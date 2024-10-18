Пудель-антистресс, мама-бухгалтер и альбом-исповедь: большое интервью с Дорой

Сегодня у Доры вышел четвертый альбом «Lovesongs». Наше большое интервью — о том, чем он вас удивит, почему ей неинтересно писать хиты в старом стиле, что не так с комьюнити девушек-артисток, как Даша знакомилась с Акулич под водку, доказывала самой себе, что она не дерево, и училась принимать себя. А еще — о собаке, заводчанах и маме-бухгалтере.

© Михаил Кумаров

Дора появилась на русскоязычной сцене в конце десятых, когда выстрелила с песней «Дорадура». За ней последовали успешные альбомы «Младшая сестра» и «Боже, храни кьют-рок», где в свою очередь оказалась песня «Втюрилась». Волны хитов хватило, чтобы Дора быстро перешла к большим турам и стала героиней вечных мемов про заводчан с завода.

Но в образе принцессы кьют-рока Доре быстро стало скучно — и она ушла в сторону поп-R’n’B-звучания, которое вышло на пик в 2022 году на альбоме «Miss» и вызвало спорную реакцию аудитории: пока одни радовались экспериментам, другие хотели продолжения кьют-рока.

Сегодня у Доры выходит четвертый альбом «Lovesongs» — и он удивит слушателей еще больше. «Для меня это экспериментальный альбом, мне сложно назвать его прямо поп-музыкой», — заранее предупреждает Дора в нашем интервью. Помимо новой музыки мы поговорили и о многом другом. Вот несколько хайлайтов:

— Дора «могла бы высосать все из „Дорыдуры“» — но ей так скучно;

— Розалия вписывала ее на свой концерт в Португалии;

— почему Доре не нравятся на глянцевых ивентах и внутри музыкальной тусовки, похожей на «детский сад»;

— она хочет, чтобы все в России работали с продюсерами;

— в чем главный талант Галата;

— Дора приняла мем про заводчан;

— как Дора познакомилась с Аней Акулич — звездный день рождения, много водки, встреча с бабушкой;

— еще одна история — о том, как напиться с незнакомыми людьми, чтобы они посоветовали пойти к психологу.

«Хотела доказать себе, что я не дерево»

© Михаил Кумаров

— По соцсетям складывается впечатление, что это были сложные несколько лет для тебя. Правда или обманчивое впечатление?

— Правда, как и для всех. И в личном плане, и в профессиональном. Я стала меньше выступать, а для меня важно пропевать песни и проживать их вместе с аудиторией.

— У тебя в прошлом году был трогательный пост, где ты призывала девочек любить естественность в себе. Это все еще важная тема?

— Раньше меня это беспокоило, потому что я не могла найти внутреннюю гармонию. Думаю, женщины в индустрии чувствуют гораздо больше давления, чем мужчины. Нам всегда нужно быть идеальными: красивыми, худыми, с идеальными чертами лица и вокалом, круто танцевать. Но мы живем в реальном мире и не всегда можем выглядеть как с картинки. Хотела донести, что это нормально. У всех есть недостатки — и это нормально.

— Как ты сейчас себя ощущаешь?

— Хорошо, полностью принимаю, люблю и не стесняюсь себя.

— Насколько большую роль в этом сыграли танцы?

— Моя жизнь вообще сильно изменилась, когда начала слушать хип-хоп. Я долго была жестким хейтером рэпа: можно найти мои старые записи, где пишу, что рэп — музыка для умственно отсталых. Но вкусы постепенно менялись, открылась дверь и для хип-хопа. Поняла, что это сильно поднимает самооценку. Музыка — очень жестокая вещь. Если все время слушать музыку для дед-инсайдов, то твое ментальное состояние станет похоже на эти песни.

Как только я начала слушать музыку, где читали про уверенность в себе и классную жизнь, на меня это повлияло: изменилось настроение и ощущения от жизни. Танцы под такую музыку меняют мировоззрение. У меня всегда стоял блок: считала себя неуклюжей, не умела танцевать тренды из тиктока.

Меня гнобили за то, что я «как дерево». Решила, что хочу себе доказать, что это не так. И стала танцевать для себя. Мне так понравилось, что до сих пор занимаюсь и кайфую.

