«Забыл, сколько мне лет», «хавчик», «на чилле» и другие великие мемы от Джигана

Позже — как и всегда — Джиган сам все рассказал в выпуске «Что было дальше»: «Мне подсунули крэк. Мне стало ***** [плохо], и я пошел в туалет. Думал, там есть душ, и разделся. Стою голый — а душа нет. В итоге туда заходит охрана и спрашивает, почему я голый. Отвечаю: „Я знаю, кто убил Тупака“. Сказал, что это сделал Снуп Догг. Просто за неделю до этого была вечеринка, где Снуп Догг подарил мне косяк. И меня так убило! С этого косяка все и началось. А потом меня закрутили, достали наручники. Я голым начал драться с охраной».