Трек «Bloody Mary», под который в тиктоке переснимают танец Уэнсдэй, стал самым «зашазамленным»

Прослушивания песни «Goo Goo Muck» рок-группы The Cramps, которая звучит в оригинале танцевальной сцены «Уэнсдэй», выросли в 50 раз. Ситуация похожа на недавний рост популярности трека «Running Up That Hill», выпущенного в 1985 году британской исполнительницей Кейт Буш. Песня звучала в четвертом сезоне «Очень странных дел» и играла важную роль в сюжете.