Как Дора напилась со случайными людьми — а они предложили ей пойти на терапию

— Статус звезды влияет на быт? Вот у тебя есть настроение пойти водки попить — а ты не можешь, потому что сфоткают и будет не очень.

— Когда я выпустила «Барбисайз» и «Сан Ларан», мне был 21 год. Сидела дома и поняла, что у меня никогда не было истории, когда я напилась в баре и познакомилась с кем‑то. Стало грустно, потому что у всех вокруг такие моменты были. Тогда у меня было выступление в ассоциации баров в Москве, там был вход 21+. Подумала, там же будут взрослые адекватные люди, могу пить пиво, материться — полная свобода действий, и меня все поймут.

И мне снесло голову от этой мечты. Это было самое пьяное мое выступление в истории. С одной стороны, это ужасно, а с другой — я горжусь, потому что мне теперь есть что вспомнить. После выступления зашла в гримерку и сказала своей команде: «Я пошла». Хотела идти в зал: там же столько ребят, все танцуют, хочу с ними. На меня смотрят: «Ты нормальная?» Ну а что такого, я такой же человек, тоже люблю веселиться. Тем более они 20 минут назад танцевали под мои песни — а сейчас я потанцую с ними. Всем это не понравилось, они же были в здравом уме.

В итоге мне приставили пять охранников. И вот, полный танцпол, я хожу с охраной по кругу, вижу компанию девчонок, они мне понравились. Решила, что сейчас с ними познакомлюсь, будем вместе танцевать и пить. Подошла со словами: «Привет, я Даша». Все посмотрели на меня как на сумасшедшую, только одна девочка поздоровалась в ответ, а ее подружки вообще не выкупили, что происходит, еще и мужики какие‑то по бокам от меня стоят.

Танцевала с ними полчаса — и это были 30 очень счастливых минут в моей жизни, когда я была обычным человеком, только старалась не замечать охрану и отводить их подальше, потому что как только ко мне подходили люди — приближались и охранники.

Многое не помню из этого вечера, мне уже друзья потом рассказывали. Они пытались меня забрать, когда поняли, что я уже навеселилась, предложили поехать своей компанией без лишних глаз. Я начала рыдать навзрыд, говорила: «Вы не понимаете, я хочу жить вот так, как я хочу!» Впервые в жизни послала кого‑то буквально фразой «пошел ты ***** [к черту]», такой вайб был. Проснулась на утро — было стыдно перед всеми, записывала пятиминутные голосовые с извинениями. Еще обнаружила в телефоне эсэмэску от девочки, с которой познакомилась в тот вечер: «Привет, я такая-то, помнишь, психолог из бара. Так вот, если тебе будет нужна психологическая помощь, обращайся. Мне показалось, что нужна» .

© Михаил Кумаров

— Как ты думаешь, откуда идет весь этот культ осторожности артистов?

— Он действительно есть, это правда. В особенности у девушек. Мне кажется, многие отталкиваются от ответственности перед аудиторией: не преподносить плохой пример. Раньше я тоже сильно переживала, что нельзя показывать себя так‑то и так‑то. Сейчас я понимаю, что уже взрослый человек — и все нормально. Если где‑то всплывет видео, где я пью и веселюсь, — мне же не 15 лет, я не делаю ничего незаконного.

Дора больше не пьет пиво

— У тебя в телеге в последние дни был марафон детских фоток. Одна из них как раз с гитарой и пивом. Какие у тебя сейчас отношения с этими вещами?

— С пивом подзавязала, можно сказать, эпоха ушла . А гитару по-прежнему беру в руки просто для кайфа, разбираю интересные мне песни. Но сама их пишу уже без гитары: больше нравится ориентироваться на готовые инструменталы. Мне кажется, это естественный процесс развития музыканта. Для концертов продолжаю разбирать свои песни, там же мы все равно играем живьем.

— Ты кто по духу: альфа, зумер, миллениал?

