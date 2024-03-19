Песни Шамана, «Любэ» и Газманова планируют добавить в школьную программу

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов предложил ввести в школьную программу «песни патриотической направленности современных авторов». Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на письмо парламентария, адресованное министру просвещения Сергею Кравцову.
Колунов утверждает, что включить «песни современных авторов» в школьную программу его попросили сами учителя, школьники, их родители, матери и жены участников военной операции. По мнению парламентария «изучение патриотических песен» привьет детям чувство любви к Родине и гордость за страну.
Идею поддержала член думского комитета по просвещению Лариса Тутова, которая выступила «за популяризацию современной русской песни». Она отметила, что патриотические песни «не обязательно о войне», они также об «основных ценностях», таких как дружба, любовь к Родине и матери.
В Минпросвещения сказали, что «готовы рассмотреть возможность» дополнения школьных уроков музыки «песнями патриотической направленности современных авторов». Там отметили, что в программе уже есть патриотические песни, к примеру, увертюра Чайковского «1812 год», народная музыка, религиозные произведения русских композиторов, песни военных лет.
Современные патриотические песни, по мнению министерства, должны отвечать нескольким критериям: обладать высокими художественными достоинствами, соответствовать психологическим особенностям и исполнительным возможностям учеников.
Сам Колунов сказал, что в Минпросвещения уже одобрили его идею. По его словам, теперь вместе с экспертами и родителями будут определять список подходящих композиций, но в него точно войдут песни Шамана, «Любэ» и Олега Газманова.