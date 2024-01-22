Песню Ицыка Цыпера «Дымок» потребовали запретить в России

Общественники из «Ветеранов России» потребовали запретить в России хитовую песню Ицыка Цыпера «Дымок». Об этом пишет телеграм-канал Shot, его новость представители движения репостнули в свой канал.
По сообщению Shot, активисты обратились с требованием в Генпрокуратуру. Они обнаружили в песне призывы «курнуть», а также возмутились из‑за строк про натертый исполнителем «ручничок» и смешанный с чем‑то табак.
Шансонье не имеет гражданства России и проживает в Казахстане, уточняет телеграм-канал, поэтому российские власти не могут привлечь его к ответственности. Однако запретить ее в России Генпрокуратура может.
Песня «Дымок» стала первым большим хитом 2024 года. Сейчас она занимает первое место песенного чарта «ВКонтакте» и топов Apple Music и Shazam, а также находится на втором в чарте «Яндекс Музыки». Выпущенный в сентябре прошлого года клип на данный момент имеет больше 8 млн просмотров на ютубе.
Шансон под гэриджевый инструментал стал популярен благодаря комьюнити Escape from Tarkov и стримеру Stray228. Оттуда «Дымок» проник в тикток и рилсы, а затем обрел популярность.
О самом Ицыке Цыпере известно довольно мало. Shot пишет, что музыкант родился в Костанае в 1962 году, является украинцем и часто посещал Одессу и Киев. Также сообщается. что он работал в Казахстане в сфере недвижимости и занимается бизнесом, а музыкой занимается в свободное время.