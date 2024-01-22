Песню Ицыка Цыпера «Дымок» потребовали запретить в России

О самом Ицыке Цыпере известно довольно мало. Shot пишет, что музыкант родился в Костанае в 1962 году, является украинцем и часто посещал Одессу и Киев. Также сообщается. что он работал в Казахстане в сфере недвижимости и занимается бизнесом, а музыкой занимается в свободное время.