Оливера Три можно найти в топе сразу дважды. В конце прошлого года он захватил соцсеть своей «Miss You» с Робином Шульцем — еще одна песня, наполненная неприятными мыслями о брейкапе, однако под ее хаусовый дроп так приятно прыгать и танцевать. У нее есть и другая версия, «Worth Nothing» — это ее фонковыйФонкПоджанр хип-хопа, для которого характерны ностальгические семплы фанка и кассетное звучание. ремикс, разлетевшийся благодаря мему о сигма-самцах и сигма-самках — парнях и девушках, которые стремятся выйти за рамки социальной иерархии.