Как Шаман и «Любэ» могут повлиять на школьное образование? Разбор с Анной Виленской

В марте стало известно, что в школьную программу планируют ввести «песни патриотической направленности современных авторов». Это инициатива депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Колунова, которую уже поддержали в Министерстве просвещения. По словам авторов проекта, «изучение патриотических песен» привьет детям чувство любви к Родине и гордость за страну.
Колунов говорит, что следующий шаг — вместе с экспертами и родителями отобрать список подходящих композиций. Но в него уже точно войдут песни Шамана, «Любэ» и Олега Газманова.
Как выглядит музыкальная программа в школах
В контексте музыкального образования школьников Минпросвещения не выступает за четкую программу, а составляет набор рекомендаций, на которые могут опираться учителя. Туда входят как теоретическая работа (размышления о музыке, самостоятельная и коллективная проектная деятельность), так и практические задания (хоровое пение, импровизации, интонирование). Но финальное решение остается за учителями.
Например, в начальных классах дети могут изучать колыбельные и сказки-былины, а к средней школе в программе появляются композиторы из XIX века, чуть позже — классические для советского времени песни вроде «Прекрасного далека».
Среди целей музыкальных уроков — развитие творческих сил и способности к эстетическому освоению мира, формирование музыкальной культуры как части духовного развития, изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров.
Музыковед и лектор
«В общеобразовательной школе учитель музыки сам корректирует программу урока, опираясь на рекомендации Минпросвещения. Я не знаю точно, насколько свободен педагог в выборе тем и форм работы, но, судя по всему, достаточно свободен. По крайней мере, так было, когда я училась в школе. Я проучилась до девятого класса и сменила шесть разных школ, и уроки музыки там были очень разными. В одной мы разбирали биографии композиторов, а в другой — играли на блок-флейтах. В методах музыкального образования, перечисленных в рабочей программе, указаны семь рекомендованных педагогам видов музыкальной деятельности. Это очень много, учитывая, что там есть и хоровое пение, которое требует времени, и проекты, и творческие задания — все это точно не поместится в один урок, следовательно, педагог выбирает, чем заниматься с детьми, опираясь на программу и ее задачи.
Общая цель, судя по памятке Минпросвещения, звучит так: «формирование вкуса и основ музыкальной культуры». Это настолько размытая и несодержательная формулировка, что можно вложить в нее буквально что угодно.
Был ли патриотизм заложен в школьную программу до этого
Да. В начальных классах среди рекомендованных тем можно увидеть блок «Как звучит родина», фокус здесь — на гимне и важных народных песнях. Позже отдельное внимание предлагают уделить «великим русским композиторам».
Музыковед и лектор
«В школьные годы нам рассказывали, что великие русские композиторы — это Рахманинов и Стравинский. Только почему‑то жили они не в России, а на Западе. Нам не объясняли, почему Шостаковича то запрещали, то восхваляли в Советском Союзе. Все это давало странное ощущение недосказанности, будто с этими великими русскими композиторами происходило что‑то не то, но спросить было неловко. Если такая неловкость была в нулевые, то мне трудно представить, насколько больше замалчивания и засекречивания подобной биографической информации будет сейчас».
Среди документов, регламентирующих музыкальные занятия, можно найти и «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».При этом до нынешних инициатив работы современных авторов не были отражены в рекомендованной программе.
Как на образовании школьников может сказаться включение в программу патриотических артистов
Музыковед и лектор
«Если петь с детьми не Глинку и Чайковского, а «Любэ» и Шамана, это навредит развитию у детей ладового слуха. Главная беда не в идеологической подоплеке; это ужасно неприятно, но опыт Советского Союза показывает, что так называемые патриотические песни у детей не вызывают особенных чувств, они могут увлеченно их петь, но до конца не понимать, о чем они. Главная беда — это забивать голову детям второсортной эстрадной музыкой в те нежные годы, когда их ушки должны научиться понимать аккорды классических композиторов. Это отбирает у детей время, за которое их слух мог бы стать более развитым и умелым.
А идеологическая подоплека отбирает у детей возможность становиться умнее и сложнее, видеть мир разнообразным и логичным, обретать внутреннюю опору на себя, а не на государство. Идеология все упрощает до клеточного уровня. Я считаю, что школьной программе по музыке всего хватает, надо только отстать от учителей с Шаманами и «Любэ» и дать свободу формировать уроки под нужды их подопечных».
