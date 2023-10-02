Дайджест новой музыки: Heronwater, Эд Ширан, камбэк Sum 41 и NSync, а также еще 6 релизов

Heronwater
«Dreams Money Can Buy»
Год назад Heronwater громко заявил о себе микстейпом «No Commercial Lyrics». От коллег по цеху ушедшего в рэп продюсера отличал несерьезный образ и уморительные, западающие в память панчлайны. Эти качества никуда не делись и в дебютном альбоме «Dreams Money Can Buy».
Вместе с пришедшей славой артист из Костромы обрел удивительную уверенность в себе: с первой же песни он смеется над коллегами по сцене (достается Моргенштерну*, Toxi$, Молодому Платону и не только) и собственными слушателями («Тебе меня не вернуть,/Как и Lil Peep не вернуть,/GothBoiClique не вернуть,/YungRussia не вернуть» — бьет в самое сердечко).
NSync
«Better Place»
NSync выпустили первую песню за двадцать лет. Квинтет разошелся на пике славы в 2001 году и позволил Джастину Тимберлейку запустить собственную карьеру, а теперь собрался вновь для трека из нового мультфильма про троллей, который тоже посвящен воссоединению мультяшного бойз-бенда.
Новый сингл получился ближе к хитам Doja Cat или Lizzo, чем к прошлому творчеству группы. Впрочем, пятерка все еще может порадовать фанатов вокальными гармониями.
Jungkook feat. Jack Harlow
«3D»
Несмотря на возвращение NSync, наиболее близкая по духу к R’n’B 2000-х песня получилась у солиста BTS Чонгука. В «3D» легко услышать манеру исполнения Джастина Тимберлейка и напоминающий работы Фаррелла Уильямса инструментал, дэнс-номер в джинсовой одежде лишь следует ностальгическому вайбу.
Корейский суперстар уже выпустил мировой хит «Seven» с рэперкой Latto ранее в этом году. «3D» построен по той же формуле и добавляет к романтичному куплету хорни-парт Джека Харлоу. Последний возмутил фанатов Чонгука и показался им чересчур вульгарным. Впрочем, у песни есть соло-версия, а еще гэридж-ремикс от Эй Джи Кука.
Dequine
«Такси»
В новой песне Dequine прощается с когда‑то любимым человеком. Ее героиня давно приняла угасание отношений, но, несмотря на это, продолжала вкладывать себя в них. Встретившись с парнем спустя некоторое время, она чувствует его желание начать все вновь, но ее решимость не совершать прежних ошибок сильна как никогда.
Эд Ширан
«Autumn Variations»
Новый альбом Эда Ширана посвящен друзьям: прошлой осенью в их жизнях произошло множество потрясений и это, а также набор обязательных атрибутов вроде тыкв и теплых курток стали вдохновением для первого релиза вне «математической» серии. Отчасти «Autumn Variations» продолжает майский «– (Subtract)»: он тоже написан вместе с участником The National Аароном Десснером и здесь также много акустических песен с гитарами и струнными.
PinkPantheress
«Mosquito»
В новом сингле PinkPantheress страдает от шопоголизма. В «Mosquito» ее героиня признается, что тратит на себя целое состояние, и раз за разом сливает своего партнера, чьи деньги уходят на дорогие покупки.
Для видео певица гуляет по статусным бутикам в окружении подруг из сериала «Бриджертоны». Однако себя она ассоциирует с Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» — именно ее сумочку в виде голубя девушка не выпускает из рук.
Sqwore & 17 Seventeen
«Как я провела лето»
В коротком (всего 15 минут) релизе Sqwore и Seventeen следят за жизнью одной девушки и ее летним романом, который ведет сначала к болезненной разлуке, а затем душевной травме и трагическому финалу. Эмоциональные перепады в душах их персонажей сопровождает ядовитая смесь перегруженных рок-гитар и глитчевого гиперпопа.
Sum41
«Landmines»
Долгожданный (группа молчала больше двух лет) сингл с завершающего историю Sum 41 альбома «Heaven :x: Hell» получился ретроспективным: в нем Дерик Уибли сравнивает первые отношения с прогулкой по минному полю и каждая ссора отзывается в нем фонтаном эмоций. Разлука с девушкой не решает проблем подростка, ведь вдали от нее так же плохо, как и рядом.
Говоря о «Heaven :x: Hell», Уибли обещал двойной альбом: один из них металический, а другой панковый и вдохновленный ранними работами коллектива; новая песня относится ко второму.
Horus х Зараза
«Вечный поиск»
В третий совместный релиз Луперкаля и Заразы вошли песни, которые объединяет космическая тема. В разные моменты альбома пространство между звезд становится для рэперов метафорой собственной креативности и отношений с близкими, идеальным раем и раздражителем, символом надежды и собственного пути.
Peggy Gou
«(It Goes Like) Nanana»
В 2023-м у корейского диджея Пегги Гу появился первый большой хит, ведь простой припев «Nanana» сильно понравился пользователям тиктока. Девушка и в прошлом качала европейские и американские фестивали танцевальной музыки, а с евродэнсовой песней заработала настоящую мировую популярность.
Клип к треку передает то самое чувство, которое Гу представляет себе, напевая «на-на-на», — ощущение кайфа от идеального дня, проведенного рядом с друзьями.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в список иностранных агентов