— Я стопроцентный зумер. Альфа — слишком молодые ребята, иногда даже не понимаю их приколов и мемов, для меня это сложновато, хотя мне 24 года. Открываю сейчас тикток и не понимаю многие популярные вещи: «найк-про», «пик-ми» и все эти штуки — почему это смешно? Я понимаю постиронию в наше время. Жесть, дожили, я говорю «в наше время». Последние полтора года чувствую себя таким старичком немножко. Но стараюсь с этим бороться, потому что мне кажется важным быть в контексте времени и следить за трендами.

— Куда ты ездила отдыхать летом?

— В отпуск с семьей. Мама написала, что хочет в отпуск, а одна ехать не хотела. Я предложила взять еще и бабушку: она у меня мегавеселая, очень любит пить пиво, с ней можно нормально угореть. Еще она любит турецкие сериалы, поэтому решили поехать туда. Там бабушка пыталась найти любимых актеров, но поиски не увенчались успехом.

— Какие у тебя отношения с семьей сейчас? И менялись ли они за последние пару лет?

— Они всегда были отличными. Моя семья — еще и мои друзья, которые следят за творчеством и поддерживают меня, ставят лайки и пишут комменты. Младший брат советует, какие тиктоки снимать. Мама очень современная: я как‑то смеялась — у Моргенштерна* вышел новый альбом, она мне тут же написала, послушала ли я его. А прошли, ну, сутки с выхода. Так что нам всегда было легко найти общий язык.

— Мама читает плохие комменты?

— Думаю, да. Но она всегда говорила, что невозможно всем нравиться, забей. Ее, наоборот, бесит, когда я сама начинаю загоняться и пишу ей в три часа ночи: «Мам, я некрасивая». Она такая: «Ой, все, начиталась своих тупых комментов опять, доброй ночи».

— Чему тебя научил Лунтик?

© Юлия Майорова

— Он у меня почти два года. За это время я научилась терпению. Пудели — немножко безумные ребята. Я каждое утро просыпаюсь от того, что он по мне скачет, хочет получить какой‑то интертеймент. И на этом фоне я стала терпеливее, спокойнее и стрессоустойчивее. Собака — это жесткий антистресс. Случается что‑то плохое — и ты просто сидишь, обнимаешься с ним. У тебя есть компаньон на все случаи жизни. Мне всегда говорили, что я не смогу и не справлюсь, за собакой надо ухаживать и гулять с ней. Как выяснилось, я не безответственная, а, наоборот, немного мамашка.

Клубок конфликтов, похожий на детский сад. Почему Дора перестала быть светской

— Как ты себя чувствуешь на больших медийных ивентах?

— Стараюсь не ходить на такие мероприятия. Странно себя там чувствую, микродепрессия на три дня после них. Я как‑то была на премии Forbes, где награждали людей из списка «30 до 30». Куча взрослых мужчин и их спутниц, которые делают вид, что шарят за твои песни, включают телефоны и пытаются дергаться. Меня расстраивает фейковость там.

— Нетворкинг не работает?

— Нет. Мой успех же пришел, не потому что про меня глянец рассказал или появились фотки с селебрити. Я девочка из интернета со своей аудиторией, не думаю, что такие ивенты мне помогают. А все эти мероприятия с московскими модниками со связями… Я не люблю никому лизать жопу. Все время думаю о том, что вот, подумают, что я навязываюсь, буду кому‑то чем‑то обязана. Мне это точно не нужно.

— Как сейчас выглядит твой круг общения?

— Он всегда был аскетичным. Есть компания школьных друзей. Из медийного мира — пара подруг, с которыми я давно дружу. Если говорить про женский круг, это немного такое, к сожалению. Ни в коем случае не хочу быть мизогинной, очень люблю женщин и поддерживаю их. Но я слышала столько историй и сплетен, что у меня сложилось впечатление постоянной грязи в этом кругу. Близко дружу с Викой Мэйби Бэйби и Инстриной. Сходила к ней на танцы — и с тех пор мы дружим, доверяю ей свои секреты. Стараюсь аккуратно выбирать подруг, потому что сильно разочаровываюсь в людях. Решила, что мне это не нужно.

Когда ты на пике, все хотят с тобой дружить и боготворят тебя. Потом случается просадка — и они пропадают, такое часто происходит в индустрии.

