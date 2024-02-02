Что вы пропустили в январе: смерть кальян-рэпа, скучный Том Йорк, яркая Монеточка*

Речь в первую очередь об отношениях с актером Итаном Слейтером. Они познакомились в 2022 году на съемках мюзикла «Злая» (выходит в этом ноябре) и начали встречаться. Таблоиды писали о том, что отношения начались до того, как оба вышли из своих браков, а Ариану многие называли разлучницей: Слейтер расстался с женой, с которой у него остался годовалый ребенок. Позже пара уточнила, что никто никому не изменял, а сошлись они уже после разрыва прошлых отношений. Но осадок остался — и ему посвящена «Yes, And?».