Канадская поп-панк-группа Sum 41 объявила о будущем прекращении деятельности. Прежде чем разойтись, они планируют записать двойной альбом «Heaven :x: Hell» и съездить в прощальный мировой тур. Сообщение появилось в соцсетях коллектива.
«С 1996 года работа над Sum 41 приносила нам одни из лучших моментов в нашей жизни, — говорится в сообщении. — Мы навсегда благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые поддерживали нас во всех отношениях. Трудно выразить любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы бы хотели, чтобы вы услышали эту новость от нас.
Sum 41 будет распущена. Мы завершили все наши предстоящие гастрольные даты в этом году, а также намерены выпустить наш последний альбом „Heaven :x: Hell“ вместе с последним мировым туром, чтобы отпраздновать это событие. Подробности будут объявлены, как только мы их получим.
А пока мы очень надеемся встретить всех вас, ублюдков, на выездах и с нетерпением ждем всего, что принесет будущее каждому из нас. Спасибо за последние 27 лет существования Sum 41».
Альбом «Heaven :x: Hell» будет состоять наполовину из панка, а наполовину из металических песен коллектива, отмечает Stereogum.
Хотя конкретной даты не называлось, из материала Rolling Stones известно, что в «райской» части проекта вокалист группы Деррик Уибли представит песни, «пропитанные позитивной энергией», вдохновленные музыкой его молодости и написанные в манере ранних произведений группы.
«Адская» же часть больше похожа на творчество Sum 41 последних лет, а некоторые треки на ней посвящены бывшему менеджеру группы, укравшему ее деньги.
Группа Sum 41 заявила о себе в 2001 году синглами «Fatlip» и «In Too Deep», а их дебютный альбом оказался успешной коммерческой работой. Коллектив славится своим энергичным звучанием, сочетающим элементы панк-рока, хардкора и метала. Тексты песен Sum 41 часто отражают негативное отношение к обществу и политической ситуации в мире.
В 2020-м группа планировала концерт в России на фестивале Park Live, но так и не смогла приехать из‑за пандемии.