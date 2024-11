Выход из творческого застоя: большое интервью с Глюкозой о новой музыке и любви к себе

Глюкоза росла на «Секторе газа», но ее детям нельзя слушать «Вайперов»

— Разговоры с тобой обычно начинаются с реплик о том, что люди росли на твоей музыке. А на каких песнях росла ты? — Если говорить о музыке во дворе, то это The Prodigy и The Offspring. Были и бардовские песни, время такое, постоянно что‑то играли на гитарах. Папа слушал Высоцкого, поэтому его слушала и я. Еще нравились саундтреки фильмов Тарантино, думаю, это и на моей музыке отразилось. Я много времени проводила у бабушки в деревне, там часто звучали «Руки вверх!». Но я не могу сказать, что в детстве слушала много поп-музыки. Потому что я росла с мальчишками во дворе, им такие песни слушать было немножко западло. Поэтому мне ближе был русский рок и альтернатива — «Мумий Тролль», Земфира*, «Агата Кристи» и так далее.

Террариумы дома и информационная война с телеграмом

«Период просадки нужно прожить каждому артисту»

За перезапуск Глюкозы нужно благодарить Slava Marlow

— Как вы выстраиваете эту работу? С одной стороны, это работа с Никитой Chaika, Bad Zu и Сережей из «Лауд». С другой — переосмысление Любови Успенской. — Что касается новых треков, Михаил Пашкульский стал креативным директором проекта «Глюкоза», все движет наш с ним тандем. У него отличный вкус, при всем этом он еще и отличный режиссер и оператор, что тоже для меня важно. Мы сошлись на музыкальных предпочтениях. Недавно вспоминали, как законнектились: на съемках «Гаража» я попросила включить The Prodigy и «дать колбасы». Через него познакомилась с Osa и Bad Zu, с которыми работаем сейчас. Osa у нас такой строгий учитель, хотя и самый младший, Bad Zu — в хорошем смысле сумасшедший, у него огромный багаж музыкальных знаний. Я слежу за электронной музыкой, мне нравится, что делают Chaika и Никита Забелин. Их подход к работе над звуком и визуалом — это круто и модно.

Глюкоза правда разбирается в современной музыке? Обсуждаем Fred Again и кваканье Playboi Carti