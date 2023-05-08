Sum 41 будет распущена. Мы завершили все наши предстоящие гастрольные даты в этом году, а также намерены выпустить наш последний альбом „Heaven :x: Hell“ вместе с последним мировым туром, чтобы отпраздновать это событие. Подробности будут объявлены, как только мы их получим.

А пока мы очень надеемся встретить всех вас, ублюдков, на выездах и с нетерпением ждем всего, что принесет будущее каждому из нас. Спасибо за последние 27 лет существования Sum 41».