12 песен Deftones, которые вы могли не слышать

Второй альбом группы «Around the Fur» укрепил их в статусе королей метала, там было достаточно важных для дискографии Deftones песен — в первую очередь «My Own Summer» и «Be Quiet and Drive». Но в самом конце трек-листа они оставили приятную пасхалку для самых пытливых. Финальная песня альбома называется «MX» и длится вроде бы 37 минут. Только на самом деле за пятиминутной «MX» следуют 14 минут тишины — и песня «Bong Hit». А за ними — еще 12 минут тишины, и вот тут уже вступает «Damone».