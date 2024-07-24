Тест

По-братски пройдите тест, чтобы узнать, чей вы брат

Сегодня в 19:00
Одно из ключевых слов 2024 года — «брат». Сперва в русскоязычном инфополе Макан превратил его почти в междометие, а позже вышел одноименный альбом Чарли XCX, тут же ставший поп-культурным феноменом. Мы вспомнили пару других важных братьев и решили разобраться, а чьим братом станет аудитория «Афиши Daily»? Узнаем в нашем братском тесте.
У вас много братьев и сестер?
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А хотели бы побольше?
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Вы сильно поругались с друзьями — что делать?
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В баре с вами знакомится новый человек, который шумно себя ведет и сразу начинает откровенничать. Ваши действия?
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Лучшая программа на выходные?
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Как относитесь к идее завести детей?
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Лучший праздник в году?
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Если в отпуск, то куда?
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Вы попали на ретродискотеку. Чей трек ждете больше всего?
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Ваша любимая игра в детстве?
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Незнакомый человек называет вас «брат». Ваша реакция?
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Ваша лучшая подруга рассталась с парнем. Как поддержите страдающего человека?
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У вас скоро день рождения. Как отпразднуете?
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В школе вы больше всего любили
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В чем сила?
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