Смерть русской музыки, много Скриптонита, очень добрый хаус. Тренды, от которых мы устали

И в очередной раз хочется напомнить, что дискуссии вокруг музыки создаем мы с вами, друзья. Хотелось бы, чтобы авторы популярных медиа, телеграм-, ютуб- и еще каких‑то каналов каждый раз перед тем, как писать очередной текст «Как чувствует себя музыка во время ***** и при чем тут певец Шаман», посмотрели вокруг и попытались написать о том, что их вдохновляет, а не о том, что дизморалит. Любая культурная среда живет, когда ее создают вдохновленные люди. Чтобы встать с дивана и что‑то создать, надо в первую очередь сильно (или хотя бы немножко) влюбиться в свой предмет исследования. А если влюбляться не во что, может быть, просто не вставать и полежать еще чуточку?