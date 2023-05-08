Реклама
Новости

Sum 41 будет распущена

Максим Саблин
Сегодня в 19:22

Канадская поп-панк-группа Sum 41 объявила о будущем прекращении деятельности. Прежде чем разойтись, они планируют записать двойной альбом «Heaven :x: Hell» и съездить в прощальный мировой тур. Сообщение появилось в соцсетях коллектива.

«С 1996 года работа над Sum 41 приносила нам одни из лучших моментов в нашей жизни, — говорится в сообщении. — Мы навсегда благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые поддерживали нас во всех отношениях. Трудно выразить любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы бы хотели, чтобы вы услышали эту новость от нас.

Sum 41 будет распущена. Мы завершили все наши предстоящие гастрольные даты в этом году, а также намерены выпустить наш последний альбом „Heaven :x: Hell“ вместе с последним мировым туром, чтобы отпраздновать это событие. Подробности будут объявлены, как только мы их получим.
А пока мы очень надеемся встретить всех вас, ублюдков, на выездах и с нетерпением ждем всего, что принесет будущее каждому из нас. Спасибо за последние 27 лет существования Sum 41».

Альбом «Heaven :x: Hell» будет состоять наполовину из панка, а наполовину из металических песен коллектива, отмечает Stereogum.

Хотя конкретной даты не называлось, из материала Rolling Stones известно, что в «райской» части проекта вокалист группы Деррик Уибли представит песни, «пропитанные позитивной энергией», вдохновленные музыкой его молодости и написанные в манере ранних произведений группы.

«Адская» же часть больше похожа на творчество Sum 41 последних лет, а некоторые треки на ней посвящены бывшему менеджеру группы, укравшему ее деньги.

Группа Sum 41 заявила о себе в 2001 году синглами «Fatlip» и «In Too Deep», а их дебютный альбом оказался успешной коммерческой работой. Коллектив славится своим энергичным звучанием, сочетающим элементы панк-рока, хардкора и метала. Тексты песен Sum 41 часто отражают негативное отношение к обществу и политической ситуации в мире.

В 2020-м группа планировала концерт в России на фестивале Park Live, но так и не смогла приехать из‑за пандемии.

расскажите друзьям
1
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»