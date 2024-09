«Миллион фейерверков, радости и счастья». Как я два часа прорыдала на концерте Адель

«Rolling in the Deep» (2,5 млрд просмотров на ютубе), «Someone Like You» (2,2 млрд), «Rumour Has It» — все эти песни с альбома «21». Через несколько лет появились «Skyfall» и «Hello» — и к статусу Адель в мировой поп-музыке не осталось никаких вопросов.