Какой должна быть идеальная музыкальная программа
Артист, продюсер
«Я забыл, что именно мы пели на музыке в школе, но запомнил, что главным приколом было вставить какой‑нибудь мат в песню во время хорового исполнения. Вообще, мой хороший друг и коллега по работе с артистами XXПродюсер и звукорежиссер, до этого работавший под именами Heavy и Hvy. недавно поделился теорией, что если песню хочется переделывать на матерный мотив, то это главный залог хитовости трека. Исходя из этой теории, мы пели на уроках какие‑то очень хитовые песни.
Помимо того, что гуляло по блютусу на телефонах, типа песен «В клубе» и «Candy Shop», в школе я слушал странный русский андеграунд-рэп, например группу NTL. Смотрел клип, где они махали лопатой на заброшке, и думал: «Вот это пушка, хочу быть таким». Совсем хардкор, но выбора было немного. Не было артиста с подростковым вайбом, который бы задавал тренды и все хотели на него равняться. По прошествии лет я завидую новым поколениям, которые слушали Pharaoh и компанию. Они с ходу объясняли: «Выгляди вот так, и девчонки оценят». Вряд ли хоть одна девчонка клюнула бы на меня, приди я в школу с лопатой, как рэпер $an из NTL, или разукрась лицо, как Мук из «Бланж». В наше время любителям рэпа было сложно не быть фриками, которых лучше обойти стороной.
Помимо того, что гуляло по блютусу на телефонах, типа песен «В клубе» и «Candy Shop», в школе я слушал странный русский андеграунд-рэп, например группу NTL. Смотрел клип, где они махали лопатой на заброшке, и думал: «Вот это пушка, хочу быть таким». Совсем хардкор, но выбора было немного. Не было артиста с подростковым вайбом, который бы задавал тренды и все хотели на него равняться. По прошествии лет я завидую новым поколениям, которые слушали Pharaoh и компанию. Они с ходу объясняли: «Выгляди вот так, и девчонки оценят». Вряд ли хоть одна девчонка клюнула бы на меня, приди я в школу с лопатой, как рэпер $an из NTL, или разукрась лицо, как Мук из «Бланж». В наше время любителям рэпа было сложно не быть фриками, которых лучше обойти стороной.
Так что лучший способ для учителей и родителей убедить детей и подростков перестать слушать «деструктивный» музон — это полюбить его.
Например, Хаски — противоречивая личность, но то, как он пишет, не может оставить равнодушным. Не уверен насчет музыкальных уроков, но его вполне можно разбирать на литературе. А если посмотреть на музыкальную составляющую, то Heronwater вполне удачно накладывал свой модный музон на классическую аранжировку. Или то, что мы недавно сделали для Мэйби Бэйби с оркестром. Многие современные песни подошли бы для уроков музыки, ведь самый запоминающийся флоу у рэперов берет начало в детских считалках, а они идут бок о бок с музыкальными распевками».
Артист
«В моей школе на уроки музыки мы могли принести свою песню, послушать ее всем классом и оценить. Так я открыл для своих одноклассников творчество КарандашаВажный артист для русскоязычного рэпа нулевых.. Хотелось бы, чтобы возможность поделиться на уроке любимой песней была у каждого школьника.
Что касается музыкальной программы, хотелось бы, чтобы изучали не только классическую музыку, но и классику всех жанров, хотя бы основных. Больше слушали разной музыки и постоянно расширяли кругозор. Разбирали структуру песен и учились их писать».
Музыковед и лектор
«Будь моя воля, я бы на школьных уроках музыки сосредоточилась на хоровом пении, потому что у ребенка, который поет в хоре, особенно интенсивно формируется ладовый и относительный слух, во взрослом возрасте эти виды развить уже сложнее. Лучше всего это делать на материале детских или академических произведений, потому что они написаны по классическим канонам, которые здорово воспитывают ладовый слух, а в эстрадной музыке много ритмических сбивок и нарушений правил классической гармонии, которые слух может оценить по достоинству, только опираясь на знание, как эта гармония звучит без нарушений.
Грубо говоря, мы рассказываем детям сказки в классической форме, с завязкой и развязкой, для того, чтобы они познали канон, а после смогли быть пластичными и ориентироваться в книгах Кафки и Достоевского, которые написаны гораздо сложнее. Так и с музыкой».