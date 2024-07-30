Самый нерэперский альбом Saluki — только пляжное лето под психоделику и серф-рок.
Дебютный альбом российской певицы, пропевающей тихие куплеты под тревожный электронный продакшен. Звучит как следующая большая звезда.
Самый пацанский альбом этого лета — специально для всех братиков. А еще для них есть наш братский тест.
Артист из Комптона, делающий антикомптоновскую музыку: никакого агрессивного рэпа, только искусные эксперименты со звуком.
Певица продолжает доказывать, что уместно звучит под самые разные проявления поп-музыки. Теперь — и под нежный поп-рок.
Праздник на улице фанатов любителей олдскульного хип-хопа, которые ценят новые имена в первую очередь за мощную харизму.
Праздник на улице любителей нового хип-хопа, которые ценят новые имена за смелость и абсурдизм.
Рэп-легенда в очередной раз пробует доказать всем вокруг, что он все еще в форме. Фанаты довольны, остальные не впечатлились.
Телеграм-релиз Славы КПСС, где он читает рэп то под Крейзи Фрога, то под саундтрек «Секретных материалов».
В сольном творчестве участница Cream Soda продолжает сочетать поп-музыку с интроспективностью.
Дебютный сольник Ильи Гадаева из Cream Soda — очень много экспериментов с электроникой — от техно до хауса.
Обновленная версия прошлогоднего альбома Cream Soda, которым группа завершает свою 3D-эру.
Поп-баллада по классической формуле: мужской вокал + женский вокал + гитарный проигрыш.
Приджазованный мечтательный блюз-рок от артиста «Газгольдера».
Совместный альбом двух любителей самого техничного рэпа на свете. Фит с Tveth тоже на месте.
Седьмой альбом каталанского россиянина — это новая откровенность, скрещенная с привычным прилипчивым флоу.
Дональд Гловер прощается со своим музыкальным альтер эго альбомом, который служит калейдоскопом всей карьеры: от рэпа до фанка.
Сайд-проект Басты, где тот продолжает развлекаться с танцевальной электроникой.
Большие хитмейкеры встретились, чтобы записать одну из главных песен лета.
Мем-потенциал песен Воскресенского по-прежнему не истощить. Новый сингл с Wipo — уже хит соцсетей.
Одновременно самый мрачный и уверенный альбом артиста, сочетающего хип-хоп со всем, что только может прийти в голову.
Альбом, звучащий под стать названию: тут и гиперпоп, и трэп, и немного светлого поп-рока.
Рубрика «Открываем новые имена»: обаятельный и духоподъемный поп-рэп.