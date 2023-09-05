Канье Уэсту и его «жене» запретили арендовать лодки в Венеции после скандальной прогулки

Канье Уэсту и его «жене» Бьянке Цензори запретили на определенный срок арендовать лодки в Италии после скандала с непристойным поведением. Об этом пишет Daily Mail.
Несколько дней назад они арендовали гондолу для прогулки по каналам в Венеции. Во время нее Уэст сидел со спущенными штанами, а Цензори стояла на коленях между его ног.
После того как в сети завирусились видео и фото с прогулки знаменитостей, судоходная компания Venezia Turismo Motoscafi заявила, что «совершенно не знала» об инциденте.
«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы он это увидел, то немедленно бы высадил и сообщил о нарушителях ответственным лицам. Мистеру Уэсту и его „жене“, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — сказали в компании.
В январе стало известно, что Уэст связал себя узами брака с Цензори во время не имеющей юридической силы свадебной церемонии в Беверли-Хиллз. Официально отношения звезд так и не были зафиксированы.