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Канье Уэсту и его «жене» запретили арендовать лодки в Венеции после скандальной прогулки

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:23

Канье Уэсту и его «жене» Бьянке Цензори запретили на определенный срок арендовать лодки в Италии после скандала с непристойным поведением. Об этом пишет Daily Mail.

Несколько дней назад они арендовали гондолу для прогулки по каналам в Венеции. Во время нее Уэст сидел со спущенными штанами, а Цензори стояла на коленях между его ног.

После того как в сети завирусились видео и фото с прогулки знаменитостей, судоходная компания Venezia Turismo Motoscafi заявила, что «совершенно не знала» об инциденте.

«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы он это увидел, то немедленно бы высадил и сообщил о нарушителях ответственным лицам. Мистеру Уэсту и его „жене“, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — сказали в компании.

В январе стало известно, что Уэст связал себя узами брака с Цензори во время не имеющей юридической силы свадебной церемонии в Беверли-Хиллз. Официально отношения звезд так и не были зафиксированы.

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