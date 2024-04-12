Как Шаман и «Любэ» могут повлиять на школьное образование? Разбор с Анной Виленской

Помимо того, что гуляло по блютусу на телефонах, типа песен «В клубе» и «Candy Shop», в школе я слушал странный русский андеграунд-рэп, например группу NTL. Смотрел клип, где они махали лопатой на заброшке, и думал: «Вот это пушка, хочу быть таким». Совсем хардкор, но выбора было немного. Не было артиста с подростковым вайбом, который бы задавал тренды и все хотели на него равняться. По прошествии лет я завидую новым поколениям, которые слушали Pharaoh и компанию. Они с ходу объясняли: «Выгляди вот так, и девчонки оценят». Вряд ли хоть одна девчонка клюнула бы на меня, приди я в школу с лопатой, как рэпер $an из NTL, или разукрась лицо, как Мук из «Бланж». В наше время любителям рэпа было сложно не быть фриками, которых лучше обойти стороной.