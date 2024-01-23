12 песен Deftones, которые вы могли не слышать

Как часто бывает с группами из девяностых и нулевых, музыку Deftones открыли для себя представители самого нового поколения. И с кайфом снимают ролики под песни коллектива. Благодарить стоит в первую очередь песню «Change», но в дискографии группы достаточно и других менее очевидных, но от того не менее мощных треков.
«Night Boat»
Deftones — легенды альтернативного метала, но при этом группа черпала вдохновение далеко не только в тяжелой музыке, а, например, и в творчестве британцев Depeche Mode и Duran Duran. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в сборник демок и би-сайдов они включили кавер на последних.
«Damone»
Второй альбом группы «Around the Fur» укрепил их в статусе королей метала, там было достаточно важных для дискографии Deftones песен — в первую очередь «My Own Summer» и «Be Quiet and Drive». Но в самом конце трек-листа они оставили приятную пасхалку для самых пытливых. Финальная песня альбома называется «MX» и длится вроде бы 37 минут. Только на самом деле за пятиминутной «MX» следуют 14 минут тишины — и песня «Bong Hit». А за ними — еще 12 минут тишины, и вот тут уже вступает «Damone».
Это сейчас мы легко можем найти ее на ютубе или промотать на стримингах до нужной отметки. А в конце девяностых, когда все слушали музыку на физических носителях, это был подарок — как дополнительная сцена после титров, служащая достойным финалом классического альбома.
Милый коммент с ютуба как лишнее подтверждение: «Помню, как эта песня разбудила меня, потому что я не знал, что она вообще есть на диске. На следующее утро она заела в голове, но я думал, что она мне просто приснилась. Был очень рад, когда позже нашел ее. Лучший альбом Deftones!»
«Teething»
Песня пролетела мимо больших альбомов группы, зато звучала в саундтреке фильма «Ворон» (а сами участники Deftones снялись в одной из его сцен). Редкая точка пересечения Deftones с хип-хопом: в припеве они перекладывают на метал-лад припев песни рэпера Наса «Life’s a Bitch».
«Xerces»
Известная история — Чино, вокалист группы, не любит альбом «Saturday Night Wrist» и считает его своей самой слабой работой. Тем не менее на нем легко выделить песню «Xerces» — чуть более минорную и спокойную, чем классическое творчество Deftones, но от того еще более увлекательную.
«Pink Cellphone»
Если «Xerces» отличается от обычных Deftones настроением, то «Pink Cellphone» — одна из самых экспериментальных песен в дискографии группы, напоминающая скорее об индастриал-роке Nine Inch Nails. Возможно, и зря вокалист Deftones так ругает «Saturday Night Wrist» (а этот трек тоже оттуда).
«Когда альбом только вышел и люди впервые услышали эту песню, многие говорили: „Это что, *** [черт побери], такое?“ Но именно на такую реакцию мы и рассчитывали», — так группа комментировала монолог об анальном сексе в финале трека.
«Beauty School»
Не самая забытая песня в этом тексте (крепний середняк по меркам Deftones на стримингах: 50 миллионов прослушиваний на Spotify, 13 миллионов у клипа на ютубе), но сильно выбивающеяся из когорты ключевых хитов своей легкостью и романтичностью.
«Some People» и «Plastic»
Две песни из самого начала карьеры группы. Они были записаны еще в начале девяностых за несколько лет до дебютного альбома «Adrenaline» и — тогда, конечно, неосознанно — закладывали кирпичики в будущий фундамент ню-метала.
Сырой грязный звук и заигрывания с речитативом («Some People»), еще более сырой звук и эксперименты с вокалом, которые позже станут отличительной чертой группы («Plastic»).
«Korea»
Альбом «White Pony» принято ценить в первую очередь за «Change», но ближе всего к статусу заглавного трека подходит как раз «Korea», сюжет которой посвящен как раз тому самому «белому пони», за которым скрывается метафора самых разных грехов. А причем тут Корея — загадка.
«Rubicon»
Финальный трек альбома «Gore» — коммерчески это был самый успешный релиз группы с 2003 года, но преданные фанаты скорее не оценили его мягкость. Это определение можно применить и к завершающей песне — тем не менее потрясающе красивой работе, в том числе отражающей и то, что группа Deftones продолжала расти и развиваться и спустя почти 30 лет после начала карьеры.
«Feiticeira» (ремикс Arca) и «Digital Bath» (ремикс Telefon Tel Aviv)
К слову про значимость Deftones. Это культовая группа, влияющая не только на рок-музыкантов, но и артистов самых разных жанров и направлений. Так, к 20-летию альбома «White Pony» свои ремиксы на песни оттуда сделали Arca (одна из ключевых электронных артисток десятых) и Telefon Tel Aviv (культовый для эмбиент- и IDM-сцен проект).