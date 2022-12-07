Трек «Bloody Mary», под который в тиктоке переснимают танец Уэнсдэй, стал самым «зашазамленным»

Песня «Bloody Mary», выпущенная Леди Гагой в 2011 году, стала самой «зашазамленной» в истории. Новым рекордсменом сервис поделился в своем твиттере.
«Bloody Mary» стала популярной среди пользователей тиктока, которые переснимают танец Уэнсдэй и нарезают кадры. Они ставят трек на фоне получившегося ролика.
Прослушивания песни «Goo Goo Muck» рок-группы The Cramps, которая звучит в оригинале танцевальной сцены «Уэнсдэй», выросли в 50 раз. Ситуация похожа на недавний рост популярности трека «Running Up That Hill», выпущенного в 1985 году британской исполнительницей Кейт Буш. Песня звучала в четвертом сезоне «Очень странных дел» и играла важную роль в сюжете.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям