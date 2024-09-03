«Миллион фейерверков, радости и счастья». Как я два часа прорыдала на концерте Адель

В августе Адель впервые за 8 лет выступала в Европе, дав в Мюнхене 10 концертов подряд, которые принесли городу больше полумиллиарда евро. А еще Адель осуществила мечту 750 тысяч людей, попавших на ее выступления. Вот история одной из зрительниц: слезы под великие песни, парк развлечений имени Адель, караоке на тысячу человек и абсолютная любовь.

Адель — одна из ключевых певиц XXI века, с масштабами карьеры которой может соперничать разве что Тейлор Свифт. Но у американской певицы за восемнадцать лет вышло уже 11 альбомов, Адель же за шестнадцать лет выпустила только 4. И если первый — «19» — был скорее осторожной пробой пера, то ко второму релизу, «21», она уже стала мировой суперзвездой.

«Rolling in the Deep» (2,5 млрд просмотров на ютубе), «Someone Like You» (2,2 млрд), «Rumour Has It» — все эти песни с альбома «21». Через несколько лет появились «Skyfall» и «Hello» — и к статусу Адель в мировой поп-музыке не осталось никаких вопросов.

После тура 2016 года на 121 концерт британская певица сказала: «Тур — специфическая вещь, которая мне не особо подходит. Я домоседка и радуюсь мелочам. Поэтому я хотела дать последние концерты именно дома, в Лондоне, так как не уверена, что еще когда‑нибудь поеду с выступлениями по миру».

С тех пор у Адель не было полноценных туров. После шести лет без концертов она открыла резиденциюМузыкальная резиденция — формат выступлений, при котором артисты не ездят с концертами по разным городам, а постоянно выступают в одном и том же месте. в Лас-Вегасе, где с 2022 года выступает в театре «Колизей». Певица продолжает вести закрытый образ жизни и редко что‑то анонсирует в соцсетях, поэтому новость о том, что летом 2024 года Адель на месяц откроет еще одну резиденцию в Мюнхене, стала неожиданностью и для фанатов певицы, и для музыкальной индустрии.

Для ее концертов в немецком городе построили отдельную арену на 75 тысяч человек и парк развлечений, а к изначально анонсированным четырем концертам добавили еще шесть из‑за огромного ажиотажа. Каждый из них прошел с солдаутом, а сумме выступления принесли Мюнхену больше полумиллиарда евро. Городские власти уже назвали резиденцию Адель огромной удачей.

Скорее всего, возможность посетить концерт Адель в Европе появится еще не скоро. В финале последнего мюнхенского концерта она сказала: «Я не увижу вас невероятно долго. И все время буду хранить вас в своем сердце. Это было потрясающе, но мне просто нужен отдых. Последние семь лет я строила новую жизнь для себя, а сейчас хочу прожить ее. Я буду ужасно скучать».

Фанатка Адель смогла попасть на один из концертов — и рассказала «Афише Daily», как осуществить мечту внутреннего подростка и раствориться в любви в окружении десятков тысяч человек.

Аня Малахова Ведущая подкаста «Мы уже приехали?», фанатка Адель с 11-летним стажем

Выстроить свою идентичность на Адель

© Личный архив

Я фанатка Адель с тех пор, как впервые услышала «Rolling in the Deep». Мне было 13 лет, и казалось чем‑то невероятным то, как она пела. Тогда было мало популярных женщин плюс-сайз, что тоже выделяло Адель. Потом вышел альбом «25» — и я в нем просто утонула. Начала учить английский, больше погружаться в личность Адель.

Дальше у меня начался подростковый возраст и кризис идентичности, романтические дела и остальной набор пятнадцатилетия. Слушала песни Адель, находила в них себя. В школе я пела, и мне нравилось исполнять как раз ее песни, хотя они были сложными.

Последние пару лет Адель выступала только в своей резиденции в Лас-Вегасе, и я не думала, что у меня будет возможность попасть на ее концерт. Но когда стало известно про выступления в Мюнхене, я поняла, что не прощу себе, если не попаду туда .

Сперва нужно было зарегистрироваться, только чтобы получить возможность купить первые билеты. Спустя месяц на почту пришло уведомление о старте продаж. Они запустились в полдень. Сайт постоянно падал, пока я пыталась открывать его через разные браузеры. Когда все-таки добралась до него, меня встретил рандомайзер, который случайным образом предлагал разные секторы и места на них. Цена билетов при этом варьировалась от 8000 до 70 000 тысяч рублей. А когда все-таки получалось выбрать что‑то нормальное, оказывалось, что места уже закончились. В какой‑то момент я думала, что ничего не получится, но после миллиона перезагрузок и восьми часов ожидания получилось достать билет за 20 000 рублей.

«Ты ревешь, Адель ревет — это великолепно». Два с половиной часа в окружении любви

© Личный архив

В 2015 году я ехала на концерт Imagine Dragons и чувствовала вину за то, что в поездке слушала альбом Адель «25», а не «Драконов».

Тогда я еще не знала, что буду слушать альбом «25» каждый раз, когда мне будет одиноко, больно или страшно, и не мечтала услышать Адель вживую. В 2024 году я попала на ее концерт — и плакала под каждую песню. Потому что взрослела и слушала ее песни, взрослела и пела ее песни. Без них я была бы не я.

Начало выступления задержалось на полчаса, за это время я успела познакомиться с соседкой, которая приехала из Финляндии. Вместо разогрева играли песни других девушек — подруг Адель: Бейонсе, Робин и не только, но фокус был именно на женской музыке.

Сам концерт начался с песни «Hello». Адель появилась не на сцене, а в середине арены: она все выступление ходила по специальным дорожкам — и вначале прошлась по каждому сектору, чтобы поздороваться. Я сразу начала захлебываться слезами.

Все время выступления меня не покидало чувство комфорта: ни секунды не казалось, что ты находишься в толпе на 75 тысяч человек. Концерт длился два с половиной часа, большую часть из которых все простояли на ногах. Я взяла с собой бинокль, потому что боялась ничего не увидеть , но в итоге обзор был отличным. Заодно везде установили огромные экраны, на которых показывали сцену и сопроводительный видеоряд, чтобы лучше погрузиться в концерт: на «Set Fire to the Rain» был небольшой дождь, параллельно из пушек стрелял огонь, потом вышла радуга, а на «Skyfall» как будто началась гроза. Все это сильно впечатляло.

© Личный архив

Как и то, насколько трогательно Адель общалась с людьми. В какой‑то момент она призналась, что в последнее время очень эмоциональна, скорее всего, потому что у нее овуляция, и заранее извинилась, если будет плакать. Милых моментов было много. Например, перед тем, как исполнить кавер «Make You Feel My Love» Боба Дилана, Адель рассказала, что под эту песню люди часто делают предложение. И уточнила: «Возможно, с первого раза у вас что‑то не получится. Но видите, дальше все может сложиться хорошо», — и указала на кольцо на пальце. А потом попросила зажигать фонарики на телефонах, если кто‑то рядом сделает предложение. Во время песни засветились минимум десять трибун. Из‑за этого она как раз заплакала, как и все люди вокруг. Я тоже в тысячный раз разревелась: вокруг было огромное количество пар самых разных возрастов, включая двух пожилых людей, которые в обнимку простояли весь концерт.

Ты стоишь рядом с 75 тысячами человек, которые приехали сюда ради Адель, и находишься в окружении любви. Ты ревешь, Адель ревет — это великолепно.

Но она не только общалась с нами с помощью микрофона, но и вытянула на сцену одного из зрителей. Им оказался бразилец, который сейчас живет в Ирландии и приехал на концерт вместе с партнером. Они мило поболтали, после чего Адель достала из чулка номер места и попросила девушку, которая на нем сидела, посмотреть под стул — там были 50 евро. Еще она периодически стреляла из своей мем-пушки мерчем. К сожалению, он долетал только до первых секторов, а я сидела чуть дальше.

© Личный архив

Прежде чем исполнить «Send My Love», она толкнула еще одну речь: «Некоторые люди приходят в нашу жизнь без причины. Нужно сказать им fuck off и двигаться дальше» . А под «When We Were Young» на экранах показывали слайд-шоу взросления Адель: от детских фото до сегодняшнего дня. Под конец песни стали вылетать конфетти, которые оказались теми же фотками, что были на экране. Люди собирали их по полу, сейчас жалею, что я к ним не присоединилась.

Закончилось все, само собой, песней «Rolling in the Deep». После того как Адель спела сама, она устроила соревнование между левой и правой сторонами арены: кто громче. А потом — миллион фейерверков, радости и счастья. И, как выяснилось чуть позже, это был далеко не конец праздника. Но об этом чуть ниже.

Как Адель захватила Мюнхен

Слева: кассиры одного из фудтраков устроили соревнование чаевыми между Адель и Тейлор Свифт, которая приезжала в Мюнхен за концертом незадолго до британской певицы © Личный архив

В прошлом году я ездила на большой концерт Бейонсе в Варшаву и думала, в этот раз будет похожий экспириенс: тогда не было проблем ни с тем, чтобы добраться, ни с поисками жилья. Но через какое‑то время поняла, что интерес к Мюнхену возрастет на фоне концертов Адель. Открыла букинг и увидела, что только за место в кэмпинге со своей палаткой нужно заплатить 70 евро, не говоря про нормальные квартиры на Airbnb или отели. В итоге получилось на две ночи снять номер не в самой вау-гостинице за 30 000 рублей.

Все еще гадаю, почему Адель выбрала именно Мюнхен. Может быть, у нее личная любовь к этому городу: она приехала туда с семьей и прожила в резиденции целый месяц. Возможно, дело в том, что это плюс-минус центр Европы и туда удобно добираться. А может, существуют тендеры на такие резиденции, потому что они помогают городу повысить ВВП и узнаваемость в мире. Не думаю, что я бы поехала в Мюнхен, не будь там концерта Адель. В городе все люди, с которыми я разговаривала, либо тоже приехали на выступление, либо начинали разговор с вопроса о нем. По ощущениям, местные привыкли, что в августе к ним приехало перетекающее море людей на концерт британской певицы.

От редакции. Организацией резиденции занимались американская компания — гегемон мирового концертного рынка Live Nation и немцы Leutgeb Entertainment Group, которые до этого делали стадионные концерты Coldplay, Red Hot Chili Peppers, а также фестиваль Rolling Loud (проходил в том же Мюнхене). Стоимость арены — около 100 миллионов фунтов (11,8 млрд рублей), в будущем ее планируют разобрать и использовать как мобильную площадку для концертов других артистов.

Мюнхен мне понравился: люди, обстановка, сам город — все очень воодушевило, теперь хочется туда вернуться. Там во всех отношениях хорошо подготовились к резиденции Адель. Для нее не только построили отдельную арену и целый парк с активностями около нее, но и продумали всю инфраструктуру: на концерт было удобно доехать и на такси, и на общественном транспорте. Я добиралась на метро, там Адель объявляла некоторые остановки и анонсировала свои шоу: «Станция такая-то, привет, это Адель, в августе я выступаю в Мюнхене» .

Добро пожаловать в Адельленд

Прежде чем попасть на концерт, все проходили по Adele World — огромному комплексу, построенному вокруг арены, — куда от метро можно было дойти за пять минут. На выходе со станции сразу можно было видеть перекупов, которые и продавали, и покупали билеты. Территория Adele World выглядела как большой музыкальный фестиваль, где выступает только один артист.

Досмотр на входе был быстрым: посмотрели сумку, спросили, нет ли у меня с собой оружия — и спокойно пропустили дальше. Все было сделано так, чтобы не создавать толкучку и быстрее пропустить людей внутрь. Внутри тоже было удобно: много указателей, потеряться было невозможно. Даже если у кого‑то получалось, вокруг было много волонтеров, которые были готовы помочь.

Перед каждым концертом в соцсетях Адель выкладывали информацию о погоде, чтобы все понимали, нужно ли брать зонтики на случай дождя или побольше воды, если была жара.

Внутри арены работало кодовое слово «панама». Если тебе становилось плохо, тревожно или накрывала паническая атака, можно было сказать это слово — и тебя сразу отводили в спокойное место, чтобы ты мог прийти в себя.

После входа было сразу видно колесо обозрения и парк аттракционов, где дети катались на каруселях. Везде была куча фуд-траков. В одних еда, в других напитки. Пиво было повсюду. Помимо отдельных точек, во время концерта по рядам ходили люди с рюкзаками, у которых можно было купить его на разлив. Сама Адель на сцене тоже была с большим пивным бокалом. Все, конечно, оверпрайснутое: кола зеро стоила 7 евро, пиво — еще дороже. Но при покупке алкоголя тебе давали красивый брендированный стаканчик Адель. А для колы мне дали обыкновенный дешманский стакан. За мерчем выстроилась огромная очередь: постеры продавали по 30 евро, шоперы за 40, футболки еще дороже.

Мы не договорили. После концерта тысячи людей пошли в караоке

© Личный архив

После концерта ничего не закончилось: многие перешли на вторую сцену Adele World. До шоу Адель там играли диджеи и группа Spice Girls Experience, а после организовали караоке. Его вела девушка-дрэг-квин, которая вызывала на сцену людей из зала. Вероятно, их отбирали заранее по вокальным способностям, потому что большинство из них замечательно пели. На караоке пришли несколько тысяч человек — и там была солянка из людей. Девушка из Венесуэлы пела «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера, чувак из Германии пел «Creep» Radiohead, два парня из Лондона исполняли «Dancing Queen», потом был жесткий панк-рок, а в конце на сцене появилась 12-летняя девочка из Латвии, которая исполнила песню Адель .

На экранах выводились тексты песен, чтобы ты тоже мог подпевать. Круто, потому что ты находишься в толпе людей, которые в этот момент разделяют твои ценности: тусоваться, быть счастливыми, слушать и петь любимые песни. Все поддерживали ребят на сцене: было видно, что они тоже переживали. Невероятный опыт, когда тебя поглощает всеобщая радость.

К полуночи мы вышли из Adele World и пошли к метро. Там тоже все было хорошо организовано. На выходе по громкоговорителям помогали сориентироваться: автобусы — идти туда, такси — в эту сторону, на метро — в другую. У последнего не было давки, после концерта увеличили количество поездов, а работники метро внимательно следили за тем, чтобы в вагоны заходило определенное количество людей и мы не чувствовали себя как шпроты в банке.