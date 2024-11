«Джаред попросил одеться в белое и лечь на траву». Мир фанатов 30 Seconds to Mars изнутри

Группа Thirty Seconds to Mars годами балансирует между статусом успешного рок-проекта с распроданными мировыми турами и «ну, там еще Джаред Лето поет». А заодно Thirty Seconds to Mars — «российская народная группа», давно получившая культовый статус в стране. Настолько, что некоторые поклонники меняют место жительства, чтобы было удобнее ходить на концерты любимой группы. Среди них — Руфина, которая отказывается называть себя фанаткой группы, но «слепо любит» Джареда Лето. Мы записали ее историю: от нелюбви к музыке Thirty Seconds to Mars до переезда в США из‑за нее.