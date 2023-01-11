«Я буду певицей или буду мыть полы»: интервью с новой казахской звездой Liili

— С одной стороны, получается, что, если ты конвенционально красивый человек, тебе чуть проще, а с другой стороны, тебя больше обесценивают, потому что ты просто красивая.



У меня появилась привычка на студию приходить максимально убитой. Не хочу, чтобы это играло какую‑то роль. У меня были случаи, когда со мной там знакомились артисты, спрашивали, чем я занимаюсь. «Тоже пою». — «А, ну понятно». И все. А потом подписываются в инстаграме*, я как раз выкладываю какой‑то пост, где пою. И мне пишут: «Я даже не подумал спрашивать, как ты поешь, решил, что там априори говно». И я такая: «Ну спасибо, наверное». Не знаю, что с этим делать. Насколько помню, я нравилась вообще всем, с кем работала. И мы в итоге это прорабатывали: я объясняла, что хочу просто работать вместе. С теми, кто это понял, мы стали очень близкими друзьями. А те, кто не понял, просто отсеклись. Это как будто еще одни ворота, которые надо пройти на пути к цели.