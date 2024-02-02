Что вы пропустили в январе: смерть кальян-рэпа, скучный Том Йорк, яркая Монеточка*

Miyagi и Эндшпиль окончательно потушили кальяны в своей музыке
Главное музыкальное событие января — новый альбом Miyagi и Эндшпиля. Он получил название «Narrative», мощно прокатился по чартам (все девять треков вошли в топ-100 «Яндекс Музыки» и VK) и окончательно разорвал связь дуэта с кальян-рэпом: это точно не музыка для вечеринок, а набор пацанских идеалов и поиск добра и высшей истины в сегодняшнем мире.
Ариана Гранде не впечатлена хейтерами. Зато они впечатлились ее новым синглом
Певица молчала предыдущие четыре года, занимаясь чем угодно, но не музыкой: успела выйти замуж и развестись, запустила собственный бренд косметики R.E.M, снималась в кино с Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх» Адама МакКея) — и не только.
В начале 2024 года она вернулась с клипом «Yes, And?» и анонсировала альбом «Eternal Sunshine» на весну этого года. Новая песня — очередной заход Арианы на территорию энергии zero fucks given, где она вспоминает события своей жизни последнего времени и отвечает критикам: «Да, я сделала вот это, дальше что?»
Речь в первую очередь об отношениях с актером Итаном Слейтером. Они познакомились в 2022 году на съемках мюзикла «Злая» (выходит в этом ноябре) и начали встречаться. Таблоиды писали о том, что отношения начались до того, как оба вышли из своих браков, а Ариану многие называли разлучницей: Слейтер расстался с женой, с которой у него остался годовалый ребенок. Позже пара уточнила, что никто никому не изменял, а сошлись они уже после разрыва прошлых отношений. Но осадок остался — и ему посвящена «Yes, And?».
Джастин Тимберлейк вернулся на вайбах одухотворения
Джастин Тимберлейк вернулся! Он молчал еще дольше: прошлая сольная песня выходила аж в 2018 году. «Selfish» — милая поп-баллада о том, что важно не забывать о самом себе и следить за ментальным здоровьем. Кажется, грядущий альбом «Everything I Thought It Was» будет звучать в похожем настроении — Джастин называет его своей самой прямолинейной работой и обещает много честности.
Список продюсеров пока держится в секрете, но это первый за 20 лет случай, когда первый сингл с релиза Тимберлейка обошелся без участия Timbaland — главного продюсера в карьере певца (с ним записаны и «Cry Me a River», и «SexyBack», и «Supplies»).
Из сонной лощины вышел альбом новой группы Тома Йорка
В начале двадцатых Том Йорк вместе с гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом и барабанщиком Томом Скиннером запустили группу The Smile — в 2022 году они выпустили свой первый альбом «A Light for Attracting Attention», а в этом январе — второй релиз «Wall of Eyes».
Медитативный голос Тома Йорка — на месте, музыкальная изысканность проверенных временем артистов — тоже. Но не покидает ощущение, что все это — песни с «фабрики сна», копаться в которых будет интересно только хардкорным фанатам Radiohead.
Если вы из таких, обязательно доберитесь до «Wall of Eyes», остальным же советуем обратить внимание на другие пункты нашего списка.
Письмо любви материнству в новом сингле Монеточки*
Уже дважды молодая мама Монеточка* вернулась с песней «Остановилось» — это как раз искрящееся любовью посвящение детям. Музыку к песне писал супруг певицы Витя Исаев, весной у Монеточки* выйдет ее третий альбом.
Судя по этому синглу, можно ожидать смешения двух предыдущих работ — беззаботности и ироничности «Раскрасок для взрослых» и еще более вдумчивой работы со звуком «Декоративно-прикладного искусства».
21 Savage выпустил альбом-мякоту
«American Dream» — это альбом, где человек с голосом пропитой вороны 50 минут своим карканьем растекается под наполненные соулом инструменталы. И из этого слияния жесткой неприглядности флоу 21 Savage и величественности музыкального сопровождения рождается прекрасная синергия. Периодически рэпер сваливается в привычные для его старого творчества трэп-бэнгеры — и вот в эти моменты становится скучновато. К счастью, таких тут минимум. Лучшая музыка, чтобы проснуться в ленивый выходной.
