Что вы пропустили в январе: смерть кальян-рэпа, скучный Том Йорк, яркая Монеточка*

Самый громкий скандал месяца случился на фоне промокампании нового альбома Меган. Она выпустила песню «Hiss», где проехалась по невидимым хейтерам, а заодно передала привет Ники Минаж (с которой они уже пару лет не любят друг друга) в строчке «These hoes don’t be mad at Megan, these hoes mad at Megan’s Law» («Они злятся не на Меган, а на закон Меган»).