А для меня абсолютно нормально в моменте просесть. Я не могу постоянно гнаться за топ-1, это ни к чему хорошему не приводит. Еще и все со всеми ругаются, такой запутанный клубок конфликтов, похожий на детский сад, в который не хочется лезть.

— Как ты выбираешь, с кем работать?

— На альбоме не так много фитов. Я давно знаю Луни Ану — и мне всегда нравилось, что она делает. Жаль, ее не так много слушают в России, но такая музыка у нас не очень популярна. С Артемом Lowlife я дружу пять тысяч лет, у меня есть хобби — записывать ему вокал на релизы по дружбе. Подумала: мы столько лет дружим, надо позвать его на альбом, он классный талант. С Викой у нас просто гениальное сочетание энергий всегда было, это прикольно.

© Михаил Кумаров

— На альбоме есть еще Аня Акулич — и меня это немного удивило, потому что это как раз выглядит как фит с «человеком из глянца».

— Во-первых, мне нравится, как она поет. Такой взрослый поставленный голос. Во-вторых, мы знаем друг друга, очень смешно познакомились. Дилара пригласила меня к себе на день рождения в прошлом году. Я начала очень переживать, когда представила, сколько там будет артистов. Меня еще добавили в чат, где были даже менеджеры разных ребят из медийной тусовки. Я еще подумала, что для меня, девочки из Марьино, это странно: это же не работа, зачем тут менеджеры. Испугалась, что придет 200 человек, все будут понтоваться дорогими подарками. Но решила, что надо перебороть страх, просто расслабиться и прийти на день рождения с хорошим настроем.

Я еще очень пунктуальная, иногда это играет в минус: приезжаю на тусовку — и одна там. Людей в итоге было не так много, человек 25. Когда ты в малознакомой компании, чувствуешь себя странно. И я заметила, что на вечеринке есть еще один такой человек — это была Аня, такие два интроверта стоят в стороночке. Мы познакомились, она говорит: «Пойдем выпьем». И сходу предложила пить водку, договорились, что только ее и будем пить. Нам стало очень весело, мне кажется, мы с ней были центром жизни. Потом мне единственной было очень плохо, и Аня повезла меня домой. У меня тогда еще бабушка была; помню, открываю дверь, стоит бабушка в ночнушке, и Аня ей говорит: «Все, забирайте внучку, спокойной ночи». И она показалась мне искренней доброй девчонкой, не бросившей меня в трудную минуту.

«У меня много тупорылых покупок»

— Как ты балансируешь между миром глянца и обычным бытом?

— Я постоянно остаюсь на земле. Живу как обычный человек: езжу на метро, сама убираюсь дома и готовлю, общаюсь с обычными работягами, которые рассказывают про реальную жизнь, а не сказки про бренды. Это помогает мыслить как обычный человек и думать о своем слушателе. Конечно, я изменилась, могу захотеть купить себе дорогую шмотку. Но стараюсь балансировать и рассуждать, где можно сэкономить, а где — шикануть.

— У тебя были глупые траты?

— У меня много тупорылых покупок. Вот недавно заказала себе кислородные коктейли — это как, достаточно глупо?

Но мне повезло с тем, что мама — бухгалтер. И финансы контролирует она, я не знаю точную сумму у себя на всех картах.

Мама высылает деньги, когда я прошу. С детства привыкла, что нужно откладывать деньги на большие покупки. Наоборот, угорала, когда мне рассказывали, что Yung Trappa за сутки спустил лям аванса на стрипуху. Это вообще не про меня.

Когда ты растешь в обычной семье, а потом начинаешь зарабатывать большие деньги, тебе хочется их тратить. Но я долго не покупала брендовые вещи, потому что мне было стыдно: как это, две папины зарплаты за пуховик отдать? Потом подумала: я же артист, должна выглядеть прикольно, мне это нужно, и я это заработала. И как раз купила пуховик за 300 тысяч рублей. Написала маме: «Мне так стыдно, может, сдать его?» Она офигевала от цен в первое время, но понимала, что мне это нужно, и никогда не осуждала меня.

— Если наоборот: покупка, которой ты гордишься?

