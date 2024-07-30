Что случилось с музыкой

23главных релиза июля

Сегодня в 13:00
Подводим музыкальные итоги июля: Saluki ушел в серф-рок, Эминем никуда не ушел, участники Cream Soda выпустили три релиза за месяц, а также — новые рэп-хиты, обаятельный инди и следующая большая поп-звезда России.
Saluki «Beach Rock Hotel»

Самый нерэперский альбом Saluki — только пляжное лето под психоделику и серф-рок.

Альбом:
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Катя Милтей «Carte Blanche»

Дебютный альбом российской певицы, пропевающей тихие куплеты под тревожный электронный продакшен. Звучит как следующая большая звезда.

Альбом:
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Macan «I Am»

Самый пацанский альбом этого лета — специально для всех братиков. А еще для них есть наш братский тест.

Альбом:
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Channel Tres «Head Rush»

Артист из Комптона, делающий антикомптоновскую музыку: никакого агрессивного рэпа, только искусные эксперименты со звуком.

Альбом:
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Лилая «Температурю»

Певица продолжает доказывать, что уместно звучит под самые разные проявления поп-музыки. Теперь — и под нежный поп-рок.

Сингл:
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Acid Racer «Диплом»

Праздник на улице фанатов любителей олдскульного хип-хопа, которые ценят новые имена в первую очередь за мощную харизму.

Альбом:
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Scally Milano, Uglystephan «Искусство»

Праздник на улице любителей нового хип-хопа, которые ценят новые имена за смелость и абсурдизм.

Альбом:
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Эминем «The Death of Slim Shady»

Рэп-легенда в очередной раз пробует доказать всем вокруг, что он все еще в форме. Фанаты довольны, остальные не впечатлились.

Альбом:
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Воровская Лапа «Постдетройт»

Телеграм-релиз Славы КПСС, где он читает рэп то под Крейзи Фрога, то под саундтрек «Секретных материалов».

Микстейп:
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Afelia «Психотерапевт»

В сольном творчестве участница Cream Soda продолжает сочетать поп-музыку с интроспективностью.

Сингл:
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Ilya Gadaev «Dream and Bass»

Дебютный сольник Ильи Гадаева из Cream Soda — очень много экспериментов с электроникой — от техно до хауса.

Альбом:
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Cream Soda «Internet Friends (VIP version)»

Обновленная версия прошлогоднего альбома Cream Soda, которым группа завершает свою 3D-эру.

Альбом:
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Onative, Almary «Векторная связь»

Поп-баллада по классической формуле: мужской вокал + женский вокал + гитарный проигрыш.

Сингл:
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The OM «Крыши»

Приджазованный мечтательный блюз-рок от артиста «Газгольдера».

Сингл:
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Jeembo, Bato «Obsidian»

Совместный альбом двух любителей самого техничного рэпа на свете. Фит с Tveth тоже на месте.

Альбом:
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Kizaru «Quazimodo»

Седьмой альбом каталанского россиянина — это новая откровенность, скрещенная с привычным прилипчивым флоу.

Альбом:
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Childish Gambino «Bando Stone & The New World»

Дональд Гловер прощается со своим музыкальным альтер эго альбомом, который служит калейдоскопом всей карьеры: от рэпа до фанка.

Альбом:
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Gorilla Zippo «Toxic Disco»

Сайд-проект Басты, где тот продолжает развлекаться с танцевальной электроникой.

Альбом:
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Ice Spice, Central Cee «Did It First»

Большие хитмейкеры встретились, чтобы записать одну из главных песен лета.

Сингл:
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Voskresenskii, Wipo «Я не употребляю»

Мем-потенциал песен Воскресенского по-прежнему не истощить. Новый сингл с Wipo — уже хит соцсетей.

Сингл:
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Маугли «Юрод»

Одновременно самый мрачный и уверенный альбом артиста, сочетающего хип-хоп со всем, что только может прийти в голову.

Альбом:
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Pinq «BPLR»

Альбом, звучащий под стать названию: тут и гиперпоп, и трэп, и немного светлого поп-рока.

Альбом:
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louisdioo — «Птицы могут любить»

Рубрика «Открываем новые имена»: обаятельный и духоподъемный поп-рэп.

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