Мусор в инфополе или праздник визуальной дикости: кому нужно «Евровидение» в 2024 году?

Мне, как не фанату „Евровидения“, в этом году оно весьма зашло. Долгие годы мне не нравилось на конкурсе почти ничего, но что в 2023-м, что в 2024-м я смог выбрать аж по пять треков, которые мне понравились без каких‑либо скидок. Сложно сказать, меняется ли „Евровидение“ или я, но тем не менее с каждым годом оно будто по чуть-чуть становится интереснее . Но что больше всего меня удивило в этом году, так это победитель. На мой взгляд, за последние много лет на „Евровидении“ не было достойных первых номеров, а выигрывали скучные, серые песни. А здесь внезапно выстрелила Швейцария с потрясающим номером, который и вне конкурса слушался бы отлично. Замечательная драматургия, стильный драм-н-бейс и, конечно, суперская сценография. В общем, я, честно, потрясен, что такой трек выиграл. Но в то же время максимально жалко Великобританию, Австрию, Кипр и Испанию, которые остались незамеченными, несмотря на отличные песни».