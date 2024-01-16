Какой срок получил бы Lil Nas X в России? От пропаганды ЛГБТ* до оскорбления Путина

Нарушение закона: пропаганда ЛГБТ* (КоАП РФ, статья 6.21). Штраф варьируется от пятидесяти до ста тысяч рублей, а если заниматься ею среди несовершеннолетних — то и до двухсот тысяч рублей. Бонус для иностранных граждан — возможное выдворение из страны. При этом повторная пропаганда влечет за собой штраф уже до миллиона рублей, а лишение свободы — до четырех лет. Участие в экстремистской организации ЛГБТ* (УК РФ, статья 282.2). Штраф уже до шестисот тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет, лишение свободы до шести лет.