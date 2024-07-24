По-братски пройдите тест, чтобы узнать, чей вы брат

Одно из ключевых слов 2024 года — «брат». Сперва в русскоязычном инфополе Макан превратил его почти в междометие, а позже вышел одноименный альбом Чарли XCX, тут же ставший поп-культурным феноменом. Мы вспомнили пару других важных братьев и решили разобраться, а чьим братом станет аудитория «Афиши Daily»? Узнаем в нашем братском тесте.