Андеграунд-радар: сразу два больших альбома
В январе альбомами отметились сразу два культовых для русского рэпа коллектива. У «Рыночных отношений» вышел «24», примечательный в первую очередь наличием там куплетов бывшего участника группы Никиты Оста, — как выяснилось, эти треки были записаны еще до конфликта между рэперами. Звучит все как положено: самый классический рэп-звук на свете плюс куплеты на злобу дня. Только если раньше злоба была молодежная, то сейчас это уже музыка взрослых людей со сложившимся бытом.
А под конец месяца у The Chemodan вышел релиз «Historia Morbi». Классические треки как будто из‑под воды — на месте, но и экспериментов и респектов новому поколению тут хватает. Поэтому среди гостей не только ATL, но и, например, Friendly Thug 52 — один из главных музыкальных героев 2023 года.
Если вам мало грусти в жизни — новый альбом «Макулатуры»
10 новых песен от Евгения Алехина и Константина Сперанского. Тут ничего неожиданного: это 10 зарисовок о том, как участники роются во внутреннем мраке в попытках найти отблески (как правило, мрачно-ироничного) света. Удивительная продуктивность, учитывая, что это шестой подряд (!) год с новыми большими альбомами «Макулатуры».
Девушки ругаются: Megan Thee Stallion против Ники Минаж
Самый громкий скандал месяца случился на фоне промокампании нового альбома Меган. Она выпустила песню «Hiss», где проехалась по невидимым хейтерам, а заодно передала привет Ники Минаж (с которой они уже пару лет не любят друг друга) в строчке «These hoes don’t be mad at Megan, these hoes mad at Megan’s Law» («Они злятся не на Меган, а на закон Меган»).
В чем суть: это американский закон, по которому американские власти обязаны раскрывать данные людей, осужденных за преступления сексуального характера. В число этих людей входит супруг Ники, который в 16 лет признал себя виновным в попытке изнасилования.
Ники Минаж приняла все близко к сердцу — и ответила диссом «Big Foot». И это случай, когда что‑то сделал артист, а стыдно слушателям. Потому что претензии Ники звучат примерно так: «Ха-ха, ты хромая, потому что в тебя стреляли» (в Меган стрелял артист Тори Лейнз, которого признали виновным и посадили в тюрьму) и «Ха-ха, у тебя мамка умерла» (мама Меган умерла в 2020 году).
Выпад Минаж Меган полностью игнорирует — пока что этот сюжет выглядит так, будто королева прошлого (а никто не сделал для женского рэпа больше, чем Ники Минаж в десятых) добровольно саботирует карьеру и передает корону Меган, настолько неуместно и жалко выглядят выпады Ники.
Анонс месяца: Дуа Липа вернется в феврале
Албано-британская певица выпустит новый сингл в феврале, а новый альбом — просто в этом году. Пока есть только стильная обложка и много мощных имен. Над грядущей песней «Training Season» работал Кевин Паркер из Tame Impala, а альбом обещают построить вокруг поп-психоделики, вдохновленной Massive Attack. Звучит интригующе — осталось убедиться в том, что это не пустые слова.
Главный музыкальный мем месяца — песня про «Дымок»
В январе в наши ленты просочился шансон-гэридж «Дымок». Сейчас песня занимает первые места в чартах «Яндекс Музыки» и VK и входит в топ-20 мирового поискового топа Shazam, а у клипа почти 16 миллионов просмотров. Про автора известно мало: Ицык Цыпер — псевдоним Игоря Цыбы, он живет в Казахстане и музыкой занимается в свободное время. Предполагается, что ему 61 год.
Сама песня «Дымок» вышла еще в прошлом году, а до широкой популярности добралась только сейчас по уже классической для виральных хитов схеме. Сперва — востребованность в комьюнити поклонников игры Escape from Tarkov, потом попадание в тиктоки и рилсы, а оттуда уже и в чарты.
Общественная организация «Ветераны России» уже потребовала запретить песню, так как разглядела в ней призывы к употреблению запрещенных веществ. На момент выхода текста «Дымок» по-прежнему доступен на всех платформах.
* Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана иностранным агентом Минюстом РФ.