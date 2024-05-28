Что случилось с музыкой

20главных релизов мая

Сегодня в 14:00
Собрали ключевые музыкальные релизы мая: Билли Айлиш и Дуа Липа выпустили по альбому, группа «Второй Ка» сделала постпанк веселым, друзья Димы Nova из Cream Soda почтили его память альбомом, русскоязычный рэп стал еще более абсурдным — и не только!
Billie Eilish — «Hit Me Hard and Soft»

Третий альбом певицы, которая продолжает взрослеть, влюбляться и переживать неудачные романы — и записывать про это потрясающие песни.

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альбом
Dua Lipa — «Radical Optimism»

Радикальный оптимизм Дуа Липы — это когда вечная ностальгия по девяностым сталкивается с покорением чартов сегодняшнего дня.

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альбом
Сборник «Рэйв легенды»

Посвящение Диме Nova от близких друзей: от Ильи Гадаева до Saluki.

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альбом
Монеточка* — «Молитвы. Анекдоты. Тосты»

Третий альбом Монеточки (признана иноагенткой Минюстом РФ) — невеселые дневники потерянной молодости и неожиданного взросления вдали от дома.

Vince Staples — «Dark Times»

Калифорнийский рэпер — с одним из самых убедительных альбомов года, где внутренний нигилизм сражается с попытками ухватиться за внутренний свет.

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альбом
Childish Gambino — «Atavista»

Переиздание ковидного альбома, служащее затравкой на полноценный новый релиз, который ожидается этим летом.

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альбом
Voskresenskii — «Broke Lives Matter»

Минский рэпер ворвался в игру, чтобы предложить свежий взгляд на границы рэп-абсурдизма — и пока кажется, что этих границ не существует.

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альбом
«Второй Ка» — «Свиная попутка»

Постпанк, но вместо всепоглощающей грусти здесь много шутят и иронизируют об окружающем мире. Музыка, под которую сложно не улыбаться.

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альбом
Mayot — «Заправка кид 4»

Если в прошлом году Mayot удачно экспериментировал с R’n’B, то в этом возвращается к своим рэп-корням.

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альбом
Кассета — «Воздух вода огонь»

Сольный альбом соавтора прошлогоднего хита «Kino». Здесь звучит все и сразу: электро, гэридж, рэп, брейкбит — и Кассета везде чувствует себя как дома.

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альбом
Куок — «Джангл (Live)»

«Джангл» Куока теперь доступен и в живом формате: лучшая афиша его грядущих концертов, в том числе и на Пикнике «Афиши».

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альбом
BadBadNotGood — «Mid Spiral»

Канадское джаз-трио вернулось, чтобы напомнить: джаз, вообще-то, живее всех живых.

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альбом
Twenty One Pilots — «Clancy»

Группа-символ десятых — с новым альбомом. Претендентов в хиты меньше, чем раньше, зато сформированного звука хоть отбавляй.

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альбом
Baby Cute — «Универ»

Новая артистка «Газгольдера» выпустила сингл, который уже сейчас претендует на статус одного из самых прилипчивых в этом году.

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сингл
Sam Omi — «Африканский рог»

Раньше — ведущий Studio 21 и медиаинфлюэнсер Сэм. Сегодня — Sam Omi, артист, который пришел пробовать себя в рэпе и рассказать свою историю.

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сингл
Charli XCX — «360»

Британская певица продолжает дискотеку нулевых, пока готовит нас к июньскому альбому «Brat» (нет, это не коллаб с Маканом).

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сингл
Acid Racer — «Странная песня»

Минималистичный и хаотичный бит, от которого ждешь какого‑то танцевального подвоха, а на деле — чуткое посвящение девушке.

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сингл
9mice — «Narcotic»

Участник объединения Viperr продолжает реализовывать себя как поп-артист. На этот раз сильно увереннее, чем раньше.

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сингл
MAIB — «Тьма»

Тревожный рэп тут соединяется с мрачной электроникой, в рамках которой артист ищет себя в темноте.

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сингл
Afelia — «Глупо»

Солистка Cream Soda продолжает заниматься и собственной карьерой. Тоже электропоп, но с акцентом на британский гэридж.

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сингл
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