Дайджест новой музыки: Heronwater, Эд Ширан, камбэк Sum 41 и NSync, а также еще 6 релизов

Долгожданный (группа молчала больше двух лет) сингл с завершающего историю Sum 41 альбома «Heaven :x: Hell» получился ретроспективным: в нем Дерик Уибли сравнивает первые отношения с прогулкой по минному полю и каждая ссора отзывается в нем фонтаном эмоций. Разлука с девушкой не решает проблем подростка, ведь вдали от нее так же плохо, как и рядом.