— Мне нравится тратить деньги на людей, которых я люблю. Купила родителям машину, Kia Sportage. Я спрашивала: может, они хотят какую‑то понтовую машину подороже, а мама просто хотела хорошую. Мама такая счастливая была, до сих благодарит за это. Еще могу свозить семью в крутой отель в отпуск.

Как быть с заводчанами и наглеющими фанатами

© Михаил Кумаров

— Как ты выстраиваешь отношения с фанатами? В моменте казалось, что границы размылись — и появился дискомфорт.

— Все идет волнами, учусь на своих ошибках. Когда только начинала, я была очень открыта: был дискорд-канал, где мы могли смотреть «Шрека» и играть в игры. Со многими переписывалась в VK, отвечала в комментариях. Тогда было прикольно общаться со слушателями, я не до конца понимала, кто я и кто они. Получала много удовольствия и поддержки. Но в какой‑то момент обратила внимание, что фанаты тоже могут наглеть: почему ты не отвечаешь через секунду, почему сегодня не зашла в дискорд или не поддержала фан-паблик? А я же не могу быть вовлеченной 24/7. И фанаты стали обижаться, говорить, что это все просто образ открытой для слушателей артистки. Было больно, что мой вчерашний фанат пишет такие вещи. И стала искать золотую середину. Сейчас эра телеграма — это кайф. Общаюсь с людьми в чате, мне интересно, как выглядит мой слушатель сегодня. Нравится изучать людей.

— Что тебя там удивило в последний раз?

— Недавно увидела кружочек от взрослого мужчины, который говорил, что Дора лучше всех, кьют-рок жив. Меня это удивляет: у него же, наверное, работа, жена, пять детей и собака. А тут он записывает кружочек у меня в комментах.

— Давай поговорим про взрослых мужчин. Как относишься к мемам про работяг с завода?

— Были разные периоды. Сперва было страшно: что за угар такой? Потом стала поддерживать этот мем. Но со временем подустала: ты выкладываешь серьезную работу, а мемы продолжают лететь. У меня бомбануло, когда вышел клип «Я боюсь людей» — а там комментарии про завод. Вроде мем уже закончился, а волна продолжает идти. Я просто приняла это как факт и что‑то неизбежное со своим культурным значением: Дора и заводчане, это не сломать. Не знаю, кем мне нужно стать, чтобы мемы исчезли. Перестала брать это на свой счет: мемы не говорят о том, что мою музыку не воспринимают всерьез.

«Хочу, чтобы все в России работали с продюсерами»

— Новый альбом — очень разный по настроениям. Вот влюбленность, вот одиночество, вот уверенность в себе, а вот ранимость. Это альбом про тебя или про Дору? Граница же все-таки существует.

— Вот все так думают, а для меня границы нет. Мне кажется, секрет моих песен в том, что я по-настоящему их исполняю. Их слушают — и верят. Это происходит, потому что я действительно их проживала. Поэтому не могу сказать, что есть какая‑то экранная Дора. Никогда не мыслю такой категорией. Весь альбом — это большой отрезок моей жизни, где было много разного. Лучше всего меня описывает первый трек «Кошки на сердце»: он про двух разных меня. Первая часть о том, как одиночество плохо на меня влияет. А вторая — о том, как я люблю быть одна. Потому что у меня так как раз рождаются лучшие мысли и идеи. Мне либо очень плохо, либо очень хорошо от этого.

— Может быть, в головах людей есть граница, потому что все держат в уме, что ты работаешь в команде с Галатом — и остается продюсерский шлейф.

— Мы с Вовой работаем столько лет, что никто не знает меня лучше. У нас честный тандем: понимаем, что нравится друг другу. Если люди не верят, что искреннее творчество может рождаться в тандеме с продюсером, скорее всего, они просто не понимают, как устроен процесс.

© Михаил Кумаров

Думают, пришла девочка на студию, ей сказали: «Пой!» Но мы никогда так не работали.

За это время я стала лучше понимать, как писать тексты песен, хотя раньше относилась к ним как к чему-то неважному — так, чисто для красивой мелодии. Стала разбираться, что такое плохая строчка. Долго расстраивалась из‑за того, что не понимала, как написать хороший текст, который Вова похвалил бы. Но со временем ты всему учишься. Мне это помогло эволюционировать.

