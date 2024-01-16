Какой срок получил бы Lil Nas X в России? От пропаганды ЛГБТ* до оскорбления Путина

Lil Nas X — американский рэпер, который выстрелил в 2019 году с песней «Old Town Road». Сперва она разлетелась в тиктоке, а позже собрала несколько миллиардов прослушиваний на стримингах, побила многие чартовые рекорды и сделала из Лил Наса звезду.
Он хорошо разобрался в ситуации и использовал успех «Old Town Road», чтобы на его фундаменте заложить карьеру одного из самых успешных мировых артистов начала двадцатых. Важный для него инструмент — бесконечные провокации. Мы выбрали самые яркие и попросили юриста Вадима Хохлова оценить теоретические риски для Лил Наса.
Он сделал каминг-аут и много пропагандировал ЛГБТ*
В 2019 году Lil Nas X рассказал, что он гей. А в 2023-м уточнил, что определяет себя как бисексуальную личность. В музыке артиста также много вещей, на которые точно обратили бы внимание правоохранительные органы. Сильнее других выделяется клип «Industry Baby», где артисту в тюремной душевой подтанцовывают обнаженные мужчины.
Недовольные реплики о том, что Лил Нас плохо влияет на молодежь, появились сразу после выхода видео. Ответ артиста: «Если рэпер убедил тебя сосать член, возможно, ты этого уже хотел».
Нарушение закона: пропаганда ЛГБТ* (КоАП РФ, статья 6.21). Штраф варьируется от пятидесяти до ста тысяч рублей, а если заниматься ею среди несовершеннолетних — то и до двухсот тысяч рублей. Бонус для иностранных граждан — возможное выдворение из страны. При этом повторная пропаганда влечет за собой штраф уже до миллиона рублей, а лишение свободы — до четырех лет. Участие в экстремистской организации ЛГБТ* (УК РФ, статья 282.2). Штраф уже до шестисот тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет, лишение свободы до шести лет.
Юрист по интеллектуальной собственности
«Артист бы точно получил штраф за пропаганду. Важно, что речь в том числе о демонстрации символики — радужный флаг, аббревиатура, название и так далее.
А вопрос со статьей 282.2 УФ РФ об участии в экстремистской организации в том, что это необычная структура, у которой нет юрлица или четкой иерархии, поэтому его причастность к деятельности объединения еще нужно было бы подтвердить.
Но учитывая активную позицию Лил Наса, подозреваю, что с доказательствами не было бы особых проблем».
Оскорблял Путина (не напрямую и не сам, но тем не менее)
В 2022 году ютуб-канал музыканта взломали. Сперва там появились стримы с описанием сомнительных криптоактивностей, а позже канал переименовали во «Влад А4»Один из самых популярных русскоязычных блогеров на ютубе с 50 миллионами подписчиков. и опубликовали видео с названием «Ukraine President Walking» («Украинский президент идет»). А там — мем с «широким Путиным».
«Забавно. Выглядит как что‑то, что я и сам мог запостить, так что фанаты и не заметили разницы», — так взлом канала комментировал сам Лил Нас (сейчас этот твит удален).
Нарушение закона: распространение заведомо ложных сведений о работе госорганов за пределами страны (УК РФ, статья 207.3). Штраф до пяти миллионов рублей, лишение свободы до десяти лет.
Вадим Хохлов поясняет: «Сложно сказать, как эту историю могли бы квалифицировать на самом деле. Поэтому можно пофантазировать. У суда вряд ли будут основания предполагать, что это совершил не сам Лил Нас, так как до сегодняшнего дня свидетельств тому не поступало в том числе от него самого.
Видео на канале можно интерпретировать так: автор в издевательской манере указал, что президент Российской Федерации Владимир Путин является также президентом Украины. Получается, это фейк».
Оскорблял церковь: и напрямую, и косвенно (заигрывая с темой сатанизма)
Еще один заметный клип — «Call Me By Your Name» из 2021 года. Тут тоже достаточно квир-эстетики, но больше всего люди возмутились, когда увидели, как главный герой на шесте скользит из рая в ад, поддавшись на соблазны Сатаны.
В том же году он продавал «дьявольские кроссовки». В коллабе с компанией MSCHF (вы можете помнить их по мемным красным сапогам) он сделал кастомную версию модели Nike Air Max 97, добавив в прозрачный баллон в подошве по капле человеческой крови. Всего выпустили, конечно, 666 пронумерованных пар, которые моментально раскупили. В Nike отдельно уточнили, что компания не имела никакого отношения к этому релизу.
В январе Лил Нас выпустил клип «J Christ» — помимо очередного захода в христианскую тематику в визуале, он также построил промо релиза вокруг церквей. За неделю до выхода сингла он выкупил рекламные места поблизости от американских храмов, чтобы люди видели анонс новой песни по дороге на воскресную службу.
Нарушение закона: оскорбление чувств верующих (УК РФ, статья 148). Штраф до трехсот тысяч рублей, принудительные работы сроком до года, лишение свободы на тот же срок.
При этом последствия могли бы быть и намного жестче, если учитывать процесс производства самой обуви. Здесь были нарушены исключительные права на дизайн кроссовок. И если бы компания Nike решила судиться с артистом в России, то Лил Насу грозили бы три варианта развития событий.
Объясняет Вадим Хохлов: «Первый — выплата компенсации от пятидесяти тысяч до пяти миллионой рублей. Второй — выплата стоимости контрафакта в двукратном размере (в этом случае — около 115 миллионов рублей). Третий — двойная компенсация стоимости права на использование дизайна обуви».
Подделывал документы о поступлении в университет
Еще одна деталь промо «J Christ»: в своих соцсетях Лил Нас опубликовал письмо о зачислении в университет штата Вирджиния на специальности «Христианское лидерство» и «Библеистика». Чуть позже выяснилось, что это фейк и шутка.
Нарушение закона: подделка документов (УК РФ, статья 327). Штраф до восьмидесяти тысяч рублей, арест до шести месяцев, исправительные работы до двух лет.
Он матерится в песнях и на концертах
Лил Нас не самый злословный рэпер в мире, но в его песнях можно встретить слова и на букву N, и на букву F. Как и упоминания разных наркотиков. И для своих лайв-выступлений тексты песен он, конечно, не меняет.
Нарушение закона: мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах (КоАП РФ, статья 20.1). Первый раз для физического лица — штраф до тысячи рублей и арест до 15 суток. При повторных нарушениях сумма штрафа может вырасти до трехсот тысяч рублей. Все усугубила бы пропаганда запрещенных веществ в песнях и интернете. Тогда Лил Насу пришлось бы нести ответственность за каждое нарушение в размере от пяти до тридцати тысяч рублей.
А будь у него ИП, то от пятидесяти до ста тысяч рублей. Но а если бы у Лил Наса было юридическое лицо (допустим, свой лейбл, на котором он выпускал бы музыку), то ему могло бы грозить от одного до полутора миллиона рублей штрафа и приостановка деятельности до 90 суток.
Кроме того, если бы Лил Нас жил в России, оставаясь при этом гражданином США, то ему бы грозило наказание в размере от четырех до тридцати тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Либо арест на срок до пятнадцати суток и административное выдворение за пределы Российской Федерации (пусть это и необязательное условие).
Итог: 22 года заключения и 10 миллионов рублей
«Если мы исходим из максимально возможных сроков, то ему грозили бы 22 года заключения», — подводит итог Вадим. А общая сумма штрафов дошла бы до десяти миллионов рублей. В первую очередь из‑за пропаганды ЛГБТ* и участия в экстремистской организации.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.