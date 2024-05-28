Собрали ключевые музыкальные релизы мая: Билли Айлиш и Дуа Липа выпустили по альбому, группа «Второй Ка» сделала постпанк веселым, друзья Димы Nova из Cream Soda почтили его память альбомом, русскоязычный рэп стал еще более абсурдным — и не только!