Нет ничего круче, чем команда, которая тебя знает и хочет вместе сделать классный альбом. Хочу, чтобы все в России так работали. Многие артисты-мужчины не говорят о том, что они делают музыку в команде, хотя дофига кто так делает. И на каком‑то этапе весь удар приходился на меня. Но я горжусь, что никогда не стеснялась говорить об этом. Думаю, это помогло сдвинуть индустрию со старперского мышления.

— Как вы работаете? Это чат в телеге или живьем где‑то собираетесь?

— Мы кэмпим в нашем доме в Питере. Я, Вова, XWinner, GoreOcean, замечательный звукорежиссер Хэв. Он многому меня научил: как записывать бэк-вокал, что такое терцииОбозначение интервала в музыке.. А я тогда приехала записывать «Младшую сестру» и была еще супернубом. Хэв всегда придумывает топлайныОсновная идея мелодии в песне.. В этом кэмпе был прикол: мы соревновались, кто напишет больше топлайнов. Я по утрам приходила с идеями, находила мелодии и аккорды: «Вот, такое настроение сегодня делаем». И все по очереди приходили с топлайнами. Потом голосовали, у кого вышло лучше. И часто бывало, что у ребят получилось лучше, чем у меня. И это наоборот здорово.

— Кто больше всех выигрывал?

— Могу сказать, кто меньше. Надеюсь, Вова не обидится. Он тоже вызывался попробовать написать, а Хэв говорил: «Вов, иди лучше тексты свои пиши, мы тут как‑нибудь сами справимся». В кэмпе вообще такая атмосфера, что я там превращалась в мальчика. Ты пару недель живешь в окружении четырех взрослых мужчин. Просыпаешься и слышишь: «Доброе утро, *** [хер]». И так каждый день, я тоже вливаюсь в эти настроения.

— У Вовы есть песня «Галат — талант». В чем его главный талант?

— Он самый талантливый сонграйтер, что я видела. Если Вова с кем‑то работает, это не просто песни на продажу, он погружается в артиста. Когда мы делали мой первый альбом, я еще скептически относилась к тому, чтобы отдать кому‑то свой текст. И сильно удивилась, когда послушала свои куплеты, переделанные Вовой, — настолько это было филигранно. Он не вычеркивал мои смыслы, а грамотно с ними работал, все стало в тысячу раз красивее и поэтичнее. Вова — настоящий поэт.

Еще он знает, как работать с артистами. Никогда не было сложностей или моментов, когда он заставлял меня что‑то делать. Ненавижу, когда пишут: «Галат заставляет Дору читать рэп». Я сама к нему прихожу и говорю, что сделала демку под City Girls тайп-бит, послушай!

Розалия вписала Дору на концерт

— Что ты сейчас слушаешь?

— Мне жестко понравился последний релиз PinkPantheress, хотя многим он показался слабоватым. Там много некоммерческих треков, которые вдохновили и звучание «Lovesongs». Еще нравится новый альбом Камиллы Кабелло, я офигела от инструменталов, очень фирмово. Конечно, «Brat», для меня это альбом года, игравший из каждого утюга, я рада за Чарли.

— Ты говоришь только про англоязычную музыку. А это не мешает тебе работать в здешней среде?

— Года четыре назад я слушала много русскоязычной музыки, в том числе плохой. И артисты тогда казались мне недосягаемыми звездами, которые привносили что‑то новое в музыку в России. Сейчас я себя ощущаю так, что сама должна делать новое, а из российской сцены не могу взять свежие решения. Поэтому 90% моего плейлиста — зарубежные артисты. За это время сильно прокачалась. Когда слушаешь много разной музыки, которая на несколько голов выше в плане профессионализма, ты автоматически начинаешь стремиться к чему-то классному. Это и просто наслушанность развивает.

© Михаил Кумаров

Мне нравится слушать зарубежные песни, потому что они так офигенно поют. Если брать сегмент популярной у подростков музыки, у нас очень мало артистов, про которых ты можешь сказать: «Вау, вот это они поют, хочется разобрать». А мне интересно развиваться с вокальной точки зрения, поэтому смотрю много лайвов зарубежных поп-звезд, получаю нереальный кайф.

