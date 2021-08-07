Владимир Завьялов послушал фит двух экс-флагманов Black Star с рэп-молодняком (а еще Гуфом), почитал реакции и сделал выводы: Тимати и Джигана рано сбрасывать с корабля современности, а фрешмены могут фитовать с кем угодно — и ничего за это им не будет.

Сложно поверить, но Тимати-2021 — это реабилитировавшийся хитмейкер (сольный «Чокер» и «Rolls Royce» с Кридом звучали везде!), не растерявший звериную чуйку на хайп. Кажется, ему сейчас даже лучше, чем во времена Black Star и «В Клубе»

Мы все поспешили списать Тимати в утиль, настрочив в прошлом году колонок о том, что оголтелый хайп ему не поможет, и его время, возможно, ушло. Как и в случае с карьерой Крида , которую мы преждевременно «похоронили», реальная жизнь оказалась интереснее и непредсказуемее попыток ее спрогнозировать.

То же и с Джиганом. В новой декаде он стал главным по мемам и их конвертации в музыку. Прошлогоднее инста-безумие превратилось в трек про «Хавчик», который вернул его вместе с Тимати в чарты. Мем этого года про чилл и расслабон вырос в самый мощный по составу сайфер за всю историю русского рэпа. Джиган собрал Тимати, Гуфа и Егор Крида с одной стороны и The Limba, Soda Luv, OG Buda и Blago White — с другой (безотносительно реального качества продукта, тут отправляем вас к хорошему разбору трека от Николая Редькина).

В 2021 году можно воспринимать условного Гуфа и Blago White через запятую как должное. Получилось бы это делать еще в 2019-м? Не думаю.

Чему нас учит этот фит? Например, тому, что у людей короткая память хотя бы на заголовки новостей.

Забыли клип «Москва»? «Лучшего друга» и других друзей? Конфликт с Леваном? А они были. Как и провластные посты Гуфа, видео с травлей собак, реплики Айзы о нем. Как и прошлогоднее безумие Джигана.

Оказалось, можно дать пошутить Милохину про бургер и Москву — над тобой посмеются и тебя простят. Можно придумать новый мем про чилл — и ты снова чел на расслабоне, а не агрессивный безумец, сбривший брови. А можно быть Гуфом — и ты всегда тефлоновый. Слушателям наплевать!

Удивительно, но и артистам тоже наплевать на репутацию друг друга (есть исключения, но за пределами мейнстрима). Фитом с Тимати члены объединения Melon Music показательно выкинули в мусорку «стридкред», некогда главную часть социального капитала в русском рэпе.

Но не только: кажется, Melon Music будто расчертили поколенческую границу между собой и условным поколением Фараона и Фейса. В чем разница? Вот пример номер один: Егора Крида спрашивают про русский рэп и коллабы, он отвечает, что вот раньше все были сами по себе, «никто ни с кем не факался», а теперь все фитуют со всеми, нет рамок, нет условностей. Егор Крид на фите с OG Buda? Почему бы и нет! Вот свежий пример номер два, ставший своеобразным поводом для этой колонки: рэпер Obladaet называет «******* [плохими] мувами» фиты того же Буды, Mayot и Blago White (имена вообще-то не названы, но кто понял, тот поймет!) с Кридом и отрекается от прошлых союзников — потому что в его этическом кодексе это табу.

У Melon Music, кажется, нет никаких табу: их рэп —это карнавал вседозволенности, подсмотренные то ли в штате Мичиган, то ли на «Слово Краснодар» абсурдные панчи по принципу «чем хуже, тем лучше», выигрыш у группы «Хлеб» на территории группы «Хлеб», рэп как тикток, рэп как тренд, рэп-объединение как фабрика звезд, хаус со студийкой как звездный дом. Поэтому ничего удивительного в том, что они фитуют с Тимати нет. Он ведь тоже выходец из звездного дома — только настоящего.

Поэтому закономерно, что для него (как и для Джигана, человека, которого эстрада давно забрала к себе) появление и OG Buda с «детьми», и Моргенштерна со Славой Мэрлоу стало подарком судьбы. Пока рэперы прошлого поколения показательно воротили нос и строили серьезное лицо, «мелоны», Алишер и Слава отбросили условности и сделали новости про рэп веселее и интереснее. При этом сами Тимати и Джиган заново авторизовались в топах — через молодых коллег. Смущает ли это слушателей? Судя по стримам и чартам — вряд ли.

Чему еще нас научил этот фит и вообще 2021-й год? Дружить оказалось интереснее и карьерно полезнее, чем воевать. Главное — ничего не узнавать про тех, с кем подружился. Или делать вид, что ничего не знаешь. И никому ничего за это не будет.