проекте «Гараж» со Slava Marlow. Сперва скептически к нему отнеслась, но зацепилась за слово «гараж» — я выросла во дворе, мы тусовались в гараже и буквально формировались там. Поняла, что хочу попасть в другую среду и поработать с абсолютно новой командой, которая иначе видит твой стиль. Уважаю Славу как продюсера, он импонирует мне как личность. Ребята предложили сделать Глюкозу в гиперпопе. Так я познакомилась с этим стилем, посмотрела на разных исполнителей и подумала: «А может…» — и поехала в Казахстан. Это были несколько незабываемых дней, чувствовала себя как принцесса и полностью доверилась команде. Ну и, конечно, клип и визуал, которые создал Михаил Пашкульский. Ребята нащупали новый образ вместе с Михаилом, Артем Самолетов и Глеб Костин ребята нашли правильный стиль, но при этом не потеряли мой бэкграунд, переформулировав его. Это понравилось и мне, и публике. Поняла, что хочу работать с Михаилом и дальше.

— Как вы выстраиваете эту работу? С одной стороны, это работа с Никитой Chaika, Bad Zu и Сережей из «Лауд». С другой — переосмысление Любови Успенской.



— Что касается новых треков, Михаил Пашкульский стал креативным директором проекта «Глюкоза», все движет наш с ним тандем. У него отличный вкус, при всем этом он еще и отличный режиссер и оператор, что тоже для меня важно. Мы сошлись на музыкальных предпочтениях. Недавно вспоминали, как законнектились: на съемках «Гаража» я попросила включить The Prodigy и «дать колбасы». Через него познакомилась с Osa и Bad Zu, с которыми работаем сейчас. Osa у нас такой строгий учитель, хотя и самый младший, Bad Zu — в хорошем смысле сумасшедший, у него огромный багаж музыкальных знаний. Я слежу за электронной музыкой, мне нравится, что делают Chaika и Никита Забелин. Их подход к работе над звуком и визуалом — это круто и модно.

— У нас недавно выходило интервью с Дорой, где она говорила про критику того, что она работает с продюсером. Как ты относишься к позиции «если человек не полностью сам написал песню, это неполноценный артист»?



— Это так странно. Почему люди вообще критикуют такой подход? Открой альбом любого зарубежного исполнителя — над ним поработали 150 человек. Мы все живые люди и не можем каждый раз бить в десятку. Я обожаю работать в команде. Я в 13 лет попала в профессиональные руки — и прошла эту школу. А потом выпустилась из нее и пошла своим путем, используя все знания, которые получила. Но дело в том, что ты всегда учишься. Всегда говорю: я знаю, что ничего не знаю. Эта фраза меня спасает. Как только человек начинает думать, что он один тут все знает, связь с космосом заканчивается.

Глюкоза правда разбирается в современной музыке? Обсуждаем Fred Again и кваканье Playboi Carti

— Недавно ты отвечала на вопрос о любимых артистах и назвала The Prodigy, Fred Again и Софи. Видел много комментов о том, что это неискренне. Чем тебе нравятся эти артисты?



— Наверное, люди, которые слушают эту музыку, просто не так пристально следили за мной раньше и им стоит чуть лучше со мной познакомиться. Я слушаю The Prodigy с детства, делала их первый закрытый концерт в Москве в 2009 году. Это была серия мероприятий «Рок против жаб» на закрытой студии «Мосфильма». Там я впервые увидела, как посуда лопается от шума: было 70 киловатт звука, думала, стены разорвутся. Они создали свой собственный стиль, который будет актуален всегда, это и на моей музыке в итоге отразилось и будет отражаться. Впервые услышала их на школьной дискотеке. Помню, что у меня тогда одна штанина была желтая, другая — оранжевая.

Fred Again — очень крутой продюсер, все, к чему он прикасается, становится золотом. Мне нравится, как он работает с поп-звучанием: это массовая музыка, но не откровенная попса, классный танцевальный звук.

Вопросы про Софи появились еще после моего диджей-сета: «Что, Софи? Да ладно!» Это великий экспериментатор в мире музыки, которого сейчас сильно не хватает: когда человек из хаоса собирал все в полотно, от которого не оторваться. Как «Ponyboy» или «Faceshopping».

— Новый релиз тизерился в телеграм-канале через обложки, стилизованные под очень разных людей: от Чарли XCX до Aphex Twin. Как он будет звучать?



— Я вдохновлялась всеми, кто там был. Мне понравилось, как аудитория отозвалась и стала сама делать обложки в стиле своих любимых артистов. Мне очень нравится Чарли — у нее очень пацанистый нрав, но при этом остается женственность. Есть электронный звук, но она работает в поп-направлении. И это работает. Кстати говоря, Playboi Carti сейчас импонирует сильнее, чем его старое творчество. Что‑то есть в этой загадочности.

— А кваканье не раздражает?



— Это же его идентичность. Круто, когда у артиста есть своя мулька. Как у Канье, недавно была на его концерте в Сеуле, это было прекрасно. Он сперва сыграл треки с «Vultures», а потом стал исполнять песни со всех своих альбомов. При этом он использовал плейбек. Я удивилась: «Почему здесь огромный стадион это воспринимает нормально, а наши люди пока привыкают, что музыку можно исполнять и так?» Он и без музыкантов все отлично собрал воедино.

Съемка прошла в магазине Dr.Head на Новом Арбате © Предоставлено пресс-службой

Любить себя в любом возрасте

— Любимый фильм последнего времени?



— Вчера посмотрела «Субстанцию», очень понравилось. Считаю, этот фильм нужно посмотреть всем девушкам после 35 лет. Там затронута очень важная тема — как мы принимаем себя, за что боремся, где заканчивается реальность и начинается надуманность, как важно себя ценить такой, какая ты есть, в каждом новом дне.

— Недавно записывал подкаст, моя соведущая сказала, что с ней это тоже срезонировало. Только ей 24 года. Удивился, какие разные возрасты этот фильм тронул.



— Тронул пипец как. Важно ценить себя в любом возрасте. Да, ты можешь прекрасно за собой ухаживать, ходить к косметологу. Мы хотим хорошо выглядеть и продлить молодость, сейчас для этого много возможностей. Но нужно сохранять разум и понимать, где действительно есть над чем поработать, если это мешает твоей жизни, а где ты просто продаешь душу дьяволу.

— «Heavy Metal 2» или «Brat»?

— «Brat». Я все-таки девчонка.

— Главный страх артистки Глюкозы — это?

— Потерять желание меняться и искать новое.