«Забыл, сколько мне лет», «хавчик», «на чилле» и другие великие мемы от Джигана

«Ты не танцуешь, всё потому, что ты камень»
В 2013 году лейбл Black Star вдохновился песней Канье Уэста и друзей «Clique» — и быстро придумал свой ответ, сингл «Туса». Там Тимати, Мот и L’One читали рэп про то, что лучше их тусы просто нет. Джиган занимался вроде бы тем же, но вплел в свой куплет фразу: «Ты не танцуешь, всё потому, что ты камень». Так Джиган впервые стал мемом.
Три Джигана из десяти: дальше свой мем-потенциал он раскрывал куда ярче, но именно с камня все и началось.
Забыл, сколько ему лет (но дословно помнит историю мира)
На прошлой неделе Джиган написал в сторис, что забыл, сколько ему лет, — пришлось гуглить самого себя. В твиттере тут же вспомнили высказывание жены Джигана Оксаны Самойловой, которая в одном из интервью встала на защиту мужа: «Естественно, он дома не такой. Джиган знает всю историю всего мира дословно. Все даты, всех людей и персонажей. Он суперэрудированный».
Не самая смешная, но очень показательная история и для мем-карьеры Джигана, и для любящих отношений между супругами.
Раскрыл убийство Тупака ценой собственной одежды
В феврале 2020 года голого Джигана арестовали в Майами. Об этом он сам рассказал в соцсетях, опубликовав фотографию, где его без одежды куда‑то ведут в наручниках (сейчас она уже удалена).
Позже — как и всегда — Джиган сам все рассказал в выпуске «Что было дальше»: «Мне подсунули крэк. Мне стало ***** [плохо], и я пошел в туалет. Думал, там есть душ, и разделся. Стою голый — а душа нет. В итоге туда заходит охрана и спрашивает, почему я голый. Отвечаю: „Я знаю, кто убил Тупака“. Сказал, что это сделал Снуп Догг. Просто за неделю до этого была вечеринка, где Снуп Догг подарил мне косяк. И меня так убило! С этого косяка все и началось. А потом меня закрутили, достали наручники. Я голым начал драться с охраной».
Винтажный мем-Джиган: сперва ничего не понятно, но хочется поскорее поделиться фоткой с друзьями.
Нурик, Нурлан или всё же Нурсултан?
На пике шоу «Что было дальше» Джиган был одним из его любимых гостей: он четырежды приходил на программу. В третий раз он появился в новогоднем выпуске-2021 — и подарил одну из лучших миниатюр в истории «ЧБД». Тогда Джиган на пару минут поверил, что ведущего Сабурова зовут не Нурлан, а Нурик — то есть Нурсултан. Блеф продолжался недолго: спустя минуту Джиган загуглил Сабурова и выяснил правду: «А ***** [нифига]! Нурлан!»
Этот момент — пик дурацкого абсурдизма «ЧБД» и сам Джиган, идеально дополняющий контекст шоу.
Джиган радовался, что он будет есть вкусную еду, а остальные — нет
В 2020 году Джиган вообще проходил через сложные времена. Артист уехал в Майами, где столкнулся с ментальными проблемами на фоне употребления запрещенных веществ. Во время одного из эфиров он появился со сбритыми бровями и хаотично общался с аудиторией, выдав одну из самых заметных мем-фраз своей карьеры, пропев: «Я пошел хавать ******** [восхитительный] хавчик, петушки ****** [драные] вы все».
В итоге Джиган попал в рехаб. Позже в разговоре с Тимати он пояснял: «У меня на самом деле сорвало кукушку. Вы же знаете: я и есть спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация: я стал курить — курить кальян, [употреблять наркотики] — и потихонечку стал наклоняться. Я попал в Майами. А в этом городе возможно все: любая иллюзия за секунду исполняется. Я [употреблял-употреблял] — и в моменте вместо марихуаны мне подсыпали что‑то другое. После этого многие люди не возвращаются».
Тогда же Джиган понял, что мемы можно превращать в треки: так появился совместный с Тимати и Даней Милохиным трек «Хавчик». В клипе Джиган в смирительной рубашке читает: «Как бы вы пережили карантин, если бы не я?» Справедливый вопрос: с Джиганом в ленте сидеть на изоляции было точно не так скучно.
На расслабоне, на чилле
Самый искренний мем от Джигана. Тоже из отпуска. В 2021 году он отдыхал и записал сторис: «Пока на расслабоне, на чилле. Поэтому можно сейчас пивко ******* [попивать], качаться и так чисто физуху набирать».
Так случилась еще одна песня — «На чиле», где Джиган собрал суперкоманду из артистов разных поколений: Тимати, Гуфа, Егора Крида, а также Soda Luv, Blago White, OG Buda и The Limba.
Золотой фонд мемов на русском, который мы бы обязательно поставили на первое место, если бы не…
Написал рассказ, которому позавидовали бы Чехов и Тарантино
Зимой 2023 года Джиган отдыхал в Дубае, там он попал в больницу с проблемами со спиной. Само собой, он подробно рассказал, как так вышло. Приводим его историю целиком.
«Друзья, всем привет! У меня все хорошо. Ну как, уже получше. Ситуация лютая на самом деле. Пришел я искупаться в море здесь, в Дубае. Вчера еще ветер сильный был, вода холодная. Иду я в море, прохожу где-то уже по пояс. Смотрю, поворачиваясь: плывет двухметровая фиолетовая медуза с щупальцами метра в два, если не в три. Огромная, вся такая фиолетовая. Я смотрю и думаю: „Ну ладно, плывет, это ее территория, буду рядышком аккуратно тут“.
***** [Но не тут-то было]! Она выныривает из воды и такая мне сразу: „Пошел ***** [подальше] отсюда, это моя хата!“ Я ***** [изумился], думаю: „В смысле, ты что, гонишь? Я здесь арендую виллу, *** [черт побери], кусок этого пляжа и воды — это мое сегодня“. Она говорит: „****** [Ну уж нет]! Будем ********* [сражаться]!“ Я говорю: „Ах ты сука! Давай ********* [сражаться]“. Смотрю: краб ползет рядом — я в одну руку краба. В другую руку — смотрю, барракуда плывет. И начинаю с медузой ********* [жестокую битву], крабом защищаюсь. Он откусывает ей одно щупальце, второе. Барракуда в глотку ей вгрызается.
Короче, мы втроем с крабом и барракудой ********* [повергли] эту медузу. И я так чисто по-братски хотел отблагодарить краба с барракудой, покормить хавчиком, стейк вынести, креветок, пивка. И когда мы уходили, эта тварь своим последним щупальцем как крыса мне в спину: „На *** [черт тебя подери]!“ И у меня так спину схватило — я не могу даже разогнуться. Это ****** [ужас], прилег вот в больничку».
Позже, в эфире шоу Басты «Вопрос ребром», Джиган рассказал, что это, конечно, выдумка: «Я иду плавать, а вода холодная. А тут приехал мой кореш Artik в гости. Я выбежал к нему весь мокрый из холодной воды. А на вилле кондер работал. Видимо, из‑за перепада температуры спину и схватило. И все. А медузы не было — я ее бухой придумал».
Абсолютное мем-величие. Хорошо, что ни одна медуза в итоге не пострадала. Да и барракуда с крабом тоже.