Сразу бросается в глаза, что песне совсем необязательно быть новой, чтобы стать популярной. Самая используемая сейчас песня — это ускоренная версия песни Джастин Скай «Collide», ставшая обязательной частью танцевального челленджа.
Похожая судьба у «Bloody Mary» Леди Гаги. Оригинальную песню кто‑то идеально наложил на танец Уэнсдэй из одноименного сериала и сделал ее виральной, а потом ее чуть-чуть разогнали — и так трек обрел новую жизнь. Еще в топе можно найти ускоренные «Sure Thing» Мигеля, «Joro» Wizkid и «Captain Save a Hoe» E-40.
Семейные драмы тоже могут помочь песне стать успешной, особенно если они происходят между большими звездами. Прямо сейчас в топе тиктока можно найти дисс Шакиры на Жерара Пике, а рядом с ним «Flowers» Майли Сайрус, посвященную Лиаму Хемсворту. Оба трека отличаются колкими строчками в адрес бывших мужей, и неудивительно, что в топах видео появились доступные разборы-декодинги.
Чемпионкой тиктока прямо сейчас выглядит SZA: после релиза альбома «S.O.S.» сразу три ее песни можно услышать в ленте рекомендаций. Настроение «Kill Bill» сближает певицу с Шакирой и Сайрус, ведь в припеве R&B-исполнительница спрашивает себя: «Может, мне убить моего бывшего, а затем его подругу?» «Blind» превратилась в тренд, где подростки знакомят зрителей с тем, как видят мир люди с недостатками зрения, а «Big Boy» станет хорошим саундтреком для танцевального ролика.
Оливера Три можно найти в топе сразу дважды. В конце прошлого года он захватил соцсеть своей «Miss You» с Робином Шульцем — еще одна песня, наполненная неприятными мыслями о брейкапе, однако под ее хаусовый дроп так приятно прыгать и танцевать. У нее есть и другая версия, «Worth Nothing» — это ее фонковыйФонкПоджанр хип-хопа, для которого характерны ностальгические семплы фанка и кассетное звучание. ремикс, разлетевшийся благодаря мему о сигма-самцах и сигма-самках — парнях и девушках, которые стремятся выйти за рамки социальной иерархии.
Благодаря завирусившемуся отрывку из фильма «Образцовый самец» (он же «Зуландер») в топ попали мэшап из «Who Is She» электронного дуэта I Monster и «The Perfect Girl» ретровейв-певца Mareux, а также ремикс на «Give It to Me» Нелли Фуртадо и Тимбаленда. В начале года последнюю смешали с виральной «Чупки в кръста» болгарского певца Фики (ее вы могли слышать как «скибиди доп доп ес ес») — результат звучит очень неожиданно.