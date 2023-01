Благодаря завирусившемуся отрывку из фильма «Образцовый самец» (он же «Зуландер») в топ попали мэшап из «Who Is She» электронного дуэта I Monster и «The Perfect Girl» ретровейв-певца Mareux, а также ремикс на «Give It to Me» Нелли Фуртадо и Тимбаленда. В начале года последнюю смешали с виральной «Чупки в кръста» болгарского певца Фики (ее вы могли слышать как «скибиди доп доп ес ес») — результат звучит очень неожиданно.