— У меня подруга ездила на концерт Адель. Говорила, что расплакалась от радости примерно на второй минуте.

— Я хорошо понимаю ее эмоции. Я так ходила на концерт Розалии — это был разрыв аорты. Она еще и вписала меня на концерт. Это было два года назад в Португалии. Мы тогда были друг на друга подписаны, я как раз приехала туда отдыхать и очень хотела на концерт, а билетов уже не было. И мне друг говорит: «Напиши ей». Я думаю: как это, это же не Олег ЛСП, которому я могу написать «Дай проходку». Друг говорит: «А что будет? Не ответит и не ответит, ты ничего не потеряешь». Решила, что он прав, живем один раз. Написала Розалии — а она через три минуты ответила: «Йоу, сестра, ты должна это увидеть, приходи».

Я сидела на концерте как самый главный фан и готова была плакать от ее профессионализма и масштабов концерта. Хотя шоу было очень минималистичным: белый фон и много танцев. Но я никогда не видела такого уровня в России. Надеюсь, еще увижу или сама сделаю. После таких концертов начинаешь верить в то, что сама все сможешь.

Она могла бы высосать все из «Дорыдуры», но так — скучно

— Ты думаешь про ожидания аудитории, когда пишешь альбомы? Есть ощущение, что и этот альбом многих удивит, как было с «Miss».

— Каждый раз, когда у меня выходит большой релиз, я не могу отпустить его и просто кайфовать. Кажется, что никому не понравится, никто не будет его слушать. Но в голове я все равно ориентируюсь только на свои эмоции. И знаю, что точно найдутся люди, которым это понравится.

Конечно, мне бы хотелось выпустить альбом года. Но я всегда стараюсь готовить себя к худшему.

Понимаю, что какие‑то жанры у нас не очень популярны. Хочу нести на себе ношу музыкального трендсеттера, а не делать то, что на слуху и уже популярно. Выходит новый альбом Доры — значит, там точно будет что‑то новое и прикольное, а не калька прошлого релиза.

Если бы я хотела быть ультракоммерческим артистом, то просто могла бы выпустить десять «Дордур» и «Младших сестер», я бы высасывала все из этого образа. Но я хочу показывать аудитории, что взрослею и расту.

— Я видел не самые лестные отзывы на «Miss». Как ты на них реагировала?

— Я все видела. И очень рада, что сделала тогда клип «Loverboy», он сильно помог показать мою трансформацию. Поначалу люди негативно воспринимают любые изменения в артистах, у них в голове новое не вяжется со старым. И я приятно удивилась, когда спустя какое‑то время в опросе про любимый трек с «Miss» победил «Loverboy», который сперва жестко хейтили. Говорили, что это не моя стихия. Просто людям нужно время. Думаю, у меня получилось разбить стенку стереотипов о себе тем альбомом.

— Ты последние годы двигаешься в сторону R’n’B-музыки, которая не очень востребована у нас. Как думаешь, почему?

— В России хватает R’n’B-артистов, просто они не очень популярны. Кажется, среди больших популярных артистов не хватает новаторов. Возьми The Weeknd — он просто в один момент в хорошем смысле сошел с ума и решил, что будет делать ретро-диско-вайб. И весь мир потом хотел саунд, как у него. У нас мало артистов, которые решились бы попробовать что‑то радикально новое. И новичкам на этом фоне тяжело форсить свою классную и стильную музыку.

— Как ты описываешь эру нового альбома?

Это эра «Даша, 24 года». Для меня это экспериментальный альбом, мне сложно назвать его прямо поп-музыкой. И этим альбомом я выполнила работу над ошибками в личной жизни. Творчество сильно помогает закрывать свои гештальты. Вот у меня остался вопрос к человеку, с которым я условно была в отношениях. И благодаря песням я могу проанализировать всю ситуацию, сделать выводы и отпустить ее.

Этот альбом — немножечко моя исповедь. Понятно, что я держу в уме, что нужные люди все услышат, но когда я сама отпустила ситуацию, мне становится все равно. Я уже живу свою другую жизнь.