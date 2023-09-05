Канье Уэсту и его «жене» запретили арендовать лодки в Венеции после скандальной прогулки

«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы он это увидел, то немедленно бы высадил и сообщил о нарушителях ответственным лицам. Мистеру Уэсту и его „жене“, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — сказали в компании.