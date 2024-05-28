Третий альбом певицы, которая продолжает взрослеть, влюбляться и переживать неудачные романы — и записывать про это потрясающие песни.
Радикальный оптимизм Дуа Липы — это когда вечная ностальгия по девяностым сталкивается с покорением чартов сегодняшнего дня.
Посвящение Диме Nova от близких друзей: от Ильи Гадаева до Saluki.
Третий альбом Монеточки (признана иноагенткой Минюстом РФ) — невеселые дневники потерянной молодости и неожиданного взросления вдали от дома.
Калифорнийский рэпер — с одним из самых убедительных альбомов года, где внутренний нигилизм сражается с попытками ухватиться за внутренний свет.
Переиздание ковидного альбома, служащее затравкой на полноценный новый релиз, который ожидается этим летом.
Минский рэпер ворвался в игру, чтобы предложить свежий взгляд на границы рэп-абсурдизма — и пока кажется, что этих границ не существует.
Постпанк, но вместо всепоглощающей грусти здесь много шутят и иронизируют об окружающем мире. Музыка, под которую сложно не улыбаться.
Если в прошлом году Mayot удачно экспериментировал с R’n’B, то в этом возвращается к своим рэп-корням.
Сольный альбом соавтора прошлогоднего хита «Kino». Здесь звучит все и сразу: электро, гэридж, рэп, брейкбит — и Кассета везде чувствует себя как дома.
«Джангл» Куока теперь доступен и в живом формате: лучшая афиша его грядущих концертов, в том числе и на Пикнике «Афиши».
Канадское джаз-трио вернулось, чтобы напомнить: джаз, вообще-то, живее всех живых.
Группа-символ десятых — с новым альбомом. Претендентов в хиты меньше, чем раньше, зато сформированного звука хоть отбавляй.
Новая артистка «Газгольдера» выпустила сингл, который уже сейчас претендует на статус одного из самых прилипчивых в этом году.
Раньше — ведущий Studio 21 и медиаинфлюэнсер Сэм. Сегодня — Sam Omi, артист, который пришел пробовать себя в рэпе и рассказать свою историю.
Британская певица продолжает дискотеку нулевых, пока готовит нас к июньскому альбому «Brat» (нет, это не коллаб с Маканом).
Минималистичный и хаотичный бит, от которого ждешь какого‑то танцевального подвоха, а на деле — чуткое посвящение девушке.
Участник объединения Viperr продолжает реализовывать себя как поп-артист. На этот раз сильно увереннее, чем раньше.
Тревожный рэп тут соединяется с мрачной электроникой, в рамках которой артист ищет себя в темноте.
Солистка Cream Soda продолжает заниматься и собственной карьерой. Тоже электропоп, но с акцентом на британский гэридж.